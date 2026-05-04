2 mỹ nhân quyền lực nhất làng nhạc 10 năm không dự Met Gala

Chỉ còn ít giờ nữa, Met Gala 2026 sẽ chính thức diễn ra tại New York, Mỹ. Thảm đỏ được ví như “thánh đường thời trang” của thế giới lại bước vào mùa sự kiện được mong chờ nhất năm, nơi mọi ánh nhìn của giới mộ điệu toàn cầu đều đổ dồn về những màn xuất hiện xa hoa, táo bạo và mang tính biểu tượng. Giữa không khí nóng dần lên trước giờ G, mạng xã hội bất ngờ chia sẻ rầm rộ một khoảnh khắc cũ của hai nữ nghệ sĩ quyền lực bậc nhất làng nhạc thế giới - Beyoncé và Taylor Swift.

Bức ảnh 10 năm quyền lực của Beyoncé và Taylor Swift tại Met Gala 2016 (ảnh: X)

Đó là bức ảnh được chụp tại Met Gala 2016 với chủ đề Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology. Trong khung hình này, Beyoncé và Taylor Swift đứng cạnh nhau trước bức tường hoa hồng đỏ rực, tạo nên một trong những khoảnh khắc hiếm hoi mà hai “nữ vương” đình đám nhất nhạc pop cùng xuất hiện trên một thảm đỏ.

Năm đó, Beyoncé diện bộ váy Haute Couture bằng chất liệu latex màu nude của Givenchy, được đính kết dày đặc ngọc trai và pha lê. Thiết kế ôm sát giúp nữ ca sĩ khoe vóc dáng quyền lực cùng thần thái được ví như “nữ thần”. Trong khi đó, Taylor Swift gây sốc với hình tượng “Bleachella” nổi tiếng: mái tóc bạch kim cắt ngắn, son môi đậm cùng chiếc váy metallic xếp tầng của Louis Vuitton kết hợp boots chiến binh cao cổ. Đây cũng được xem là một trong những lần thay đổi hình tượng táo bạo nhất trong sự nghiệp của Taylor Swift.

Điều khiến bức ảnh này trở nên đặc biệt hơn cả nằm ở chỗ, đó cũng là lần cuối cùng cả Beyoncé lẫn Taylor Swift xuất hiện tại Met Gala. Tính đến tháng 5/2026, đã tròn 10 năm kể từ khoảnh khắc hai ngôi sao quyền lực nhất làng nhạc cùng bước trên thảm đỏ sự kiện thời trang danh giá này.

Suốt một thập kỷ qua, sự vắng mặt của Beyoncé và Taylor Swift luôn là chủ đề khiến công chúng bàn luận mỗi khi Met Gala diễn ra. Trong bối cảnh sự kiện quy tụ hàng loạt ngôi sao lớn nhỏ, việc hai cái tên quyền lực nhất nhạc pop không xuất hiện lại càng khiến họ trở nên “bí ẩn” và được nhắc đến nhiều hơn.

Taylor Swift dành nhiều năm liên tiếp cho việc phát hành các album phòng thu mới, tái thu âm album cũ và nhất là chạy The Eras Tour (ảnh: Taylor Nation)

Một trong những nguyên nhân lớn nhất đến từ lịch trình hoạt động dày đặc của cả hai. Taylor Swift dành nhiều năm liên tiếp cho việc phát hành các album phòng thu mới, tái thu âm album cũ và nhất là chạy The Eras Tour - chuyến lưu diễn được xem là hiện tượng văn hóa toàn cầu, phá hàng loạt kỷ lục doanh thu và độ phủ sóng. Trong khi đó, Beyoncé cũng tập trung toàn lực cho các dự án âm nhạc cá nhân và cả loạt tour cháy vé.

Beyoncé cũng tập trung toàn lực cho các dự án âm nhạc cá nhân và cả loạt tour cháy vé (ảnh: Twitter nhân vật)

Ngoài yếu tố lịch trình, cách tiếp cận truyền thông của hai ngôi sao cũng thay đổi đáng kể theo thời gian. Met Gala là sự kiện thời trang danh giá nhất, mỗi ngôi sao đều ao ước có cơ hội tham dự để duy trì sức nóng tên tuổi. Nhưng Beyoncé và Taylor Swift đều đã vượt khỏi khuôn khổ đó. Họ không còn phụ thuộc vào các sự kiện giải trí để tạo độ phủ truyền thông, thay vào đó tự xây dựng “vũ trụ” riêng thông qua album, concert phim, chiến dịch quảng bá hay các sản phẩm độc quyền.

Taylor Swift đặc biệt kín tiếng hơn trong nhiều năm gần đây. Nữ ca sĩ hạn chế xuất hiện tại các sự kiện, thậm chí cả lễ trao giải. Beyoncé còn chọn cách xuất hiện cực kỳ chọn lọc, gần như chỉ lộ diện khi có dự án lớn hoặc hoạt động mang tính biểu tượng.

Ở vị thế hiện tại, việc có hay không xuất hiện tại Met Gala dường như không còn quá quan trọng với cả hai (ảnh: IGNV)

Ở vị thế hiện tại, việc có hay không xuất hiện tại Met Gala dường như không còn quá quan trọng với cả hai. Thậm chí, sự vắng mặt kéo dài suốt 10 năm của họ còn tạo nên nhiều tò mò, thảo luận và vẫn duy trì sức nóng cùng sự kì vọng từ công chúng.

So kè vị thế pop girl số 1 thế giới

Beyoncé và Taylor Swift hiện được xem là hai nữ nghệ sĩ quyền lực nhất ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Suốt nhiều năm qua, cả hai liên tục thiết lập những cột mốc lịch sử, đồng thời tạo nên cuộc cạnh tranh về vị thế “pop girl số 1 thế giới”.

Điểm chung lớn nhất giữa Beyoncé và Taylor Swift nằm ở việc họ đều vượt khỏi phạm vi của một ca sĩ thông thường để trở thành biểu tượng văn hóa có khả năng định hình xu hướng âm nhạc, thời trang lẫn cách vận hành của ngành giải trí hiện đại. Ở đỉnh cao nhiều năm, cả hai ngôi sao đều kiếm được số tiền kếch xù từ âm nhạc, vươn lên vị thế tỷ phú USD và con số tăng cấp số nhân mỗi khi trở lại. Cả Beyoncé và Taylor Swift đều là những pop girl giàu có, quyền lực bậc nhất ngành công nghiệp âm nhạc.

Beyoncé và Taylor Swift nằm ở việc họ đều vượt khỏi phạm vi của một ca sĩ thông thường để trở thành biểu tượng văn hóa (ảnh: LA Times)

Ở khía cạnh giải thưởng, Beyoncé vẫn giữ vị trí gần như độc tôn. Cô là nghệ sĩ sở hữu nhiều giải Grammy nhất lịch sử. Tại Grammy 2025, album Cowboy Carter tiếp tục giúp Beyoncé tạo nên cột mốc đáng nhớ khi trở thành nữ nghệ sĩ da màu đầu tiên chiến thắng hạng mục Album nhạc đồng quê xuất sắc. Chỉ riêng dự án này cũng mang về cho Beyoncé tới 11 đề cử trong một mùa Grammy.

Beyoncé là nghệ sĩ sở hữu nhiều giải Grammy nhất lịch sử (ảnh: FBNV)

Trong khi đó, Taylor Swift tiếp tục cho thấy sức mạnh thương mại gần như không đối thủ. Album The Life of a Showgirl thống trị Billboard 200 trong nhiều tuần liên tiếp giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026. Nữ ca sĩ cũng lập kỷ lục nghệ sĩ có nhiều năm liên tiếp sở hữu album quán quân Billboard 200 nhất, kéo dài suốt 8 năm từ 2019 đến 2026.

Taylor Swift cho thấy sức mạnh thương mại gần như không đối thủ (ảnh: Taylor Nation)

Nếu Beyoncé được xem là đại diện cho sự đổi mới nghệ thuật, tư duy album mang tính khái niệm và khả năng tạo ra những khoảnh khắc biểu tượng, thì Taylor Swift lại là hình mẫu hoàn hảo của nghệ sĩ thống trị thị trường đại chúng bằng storytelling, fandom khổng lồ và khả năng biến mọi sản phẩm thành hiện tượng toàn cầu.

The Eras Tour của Taylor Swift trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất lịch sử âm nhạc thế giới (ảnh: Twitter nhân vật)

Lĩnh vực lưu diễn càng cho thấy rõ cuộc cạnh tranh “bất phân thắng bại” giữa hai siêu sao. The Eras Tour của Taylor Swift trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất lịch sử âm nhạc thế giới, đồng thời là tour đầu tiên vượt mốc 2 tỷ USD khi kết thúc vào tháng 12/2024. Không chỉ tạo ra doanh thu khổng lồ, tour diễn này còn được xem là hiện tượng kinh tế - văn hóa khi tác động trực tiếp đến du lịch, khách sạn và tiêu dùng tại nhiều quốc gia.

Renaissance World Tour của Beyoncé được đánh giá là một trong những tour diễn có chất lượng trình diễn đỉnh cao nhất thập kỷ (ảnh: Twitter nhân vật)

Trong khi đó, Renaissance World Tour của Beyoncé được đánh giá là một trong những tour diễn có chất lượng trình diễn đỉnh cao nhất thập kỷ. Từ vocal live, dàn dựng sân khấu cho tới yếu tố thời trang, Beyoncé tạo nên “cơn sốt bạc ánh kim” trên toàn cầu và khẳng định đẳng cấp performer hàng đầu ngành công nghiệp âm nhạc.

Sự khác biệt giữa hai nữ nghệ sĩ cũng thường được đem ra phân tích trong các bảng xếp hạng chuyên môn. Cuối năm 2024, Billboard công bố danh sách “Ngôi sao nhạc Pop vĩ đại nhất thế kỷ 21”, trong đó Beyoncé được xếp ở vị trí số 1, vượt qua Taylor Swift.

Cuối năm 2024, Billboard công bố danh sách “Ngôi sao nhạc Pop vĩ đại nhất thế kỷ 21”, trong đó Beyoncé được xếp ở vị trí số 1 (ảnh: Billboard)

Quyết định này lập tức tạo nên tranh cãi lớn trong cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Nhiều ý kiến cho rằng Taylor Swift mới là nghệ sĩ thống trị về mặt con số: doanh số album khổng lồ, streaming áp đảo, fandom đông đảo và tour diễn phá mọi kỷ lục thương mại. Tuy nhiên, Billboard lý giải Beyoncé được lựa chọn nhờ sức ảnh hưởng bền bỉ suốt hơn 25 năm, khả năng liên tục tiến hóa trong âm nhạc và việc tạo ra những khoảnh khắc văn hóa mang tính biểu tượng vượt khỏi khuôn khổ thị trường.

Dù thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh, cả Beyoncé lẫn Taylor Swift đều giữ mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau trước công chúng (ảnh: FBNV)

Nói cách khác, Taylor Swift được xem là “nữ hoàng” của thời đại streaming, còn Beyoncé là hình mẫu nghệ sĩ có giá trị biểu tượng và ảnh hưởng nghệ thuật mang tính lịch sử. Dù thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh, cả Beyoncé lẫn Taylor Swift đều giữ mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau trước công chúng. Khoảnh khắc Taylor Swift trao giải Grammy cho Beyoncé đầu năm 2025 từng gây sốt toàn cầu, được xem như hình ảnh đại diện cho sự công nhận giữa hai “nữ vương” đang đứng trên đỉnh cao ngành công nghiệp giải trí.