Tình trạng hiện tại của công chúa Kpop: Nhan sắc không thể chê, càng bị soi càng đẹp

Nhan sắc tiếp tục gây sốt mạng xã hội Hàn Quốc

Mới đây, chủ đề về nhan sắc của Jang Wonyoung (IVE) trong đêm diễn tại Nhật Bản tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc. Nữ thần tượng sinh năm 2004 thu hút lượng lớn sự chú ý nhờ diện mạo nổi bật, liên tục biến hóa phong cách và được công chúng đánh giá đang bước vào thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. Kể từ khi ra mắt cho đến nay, cái tên Jang Wonyoung chưa bao giờ hạ nhiệt trên các phương tiện truyền thông, dù sự nghiệp của cô luôn song hành cùng nhiều tranh cãi trái chiều.

Nhan sắc của Jang Wonyoung tiếp tục là đề tài được bàn tán tại Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn concert gần đây tại Nhật Bản, Jang Wonyoung đã mang đến cho khán giả hàng loạt khoảnh khắc ấn tượng trên sân khấu. Một bài viết lọt top xu hướng trên cộng đồng mạng Hàn Quốc đã tổng hợp lại những tạo hình xuất sắc của nữ thần tượng, thu hút lượng tương tác lớn. Trọng tâm của sự chú ý đổ dồn vào quyết định thay đổi kiểu tóc và trang phục linh hoạt của cô xuyên suốt các đêm diễn.

Tạo hình gây chú ý của Jang Wonyoung

Jang Wonyoung với tạo hình sắc sảo, quyến rũ với lối trang điểm kỹ lưỡng. Làn da trắng sứ, mịn màng. Đôi mắt to, long lanh với đường kẻ mắt sắc nét và hàng mi dài. Má hồng phớt nhẹ. Môi màu hồng đào bóng. Mái tóc dài màu nâu trầm được uốn gợn sóng to, tạo cảm giác bồng bềnh và nữ tính. Hình ảnh này Jang Wonyoung đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn.

Jang Wonyoung được dân Hàn khen hết lời và bày tỏ mong muốn nữ thần tượng sẽ tiếp tục duy trì phong cách hiện tại

Phía dưới các bài đăng thảo luận, hàng loạt bình luận tích cực đã được để lại nhằm tán dương ngoại hình của cô. Nhiều người dùng mạng xã hội thừa nhận họ không thể tìm được từ ngữ nào diễn tả trọn vẹn vẻ đẹp này. Các ý kiến nổi bật đều đồng tình rằng đây chính là giai đoạn đỉnh cao nhan sắc của Jang Wonyoung. Khán giả nhận xét mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện hay lịch trình công khai, cô đều giữ vững phong độ nhan sắc xuất chúng. Một bộ phận lớn công chúng cũng bày tỏ mong muốn nữ thần tượng sẽ tiếp tục duy trì phong cách công chúa kẹo ngọt hiện tại, bởi concept này phù hợp một cách hoàn hảo với độ tuổi và khí chất của cô.

Nữ idol vướng nhiều lùm xùm nhưng sức hút chưa từng sụt giảm

Jang Wonyoung hiện là một trong những gương mặt đại diện nổi bật nhất của Kpop thế hệ thứ tư. Cô từng giữ vị trí center của nhóm nữ đình đám IZ*ONE. Sau khi tái ra mắt cùng IVE, cô và các thành viên đã nhanh chóng càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc thông qua hàng loạt bản hit quốc dân như Eleven , Love Dive , After Like hay I AM . Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Jang Wonyoung còn là gương mặt được các nhãn hàng săn đón khi nắm giữ hàng loạt hợp đồng quảng cáo giá trị, đồng thời liên tục dẫn đầu danh sách thần tượng nữ có độ thảo luận cao nhất tại xứ sở kim chi.

Jang Wonyoung hiện là một trong những gương mặt đại diện nổi bật nhất của Kpop thế hệ thứ tư

Mặc dù sở hữu nhan sắc vạn người mê và độ nhận diện công chúng khổng lồ, sựnghiệp của nữ thần tượng lại không hề bằng phẳng. Cộng đồng mạng từng nhiều lần đưa Jang Wonyoung lên bàn cân mổ xẻ vì những biểu cảm được cho là điệu đà quá mức trên sóng truyền hình. Các khoảnh khắc như cách ăn dâu tây bằng hai tay hay biểu cảm nháy mắt liên tục trên sân khấu từng vấp phải sự chỉ trích gay gắt, khiến cô bị gắn mác cố tình tạo nét.

Sự nghiệp của Jang Wonyoung gắn liền với nhiều lùm xùm, tranh cãi

Bên cạnh đó, nữ thần tượng cũng nhiều lần vướng vào những tranh cãi xoay quanh vị trí center. Cộng đồng mạng thường xuyên soi xét, cho rằng Jang Wonyoung luôn tìm cách thu hút sự chú ý về phía mình trong các đội hình nhóm. Những lùm xùm về việc cô được công ty ưu ái diện trang phục nổi bật hơn hẳn các thành viên khác hay nghi vấn tranh giành sự nổi bật liên tục nổ ra trên các diễn đàn. Thêm vào đó, vấn đề kỹ năng ca hát và thực lực chuyên môn của thành viên IVE đôi khi vẫn là chủ đề gây tranh luận kéo dài.

Tuy nhiên, thực tế chứng minh những tranh cãi này không thể cản bước tiến của Jang Wonyoung trong làng giải trí. Bất chấp những bình luận trái chiều, mức độ nổi tiếng của cô vẫn tăng lên theo cấp số nhân. Sức ảnh hưởng của cô thể hiện rõ qua việc mọi món đồ cô mặc, mọi phong cách trang điểm cô sử dụng đều nhanh chóng trở thành xu hướng giới trẻ. Sự xuất hiện rạng rỡ, chỉn chu trong mọi hoàn cảnh, điển hình như màn bùng nổ visual tại Nhật Bản mới đây, chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho vị thế ngôi sao hàng đầu của Jang Won Young.

