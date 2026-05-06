Showbiz có mỹ nhân là "thiên thần biết hát", fan lập công ty chục tỷ đô rồi mời về hát

Gần đây, cộng đồng người hâm mộ truyền tay nhau câu chuyện về fanboy của Trương Lương Dĩnh, gọi là “fanboy đu idol thành công nhất lịch sử Cbiz”: từ một người hâm mộ cuồng nhiệt, Trần Duệ sau này trở thành CEO kiêm Chủ tịch của nền tảng Bilibili trị giá hàng chục tỷ đô và trực tiếp mời chính thần tượng của mình lên biểu diễn trong các sự kiện lớn của công ty.

Câu chuyện bắt đầu được đào lại từ một bình luận dưới video đầu tiên của Trương Lương Dĩnh trên Bilibili vào năm 2020. Người để lại dòng nhắn gây chú ý chính là Trần Duệ : “Chào mừng nha! Tui là Bánh Bột hơn chục năm rồi”. Bánh Bột là tên fandom của nữ ca sĩ.

Theo nhiều fan lâu năm, Trần Duệ đã yêu thích Trương Lương Dĩnh từ thời cô mới debut. Thậm chí khi còn làm giám đốc tại Kingsoft, vị CEO này từng gây sốt vì tranh thủ chèn banner và pop-up kêu gọi ủng hộ thần tượng ngay trong phần mềm diệt virus của công ty. Đến khi trở thành Chủ tịch Bilibili, anh tiếp tục “đu idol” ở một đẳng cấp khác, mời Trương Lương Dĩnh biểu diễn tại sự kiện công ty, tự mình ngồi dưới khán đài quẩy lightstick nhiệt tình nhất. Sự yêu thích của Chủ tịch Bilibili cao đến mức nhiều nhân viên ngồi cạnh cũng không dám buông lightstick xuống giữa chương trình.

Điều khiến dân mạng thích thú hơn cả là việc một sự kiện báo cáo thường niên của công ty lại được chuẩn bị chẳng khác gì music festival chỉ vì có Trương Lương Dĩnh biểu diễn. Ngoài ra, cư dân mạng còn “đào” được hàng loạt bình luận, lượt xem livestream và tương tác của Trần Duệ dành cho nữ ca sĩ suốt nhiều năm.

Câu chuyện fanboy CEO này cũng phần nào phản ánh vị thế đặc biệt của Trương Lương Dĩnh trong làng nhạc Hoa ngữ. Suốt hơn 20 năm hoạt động, nữ ca sĩ luôn được xem là một trong những giọng ca nội lực, kỹ thuật và có địa vị vững chắc nhất Cpop.

Trương Lương Dĩnh sinh năm 1984 trong một gia đình công chức bình thường tại Tứ Xuyên. Cha cô là tài xế xe tải còn mẹ làm nhân viên bán hàng. Ngay từ nhỏ, nữ ca sĩ đã bộc lộ niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc. Dù điều kiện gia đình không khá giả, mẹ cô vẫn âm thầm ủng hộ con gái theo đuổi con đường ca hát.

Không có điều kiện học thanh nhạc bài bản, Trương Lương Dĩnh chọn cách dùng chính giọng hát để mưu sinh. Năm 15 tuổi, sau khi cha qua đời, cô bắt đầu đi hát ở các hộp đêm để phụ giúp gia đình. Với chất giọng cao vút, phong cách trình diễn chịu ảnh hưởng mạnh từ các diva US-UK như Mariah Carey hay Christina Aguilera, Trương Lương Dĩnh nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc tại các tụ điểm âm nhạc nghiệp dư thời bấy giờ.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2005 khi cô tham gia chương trình tuyển chọn tài năng Super Girl. Nhờ kinh nghiệm sân khấu dày dạn cùng khả năng hát tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha nổi bật, Trương Lương Dĩnh nhanh chóng tiến sâu vào vòng chung kết. Dù không giành quán quân, cô vẫn trở thành hiện tượng nhờ giọng hát đầy nội lực và được truyền thông gọi là “giọng ca thiên thần” của Trung Quốc.

Sau cuộc thi, Trương Lương Dĩnh phát hành album đầu tay The One và nhanh chóng tạo tiếng vang. Ca khúc If Love Continues trở thành bản hit quốc dân, mở đường cho chuỗi thành công kéo dài suốt nhiều năm. Nữ ca sĩ gốc Tứ Xuyên còn được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc phim” của Cbiz với hơn 40 bản OST đình đám như Họa Bì, Tân Thần Điêu Đại Hiệp, Bên Nhau Trọn Đời hay Võ Mị Nương Truyền Kỳ.

Bảng thành tích của Trương Lương Dĩnh trong hơn 2 thập kỷ hoạt động khiến nhiều khán giả phải bất ngờ. Năm 2008, cô biểu diễn tại lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh cùng danh ca Andrea Bocelli với ca khúc One World, One Dream. Năm 2015, nữ ca sĩ được trao giải Nghệ sĩ toàn cầu khu vực châu Á tại MTV EMA. Tuy nhiên, khi ban tổ chức yêu cầu cô nhận giải trong hậu trường thay vì trên sân khấu chính, Trương Lương Dĩnh đã thẳng thừng từ chối và bỏ về ngay sau đó.

Năm 2016, ca khúc Dust My Shoulders Off lọt top 31 bảng xếp hạng World Digital Song Sales của Billboard và mang về cho cô nhiều giải thưởng quốc tế. Một năm sau, Trương Lương Dĩnh trở thành ca sĩ châu Á đầu tiên được mời biểu diễn tại Victoria’s Secret Fashion Show.

Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn từng nhận đề cử Grammy, là nghệ sĩ châu Á đầu tiên xuất hiện trong talkshow của Oprah Winfrey và cũng là giọng ca châu Á đầu tiên tổ chức tour diễn quốc tế tại Mỹ. Trong nhiều năm, cô được xem là một trong những nữ ca sĩ bán đĩa và có khả năng tổ chức concert mạnh nhất Cpop.

Ở tuổi ngoài 40, Trương Lương Dĩnh vẫn duy trì sức hút lớn với lịch diễn dày đặc cùng vị trí khó thay thế trong làng nhạc Hoa ngữ. Với giới chuyên môn, cô luôn được đánh giá là một trong những giọng ca nữ sở hữu kỹ thuật thanh nhạc hàng đầu Cbiz.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, đời tư của Trương Lương Dĩnh lại nhiều lần trở thành tâm điểm tranh cãi. Trong suốt nhiều năm, nữ ca sĩ liên tục bị gắn với các nghi vấn “tiểu tam”, khiến hình ảnh của cô không ít lần lao đao.

Mối tình gây ồn ào nhất của Trương Lương Dĩnh là với Phùng Kha. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2004 và gắn bó suốt 13 năm. Tuy nhiên vào thời điểm mới quen nhau, nữ ca sĩ hoàn toàn không biết Phùng Kha đã có vợ và con ở nước ngoài. Khi bị công chúng chỉ trích là “người thứ ba”, Trương Lương Dĩnh từng vô cùng tức giận vì cho rằng mình bị lừa dối.

Theo truyền thông Trung Quốc, chỉ khoảng một tháng sau khi bắt đầu mối quan hệ, một người bạn thân đã tiết lộ sự thật cho cô. Trước sự chất vấn của bạn gái, Phùng Kha thừa nhận mình vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ. Dù vậy, Trương Lương Dĩnh cuối cùng vẫn quyết định tha thứ và tiếp tục mối quan hệ này.

Tình yêu kéo dài hơn một thập kỷ của cả hai từng khiến công chúng ngưỡng mộ, nhưng đồng thời cũng vấp phải sự phản đối dữ dội từ mẹ ruột của nữ ca sĩ. Bà nhiều lần công khai tố Phùng Kha lợi dụng con gái về mặt tài chính và thao túng sự nghiệp của cô.

Bất chấp phản ứng gay gắt từ gia đình, Trương Lương Dĩnh vẫn tổ chức hôn lễ với Phùng Kha vào tháng 11/2016. Đáng chú ý, mẹ ruột nữ ca sĩ không xuất hiện trong ngày trọng đại của con gái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này nhanh chóng tan vỡ. Chỉ sau khoảng 2 năm chung sống, cả hai âm thầm chia tay mà không công bố rộng rãi với truyền thông.

Đến năm 2018, làng giải trí Trung Quốc tiếp tục chấn động khi nhiều tờ báo đưa tin Trương Lương Dĩnh có quan hệ tình cảm với nghệ sĩ violin Trần Thu Thì. Điều khiến dư luận bất ngờ là Trần Thu Thì vốn là bạn thân lâu năm của Phùng Kha, thậm chí từng làm phù rể trong đám cưới của cặp đôi.

Thông tin này khiến hình ảnh của nữ ca sĩ bị ảnh hưởng nặng nề trong mắt công chúng. Không ít khán giả cho rằng đời tư nhiều thị phi đang làm lu mờ những thành tựu âm nhạc mà cô gây dựng suốt nhiều năm.

Trước đó, vào năm 2007, Trương Lương Dĩnh cũng từng vướng nghi vấn chen chân vào cuộc hôn nhân của bình luận viên thể thao Hoàng Kiến Tường. Dù cả hai sau đó cùng xuất hiện trên truyền hình để phủ nhận chuyện tình cảm, đặc biệt sau khi Hoàng Kiến Tường ly hôn vợ, nhưng những lời đồn đoán vẫn lan rộng khiến nữ ca sĩ hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội.

Đến năm 2025, loạt ồn ào đời tư của Trương Lương Dĩnh bất ngờ bị cư dân mạng nhắc lại khi cô xuất hiện trong chương trình Sing! Asia. Nguyên nhân xuất phát từ việc nữ ca sĩ nhiều lần chấm điểm thấp cho Phương Mỹ Chi, dẫn đến tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

