Sao Việt hạng A đầu tư album khủng nhưng hiệu ứng “lặn ngụp”, nghe qua như chưa từng tồn tại

Album kì lạ của Tóc Tiên

Gần đây, album CONG của Tóc Tiên bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận trên Threads. Một tài khoản đặt câu hỏi vì sao một dự án được ra mắt từ năm 2022, đầu tư lớn cả về âm nhạc lẫn hình ảnh, quy tụ ê-kíp sản xuất chất lượng và sở hữu nhiều ca khúc thú vị lại không giành được bất kỳ giải thưởng lớn nào, hiện tại nghe tên xa lạ như chưa từng tồn tại. Không chỉ vậy, thành tích của các đĩa đơn trong album cũng không thực sự nổi trội nếu đặt cạnh mặt bằng chung Vpop cùng thời điểm. Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng lớn bình luận trên nhiều nền tảng, kéo theo làn sóng nhìn lại một trong những dự án tham vọng nhưng gây nhiều tranh cãi của nữ ca sĩ.

Ra mắt vào tháng 11/2022, CONG đánh dấu sự trở lại của Tóc Tiên với định dạng album vật lý sau nhiều năm. Đây là sản phẩm mang tính tổng lực khi quy tụ đội ngũ sản xuất hàng đầu, đứng đầu là Touliver trong vai trò giám đốc âm nhạc, cùng các producer như Rhymastic và Tinle thuộc SpaceSpeakers. Phần sáng tác có sự góp mặt của Mew Amazing và Hứa Kim Tuyền - toàn hit-maker nổi tiếng Vpop. Tóc Tiên đầu tư mạnh cho album CONG với 3 MV lần lượt là 1 Cọng Tóc Mai, Like This Like That (ft. tlinh), 906090 và tổ chức cả showcase theo concept riêng biệt.

Album gồm 8 ca khúc, trải dài nhiều màu sắc từ EDM-Rock, Pop/R&B đến những bản mid-tempo giàu cảm xúc. Trong đó, 1 cọng tóc mai mở đường với năng lượng mạnh mẽ, 906090 gây chú ý bởi thông điệp phá bỏ chuẩn mực hình thể phụ nữ, còn Like This Like That kết hợp cùng tlinh mang màu sắc dễ nghe hơn. Bên cạnh đó, phiên bản vật lý của album cũng được đầu tư theo concept “phòng triển lãm”, nhận nhiều lời khen về mặt thị giác và tính nghệ thuật.

Về thành tích, CONG nhanh chóng đạt vị trí cao trên iTunes và Apple Music Việt Nam, các ca khúc duy trì thứ hạng ổn định trong thời gian đầu phát hành. Tuy nhiên, không có ca khúc nào bùng nổ nhạc số và được nhắc đến như siêu hit Vpop 2022. Ca khúc có thành tích gây chú ý nhất album CONG là 906090 tính đến nay cũng chỉ thu về 8.5 triệu lượt xem. Ở các giải thưởng lớn, dự án chỉ dừng lại ở mức đề cử, không tạo được chiến thắng mang tính quyết định. Trong khi đó, album LINK của Hoàng Thùy Linh gần như thắng toàn bộ các hạng mục quan trọng, khiến sự so sánh giữa hai dự án trở thành đề tài được nhắc đến nhiều lần.

Từ góc nhìn chuyên môn, việc CONG không tạo được hiệu ứng bùng nổ có thể đến từ nhiều yếu tố. Trước hết là sự thiếu vắng một bản hit mang tính lan tỏa đại chúng. Nếu LINK sở hữu See Tình - ca khúc tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên TikTok toàn cầu, thì các track trong CONG lại thiên về trải nghiệm cá nhân, khó tạo trend rộng rãi.

Bên cạnh đó, màu sắc âm nhạc của album mang đậm dấu ấn của Touliver với chất liệu điện tử và cấu trúc phức tạp, đòi hỏi người nghe có sự tập trung nhất định. Điều này khiến sản phẩm trở nên kén khán giả hơn so với hướng tiếp cận dung hòa giữa nghệ thuật và đại chúng của Hoàng Thùy Linh. Không chỉ dừng ở âm nhạc, cách truyền tải thông điệp trong 906090 cũng bị nhận xét là trực diện, mang tính tuyên ngôn mạnh, khiến yếu tố giải trí phần nào bị giảm nhẹ.

Yếu tố thời điểm và chiến lược phát hành cũng đóng vai trò quan trọng. CONG ra mắt vào cuối năm 2022 - giai đoạn thị trường đã bão hòa sau hàng loạt dự án hậu dịch. Trong khi đó, LINK đã xây dựng hiệu ứng từ đầu năm với chiến lược phát hành dài hơi, tạo lợi thế rõ rệt về độ nhận diện và sức ảnh hưởng khi bước vào mùa giải thưởng. Năm 2022, LINK là album thắng thế cả về thành tích lẫn giá trị sáng tạo, được công chúng và giới chuyên môn hết lời khen ngợi.

Nhìn tổng thể, CONG vẫn được đánh giá là bước tiến về mặt tư duy nghệ thuật của Tóc Tiên. Tuy nhiên, sự thiếu hụt tính đại chúng cùng việc đối đầu với một đối thủ quá mạnh khiến album này rơi vào trạng thái “lép vế”, thậm chí bị một bộ phận khán giả nhận định là “xịt” dù mức độ đầu tư không hề nhỏ.

Hành trình Tóc Tiên lấy lại lửa nghề

Trước khi có CONG, Tóc Tiên đã xây dựng vị thế sao hạng A bằng một loạt bản hit mang tính định danh. Từ Ngày Mai với “vũ điệu cồng chiêng” tạo hiệu ứng văn hóa đại chúng, đến Em Không Là Duy Nhất cho thấy khả năng xử lý ballad, hay Có Ai Thương Em Như Anh giúp cô chạm tay vào giải Cống Hiến - tất cả tạo nên một hành trình vững chắc cả về thương mại lẫn chuyên môn.

Tuy nhiên, giai đoạn 2023 đến đầu 2024, lại chứng kiến một Tóc Tiên có phần chững lại. Sau khi CONG không đạt hiệu ứng như kỳ vọng, cùng với sự thay đổi nhanh chóng của thị trường và làn sóng nghệ sĩ Gen Z, nữ ca sĩ từng thừa nhận rơi vào trạng thái “mất lửa nghề”.

Bước ngoặt đến khi cô tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Tại đây, Tóc Tiên thể hiện sự lăn xả, tư duy dàn dựng sân khấu và khả năng thích nghi đa dạng thể loại. Kết quả chung cuộc với danh hiệu Quán quân cùng nhiều giải phụ không chỉ là thành tích, mà còn là minh chứng cho việc cô vẫn giữ được phong độ của một nghệ sĩ trình diễn hàng đầu.

Bước sang năm 2026, Tóc Tiên định hình hình ảnh mới theo hướng độc lập và tập trung hoàn toàn vào âm nhạc. Ở khía cạnh cá nhân, những biến động đời tư, bao gồm thông tin ly hôn với Touliver vào đầu năm 2026 cũng phần nào tác động đến cách cô xuất hiện trước công chúng. Hình ảnh một nghệ sĩ mạnh mẽ, độc thân xinh đẹp được thể hiện rõ hơn trong các hoạt động gần đây.

Song song đó, những đồn đoán về album phòng thu tiếp theo cũng bắt đầu xuất hiện. Dự án được cho là sẽ mang màu sắc hiện đại hơn, có thể pha trộn giữa electronic và rock, đồng thời mở rộng hợp tác với các producer trẻ và yếu tố quốc tế. Nếu được hiện thực hóa, đây có thể là bước đi quan trọng giúp Tóc Tiên tái khẳng định vị thế sau giai đoạn nhiều biến động.

Từ một album gây tranh cãi như CONG đến hành trình tìm lại phong độ, câu chuyện của Tóc Tiên cho thấy không phải mọi dự án đầu tư lớn đều đồng nghĩa với thành công tức thời. Nhưng với một nghệ sĩ có nền tảng và bản lĩnh, mỗi “cú trượt” lại có thể trở thành tiền đề cho một chu kỳ bứt phá mới.