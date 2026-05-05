Việt Nam có ca sĩ hạng A cát-xê 10 cây vàng, nổi tiếng suốt 30 năm nay thông báo đi bán cà phê

Đan Trường mở quán cà phê

Mới đây, ca sĩ Đan Trường thu hút sự chú ý khi chia sẻ thông tin sắp khai trương quán cà phê tại TP.HCM. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ hào hứng viết: “Cả nhà ơi, Đan Trường rất vui được mời mọi người đến chung vui tại Bo's Coffee House - một không gian cà phê ấm áp, nhẹ nhàng ngay trung tâm quận 1”. Theo lịch trình chính thức, Bo's Coffee House bắt đầu giai đoạn Soft Opening vào ngày 19/05. Ngày khai trương chính thức sẽ diễn ra vào hai ngày 23/05 và 24/05/2026.

Đặc biệt, trong hai ngày khai trương, nam ca sĩ sẽ trực tiếp có mặt để giao lưu cùng người hâm mộ. “Rất mong được gặp gỡ, trò chuyện và lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp cùng mọi người”, anh chia sẻ thêm.

Thông tin Đan Trường mở quán cà phê nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, giọng ca Kiếp Ve Sầu vẫn duy trì sức hút lớn, sở hữu lượng fan trung thành đông đảo. Không ít người hâm mộ đã rủ nhau đến ủng hộ mô hình kinh doanh mới của nam ca sĩ.

Trước đó vào tháng 2/2026, Đan Trường cũng từng gây chú ý khi khai trương một quán cà phê tại Mỹ. Ngoài sự nghiệp ca hát kéo dài gần 30 năm, nam ca sĩ còn được xem là nghệ sĩ khá “mát tay” trong lĩnh vực kinh doanh. Việc liên tục mở rộng hoạt động ở cả Việt Nam lẫn nước ngoài cho thấy Đan Trường vẫn giữ được vị thế và nguồn lực đáng nể sau nhiều thập kỷ hoạt động showbiz.

Ở tuổi 50, Đan Trường vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, lịch lãm và lịch hoạt động nghệ thuật đều đặn. Việc chuyển hướng đầu tư thêm vào mô hình cà phê cũng được xem là bước đi thử nghiệm, vừa mở rộng thương hiệu cá nhân vừa tạo thêm không gian kết nối với khán giả.

Đỉnh lưu Vbiz đời đầu, nổi tiếng suốt 30 năm

Đan Trường tên đầy đủ là Phạm Đan Trường, sinh năm 1976. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1997 và nhanh chóng nổi tiếng nhờ dòng nhạc Hoa lời Việt. Ngoài thành công âm nhạc, nam ca sĩ còn được xem là người tiên phong trong việc mua độc quyền ca khúc để xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp.

Giai đoạn cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000 là thời hoàng kim của Đan Trường. Nam ca sĩ là một trong những nghệ sĩ Việt đầu tiên xây dựng mô hình hoạt động chuyên nghiệp theo kiểu idol. Từ việc tổ chức fanclub trên toàn quốc, chiến lược phát hành album cho đến các liveshow quy mô lớn đều được triển khai bài bản trong bối cảnh thị trường giải trí Việt Nam khi ấy còn khá sơ khai.

Không chỉ âm nhạc, Đan Trường còn tạo ra ảnh hưởng mạnh về mặt văn hóa. Kiểu tóc hai mái từng trở thành “thương hiệu” gắn liền với cả một thế hệ 8x, 9x. Những ca khúc nhạc Hoa lời Việt như Mưa Trên Cuộc Tình, Kiếp Ve Sầu, Tình Đơn Phương hay Dòng Sông Băng phủ sóng khắp nơi, đưa tên tuổi Đan Trường trở thành hiện tượng hàng đầu Vbiz. Một dấu ấn khác của nam ca sĩ là việc tiên phong đầu tư các MV cổ trang mang màu sắc kiếm hiệp lấy cảm hứng từ truyện Kim Dung. Ở thời điểm thị trường MV Việt còn đơn giản, cách làm này giúp Đan Trường xây dựng hình ảnh riêng biệt, gần như không có đối thủ trong dòng nhạc trẻ.

Năm 2001, Đan Trường còn gây bão khi là sao Việt được song ca cùng Triệu Vy trong ca khúc Biệt Khúc Chờ Nhau (nhạc phim Tân Dòng Sông Ly Biệt ). Đứng cạnh ngôi sao hot nhất Trung Quốc thời bấy giờ, Đan Trường nổi bật và thần thái chuẩn "đỉnh lưu" Vbiz.

Sau thời kỳ hát nhạc Hoa lời Việt đình đám, anh tiếp tục thành công với dòng nhạc mang âm hưởng dân ca qua bản hit Chim Trắng Mồ Côi. Nhờ vậy, tệp khán giả của Đan Trường ngày càng mở rộng, từ giới trẻ đến khán giả trung niên. Đan Trường và Cẩm Ly là bộ đôi song ca biểu tượng của làng nhạc Việt, đến nay vẫn nổi tiếng. Từ giọng hát, phong độ biểu diễn cho đến ngoại hình trẻ trung gần như không thay đổi theo thời gian, Đan Trường vẫn giữ được lượng fan trung thành sau gần 30 năm hoạt động.

Với vị thế hàng đầu thị trường, cát-xê của Đan Trường nhiều năm qua luôn thuộc nhóm cao nhất Vbiz. Giai đoạn 2018 - 2019 từng xuất hiện thông tin mức thù lao của anh dao động hàng trăm triệu đồng mỗi show. Đáng chú ý, vào cuối năm 2018, một đại gia tại Thái Nguyên tiết lộ đã chi khoảng 10 cây vàng, tương đương khoảng 500 triệu đồng thời điểm đó, để mời Đan Trường cùng học trò Trung Quang biểu diễn tại đám cưới. Ông bầu Hoàng Tuấn cũng từng khẳng định Đan Trường nằm trong nhóm ca sĩ có cát-xê cao nhất Việt Nam.

Cuối năm 2025, Đan Trường tổ chức concert kỷ niệm 30 năm ca hát - Dấu Ấn Thanh Xuân tại Đông Anh (Hà Nội). Chương trình được đầu tư khoảng 11 tỷ đồng với hệ thống sân khấu, âm thanh và ánh sáng quy mô lớn. Đêm diễn thu hút hơn 10 nghìn khán giả, gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa Đan Trường với nhiều nghệ sĩ thuộc thế hệ mới như Đen Vâu, Hòa Minzy hay RHYDER. Sự giao thoa giữa những bản hit thanh xuân cùng màu sắc rap, hip-hop hiện đại mang đến cảm giác mới mẻ, đồng thời cho thấy nỗ lực kết nối nhiều thế hệ khán giả của nam ca sĩ.

Việc một nghệ sĩ kỳ cựu như Đan Trường chủ động đứng chung sân khấu với lớp nghệ sĩ trẻ được đánh giá là tín hiệu tích cực. Thay vì giữ hình ảnh an toàn trong vùng hoài niệm, anh cho thấy sự cởi mở với xu hướng mới của thị trường âm nhạc. Đây cũng là cách giúp những concert mang tính kỷ niệm không chỉ phục vụ khán giả cũ mà còn tiếp cận tệp khán giả trẻ.

