Karina bị nhầm tên ở Met Gala

Sự kiện thời trang lớn nhất hành tinh Met Gala năm nay chứng kiến sự đổ bộ của nhiều ngôi sao đình đám đến từ châu Á. Trong số đó, Jisoo (BLACKPINK) và Karina (aespa) là hai cái tên thu hút lượng tương tác khổng lồ trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, tâm điểm truyền thông không chỉ xoay quanh những bộ trang phục lộng lẫy mà còn bắt nguồn từ một sự cố liên quan đến 2 mỹ nhân đình đám của Kpop.

Karina (aespa) bị nhầm lẫn thành Jisoo tại Met Gala

Một đoạn video ghi lại cảnh tượng tại thảm đỏ Met Gala đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Cụ thể, khi Karina bước đi trên thảm xanh của Met Gala, hàng loạt tay săn ảnh phương Tây đã liên tục gọi tên Jisoo để thu hút sự chú ý của cô. Đây là một tình huống vô cùng trớ trêu đối với bất kỳ nghệ sĩ nào khi tham dự một sự kiện tầm cỡ quốc tế.

Đoạn clip Karina bị gọi nhầm tên đang lan truyền trên mạng xã hội

Dù phải đối mặt với sự nhầm lẫn trực tiếp từ truyền thông nước ngoài, thành viên aespa vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp. Cô không hề tỏ ra bối rối hay khó chịu, ngược lại vẫn tự tin mỉm cười, tạo dáng bình tĩnh và hoàn thành trọn vẹn màn xuất hiện của mình. Cách xử lý tình huống khéo léo này giúp Karina ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng.

Karina tại Met Gala 2026

Tuy nhiên, sự việc nhanh chóng làm bùng nổ làn sóng phẫn nộ từ cộng đồng người hâm mộ Kpop. Nhiều khán giả chỉ trích gay gắt sự cẩu thả của các tay máy phương Tây. Các diễn đàn mạng xã hội ngập tràn những bài đăng cho rằng việc không kiểm tra kỹ thông tin khách mời tại một sự kiện vinh danh thời trang danh giá như Met Gala là minh chứng cho sự thiếu chuyên nghiệp và thiếu tôn trọng đối với các nghệ sĩ châu Á.

Karina bị không ít bình luận mỉa mai sau sự cố này

Dẫu vậy, vẫn có không ít bình luận mỉa mai Karina. Họ cho rằng độ nhận diện của cô ở thị trường quốc tế quá kém, hoàn toàn lép vế so với đàn chị nên mới bị gọi nhầm tên. Những bình luận chỉ trích thành viên aespa "flop ở trời Tây" hay "không đủ tầm với BLACKPINK" xuất hiện dày đặc.

Biểu tượng nhan sắc thế hệ mới, nổi tiếng top đầu Kpop

Bỏ qua những ồn ào không đáng có, không thể phủ nhận Karina hiện đang là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của Kpop thế hệ thứ 4. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, nữ thần tượng sinh năm 2000 đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý nhờ ngoại hình được ví như nhân vật đồ họa máy tính bước ra đời thực. Khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm V-line sắc sảo, đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi thanh tú của Karina hoàn toàn ăn khớp với định hướng vũ trụ ảo mà công ty chủ quản xây dựng cho nhóm.

Karina hiện đang là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất của Kpop thế hệ thứ 4

Bên cạnh gương mặt chuẩn AI, Karina còn sở hữu tỉ lệ cơ thể vô thực. Vóc dáng quyến rũ cùng thần thái biểu diễn cuốn hút giúp mọi khoảnh khắc của cô trên sân khấu đều dễ dàng tạo xu hướng. Những bức ảnh chụp vội bằng camera thường hay các video fancam cá nhân của nữ thần tượng luôn là chủ đề nóng trên các diễn đàn lớn của Hàn Quốc.

Bên cạnh gương mặt chuẩn AI, Karina còn sở hữu tỉ lệ cơ thể vô thực

Độ nhận diện của Karina được minh chứng bằng những con số thực tế. Cô luôn duy trì vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng giá trị thương hiệu thành viên nhóm nhạc nữ hàng tháng do Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Hàn Quốc công bố. Sức hút cá nhân mãnh liệt này giúp trưởng nhóm aespa lọt vào mắt xanh của hàng loạt nhãn hàng xa xỉ. Hiện tại, Karina đang đảm nhận vai trò Đại sứ thương hiệu cho nhà mốt Prada, đồng thời là gương mặt đại diện cho YSL Beauty, Converse cùng nhiều nhãn hàng khác.

Karina là cây hút fan chủ lực của aespa

Trên mạng xã hội, tài khoản Instagram của cô ghi nhận tốc độ tăng trưởng người theo dõi chóng mặt. Mỗi bài đăng đều thu về hàng triệu lượt tương tác trong thời gian ngắn. Quan trọng hơn, sức mạnh cá nhân của Karina luôn song hành cùng thành công của tập thể. Cùng với aespa, cô đã góp giọng trong hàng loạt bản hit oanh tạc bảng xếp hạng nhạc số như Next Level , Savage , Spicy , Drama và Supernova . Nhóm cũng thiết lập nhiều kỷ lục ấn tượng về doanh số bán đĩa, thường xuyên cán mốc triệu bản cho mỗi lần phát hành.

Album mới lấn lướt cả showbiz

Năm 2026 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của aespa với full album thứ hai mang tên LEMONADE, dự kiến lên kệ vào ngày 29/5. Ngay từ những hình ảnh và video teaser đầu tiên được hé lộ, aespa đã gây sốt mạng xã hội và cộng đồng người hâm mộ bằng sự lột xác mạnh mẽ về mặt hình ảnh.

Khác với các xu hướng Y2K hay Girl Crush đang dần bão hòa, aespa kiên định với bản sắc công nghệ tương lai nhưng nâng cấp lên phiên bản Superreal. Đây là một concept mang màu sắc tăm tối, góc cạnh và trưởng thành hơn hẳn. Các thành viên diện trang phục bodysuit đen ôm sát, kết hợp cùng phong cách trang điểm sắc lạnh giữa bối cảnh khoa học viễn tưởng được đầu tư hoành tráng.

Karina trong teaser concept album mới của aespa

Hình ảnh mới của nhóm nhận được cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn. Bức ảnh Karina tạo dáng cạnh ma-nơ-canh gây sốt toàn cầu khi xóa nhòa ranh giới giữa người thật và búp bê, củng cố danh xưng thánh body của cô. Truyền thông Hàn Quốc đánh giá aespa đã định nghĩa lại vẻ đẹp AI, chứng minh rằng thần thái và chiều sâu ánh mắt là những yếu tố trí tuệ nhân tạo không thể sao chép. Concept Superreal được kỳ vọng là cú nổ đưa aespa trở lại vị thế dẫn đầu sau một năm hoạt động âm nhạc chưa thực sự bứt phá.

aespa được khen ngọi hết lời vì sự đầu tư cho concept

Nhìn lại hành trình 6 năm từ khi mới ra mắt, aespa từng phải đối mặt với nhiều định kiến, thậm chí bị gán mác là bản sao của BLACKPINK. Với xuất phát điểm cùng số lượng thành viên, các điểm chung về việc theo đuổi hình tượng girl crush khiến aespa thường bị xem là sao chép BLACKPINK. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, aespa đang chứng minh họ là nhóm nhạc sở hữu những concept được đầu tư bài bản và đột phá nhất Kpop. Bằng thái độ luôn nghiêm túc và cống hiến hết mình cho âm nhạc, sự liên tục đổi mới của nhóm tạo niềm tin lớn rằng album lần này sẽ tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường âm nhạc.

Điều này tạo ra một sự tương phản rõ rệt với cục diện hiện tại của chính đàn chị BLACKPINK. Trong khi aespa dồn lực cho các hoạt động nhóm, BLACKPINK lại đang cho thấy sự chững lại đáng kể trên bản đồ âm nhạc chung. Điển hình là dự án âm nhạc gần đây với EP DEADLINE . Dù sở hữu danh tiếng toàn cầu, sản phẩm này lại không mang đến sự đột phá hay điểm nhấn nổi bật nào về mặt ý tưởng, bộc lộ sự thiếu hụt trong việc làm mới concept vốn từng là thế mạnh của nhóm.

Thêm vào đó, EP DEADLINE cũng không đi kèm các hoạt động quảng bá quy mô và bài bản. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc các thành viên BLACKPINK đang tập trung tối đa cho sự nghiệp cá nhân. Mỗi người đều bận rộn với lịch trình solo từ thời trang, diễn xuất cho đến âm nhạc độc lập, dẫn đến sự bỏ bê các hoạt động chung của nhóm.

Màn trở lại của aespa cùng album LEMONADE được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú nổ lớn trên bản đồ âm nhạc sắp tới

Với sự đầu tư chỉn chu và chiến lược hình ảnh rõ ràng, màn trở lại cùng album LEMONADE được kỳ vọng sẽ tạo nên một cú nổ lớn trên bản đồ âm nhạc sắp tới. Bằng sự kiên định với phong cách độc bản cùng sức hút mãnh liệt từ những thành viên hạt nhân, dự án lần này đã một lần nữa minh chứng cho vị thế top đầu Kpop hiện tại của Karina nói riêng và aespa nói chung.

