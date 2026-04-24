Trong hệ thống vinh danh lần này của Spotify, nổi bật và thu hút sự chú ý nhất chính là Top 20 nghệ sĩ và Top 20 album được stream nhiều nhất mọi thời đại. Dữ liệu tổng hợp từ 751 triệu người dùng trên toàn cầu tính đến tháng 4/2026 đã phác họa lại bức tranh toàn cảnh của ngành công nghiệp âm nhạc.

Top 20 nghệ sĩ: Taylor Swift xưng vương, BTS làm nên lịch sử cho Kpop

Taylor Swift chính thức giữ vị trí là nghệ sĩ có lượt stream nhiều nhất thời đại, khẳng định sức tiêu thụ âm nhạc bền bỉ trong nhiều năm. Nữ ca sĩ hiện thu hút hơn 100 triệu người nghe hàng tháng trên Spotify. Thành tích này được bồi đắp từ hàng chục tỷ lượt stream của các siêu hit như Cruel Summer , Lover hay Blank Space ... Đáng chú ý, ngôi vương Spotify từng thuộc về Justin Bieber trong một thời gian dài. Tuy nhiên, kể từ màn trở lại bùng nổ của Taylor Swift với Midnights (2022) kết hợp việc Justin Bieber không có nhiều hoạt động âm nhạc trong những năm qua, vị trí số 1 đã chính thức đổi chủ.

Bám sát ở vị trí thứ hai là Bad Bunny. Nam ca sĩ là minh chứng rõ nhất cho sức bành trướng của nhạc Latin khi liên tục duy trì sức hút bằng loạt hit tỷ stream tạo trào lưu toàn cầu như Titi Me Pregunto và Me Porto Bonito. Chốt hạ top 3 là Drake, thế lực quen thuộc của làng nhạc Rap/Hip-hop. Ngay sát phía sau là The Weeknd ở #4, tiếp tục minh chứng cho quyền lực nhạc số tuyệt đối của một ngôi sao R&B vươn tầm toàn cầu.

Điểm sáng mang tính lịch sử của danh sách thuộc về BTS khi hạ cánh ấn tượng ở vị trí #12. Bảy chàng trai là đại diện Kpop duy nhất đủ sức chen chân vào top 20, trực tiếp khẳng định vị thế độc tôn của làn sóng Hallyu trên thị trường quốc tế. Bất chấp rào cản ngôn ngữ, sức tiêu thụ nhạc của nhóm luôn duy trì ở mức khổng lồ xuyên suốt nhiều năm. Tầm ảnh hưởng toàn cầu này không hề có dấu hiệu hạ nhiệt, nhất là khi nhóm vừa có màn trở lại bùng nổ với album Arirang cùng chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đang diễn ra.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của BLACKPINK cũng gây bàn tán. Dù nhóm nữ nhà YG vốn sở hữu độ phủ sóng truyền thông khổng lồ cùng sức ảnh hưởng sâu rộng trên phạm vi toàn cầu, thành tích streaming tích lũy của nhóm lại chưa đủ sức cạnh tranh ở một đường đua dài hơi. Để đứng vững trong top 20 Spotify, mức độ nổi tiếng là chưa đủ. Các nghệ sĩ còn cần một kho tàng âm nhạc đồ sộ, trong khi số lượng bài hát ít ỏi lại luôn là điểm yếu của BLACKPINK. Việc BLACKPINK không thể góp mặt trong top 20 cho thấy khoảng cách chênh lệch rất rõ rệt giữa hai thế lực hàng đầu Kpop.

Bảng xếp hạng đồng thời vinh danh sức sống bền bỉ của những biểu tượng Hip-hop thế hệ trước. Nếu Eminem hiên ngang đứng ở #9 như một tượng đài không thể xô đổ của giới Rap, thì Kanye West ngay sau ở #10. Bất chấp hàng loạt lùm xùm truyền thông hay các lệnh cấm biểu diễn quốc tế bủa vây hồi giữa tháng 4, di sản âm nhạc đồ sộ cùng tư duy nghệ thuật dị biệt vẫn giúp nam rapper giữ chân một lượng khán giả trung thành khổng lồ.

Phần còn lại của danh sách nghệ sĩ là sự xuất hiện của những ngôi sao Pop hàng đầu như Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, đan xen cùng dàn sao R&B/Hip-hop đương đại như Travis Scott, Post Malone, Kendrick Lamar, Future, Juice WRLD, Bruno Mars và Rihanna. Coldplay là ban nhạc duy nhất góp mặt ở vị trí #17.

Top 20 album: Sự thống trị của Bad Bunny và The Weeknd

Chuyển sang mảng album, thứ hạng có sự hoán đổi đáng kể. Bad Bunny vươn lên dẫn đầu với Un Verano Sin Ti. Dự án này sở hữu tổng lượng stream cao nhất lịch sử Spotify, trực tiếp khẳng định thị phần khổng lồ của nhạc Latin. Sức hút khủng khiếp của ngôi vương đến từ danh sách 23 track mang đậm âm hưởng lễ hội nhiệt đới. Việc pha trộn khéo léo giữa reggaeton, mambo và indie pop giúp dự án đạt giá trị nghe lại cực cao. Sự cộng hưởng từ loạt siêu hit tỷ stream nằm trong album như Me Porto Bonito, Titi Me Pregunto hay Moscow Mule đã tạo thành một cơn bão càn quét mọi nền tảng mạng xã hội, đẩy tổng lượt nghe lên con số kỷ lục.

Tuy nhiên, The Weeknd mới là cái tên áp đảo về số lượng khi có tới ba dự án lọt top. Starboy giữ ngôi á quân, After Hours đứng #5 và Beauty Behind The Madness chốt sổ ở #20. Ed Sheeran giành vị trí #3 với Divide bản Deluxe. Đại diện Gen Z là Olivia Rodrigo chứng minh sức hút khi SOUR hạ cánh ở #4.

Bảng xếp hạng cũng phản ánh mức độ tiêu thụ mạnh mẽ đối với các nghệ sĩ nữ. SZA xuất sắc giữ vị trí #6 cùng album SOS. Taylor Swift bỏ túi hai vị trí trong danh sách với Lover ở #8 và Midnights ở #18. Billie Eilish mang màu sắc Alternative vươn lên #10 cùng WHEN WE ALL FALL ASLEEP WHERE DO WE GO. Dua Lipa đại diện cho dòng nhạc Dance Pop ở vị trí #11 với Future Nostalgia. Cùng với đó, KAROL G đưa MANANA SERA BONITO BICHOTA SEASON hạ cánh ở vị trí #14.

Về phía sao nam, Post Malone chứng minh sức bền đáng nể khi sở hữu hai dự án lọt top gồm Hollywoods Bleeding ở #7 và beerbongs & bentleys ở #12. Drake tiếp tục củng cố vững chắc lãnh địa Hip-hop với Views ở #17 và Scorpion ở #19. Bad Bunny ngoài ngôi vương cũng kịp ghi dấu thêm dự án YHLQMDLG ở #15. Ở các vị trí đan xen còn lại, ban nhạc Arctic Monkeys mang đến hơi thở Rock với AM tại #9. Cố nghệ sĩ XXXTENTACION để lại dấu ấn ở vị trí #13 cùng album ?. Cuối cùng, Bruno Mars góp mặt bằng âm hưởng Pop/R&B đặc trưng trong dự án Doo-Wops & Hooligans ở #16.

Tổng kết lại, hai bảng xếp hạng này của Spotify không chỉ đơn thuần là những con số thống kê. Đây là thước đo khách quan nhất phản ánh thói quen nghe nhạc của công chúng toàn cầu và sự chuyển dịch liên tục của ngành công nghiệp giải trí trong suốt hai mươi năm qua. Cùng với sự lên ngôi của nhạc Latin, bước tiến vững chắc của K-Pop và sức sống bền bỉ của các tên tuổi gạo cội, thị trường nhạc số trong tương lai hứa hẹn sẽ còn chứng kiến nhiều cuộc đua tỷ stream ngoạn mục hơn nữa.

