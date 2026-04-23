Verse rap “lè nhè” giật spotlight của HIEUTHUHAI

Tối 22/4, HIEUTHUHAI chính thức phát hành album phòng thu thứ hai mang tên Mắt Nhắm Mắt Mở, đánh dấu màn tái xuất đường đua âm nhạc sau thời gian dài ấp ủ. Ngay sau khi ra mắt, những ca khúc trong album nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng yêu nhạc. Trong số đó, Vacheron Louie V, một sản phẩm kết hợp cùng nam rapper Hustlang Robber, bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông và bàn tán sôi nổi trên các trang mạng xã hội.

Nằm ở phần nửa sau của album Mắt Nhắm Mắt Mở, Vacheron Louie V đóng vai trò như một điểm chuyển giao nội dung. Nếu khoảng hai phần ba thời lượng đầu của dự án tập trung khai thác các cung bậc cảm xúc trong tình yêu, thì ca khúc này lại là màn bẻ lái mạnh mẽ của HIEUTHUHAI nhằm đối diện với những định kiến và áp lực xoay quanh sự nghiệp. Điểm nhấn lớn nhất của Vacheron Louie V nằm ở việc sử dụng triệt để phong cách mumble rap. Hustlang Robber vốn được biết đến rộng rãi với danh xưng thuyền trưởng của tổ đội Hustlang và là một trong những cái tên tiên phong mang lối rap lè nhè, phát âm lướt chữ và dính chữ.

Việc HIEUTHUHAI mời Robber góp giọng đã tạo ra sự tò mò, nhưng điều khiến khán giả thực sự bất ngờ là chính bản thân HIEUTHUHAI cũng quyết định nhập gia tùy tục. Nam rapper chủ động rũ bỏ cách nhả thường thấy để hòa vào phong cách “lè nhà lè nhè” cùng người đồng nghiệp. Sự kết hợp này tạo ra một tổng thể mang đậm thái độ bất cần, ngông nghênh, lập tức trở thành một điểm nhấn lạ tai cho ca khúc Vacheron Louie V.

Bên cạnh yếu tố giai điệu, phần ca từ của Vacheron Louie V cũng tạo nên sức nóng. Xuyên suốt phần thể hiện của mình, Robber dùng lối rap đặc trưng để khẳng định vị thế, tự xưng là King of mumble rap và đáp trả những bình luận chê bai anh đã mất chất. Thông điệp về thành quả lao động, vươn lên tự mua được những món đồ mơ ước từ thuở nhỏ được thể hiện thẳng thắn.

Đặc biệt, một câu rap của Robber hiện đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên nhiều diễn đàn. Lời tuyên bố “ Gang gang all my life nhưng anh em tao biết cách cư xử. Comeback cùng HIEUTHUHAI, money & fame, tôi yêu phụ nữ ” nhanh chóng trở nên viral giữa bối cảnh dư luận đang có nhiều phản ứng về vấn đề tôn trọng phụ nữ của một số rapper thời gian gần đây. Việc lyrics một thông điệp có tính thời sự cao đã giúp Vacheron Louie V ghi điểm và lan truyền mạnh mẽ.

Ngay khi ra mắt, Vacheron Louie V nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc được quan tâm và chia sẻ nhiều nhất album Mắt Nhắm Mắt Mở. Sức hút này được minh chứng rõ nét qua chỉ số thực tế khi bài hát cán mốc gần 200 nghìn lượt xem trên YouTube chỉ sau 14 tiếng phát hành. Trên các diễn đàn mạng xã hội, đa phần khán giả đều tỏ ra bất ngờ trước màn kết hợp giữa HIEUTHUHAI và Hustlang Robber. Đặc biệt, việc HIEUTHUHAI quyết định rũ bỏ cách nhả chữ quen thuộc để thử sức với lối rap mumble “lè nhà lè nhè” đã tạo nên một hiệu ứng vô cùng lạ tai.

Mức độ bàn tán lan rộng đến mức rapper BigDaddy cũng phải chia sẻ trực tiếp ca khúc lên trang cá nhân. Nam nghệ sĩ bày tỏ sự thắc mắc xen lẫn thích thú với dòng trạng thái “ Lè nhà lè nhè, 2 thằng này sao nó lại chơi với nhau mà feat với nhau được nhỉ” qua đó càng đẩy sức nóng của màn hợp tác lên cao.

Tuy nhiên, song song với độ phủ sóng rộng khắp, Vacheron Louie V cũng khiến HIEUTHUHAI nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều. Dù thừa nhận sự lạ tai, một bộ phận không nhỏ khán giả cho rằng Hustlang Robber mới thực sự là điểm sáng duy nhất gánh vác cả phần hồn của bài hát. Đặt lên bàn cân so sánh, phần thể hiện của HIEUTHUHAI bị đánh giá là khá an toàn và thiếu sự đột phá.

Nhiều khán giả cho rằng nội dung của HIEUTHUHAI trong dự án lần này đang có dấu hiệu lặp lại chính mình, các bài rap của anh có nội dung như một, chủ yếu quẩn quanh trong việc khoe sự giàu có, khoe danh tiếng và mỉa mai những người đố kỵ. Nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm rằng verse của Robber là điểm nhấn cứu cánh, trong khi phần còn lại mang đến cảm giác nhạt nhòa.

Thương hiệu rap “lè nhè” làm nên tên tuổi Hustlang Robber

Hustlang Robber không phải làm một cái tên xa lạ đối với cồng đồng hip-hop Việt Nam. Robber chính là thuyền trưởng của tổ đội rap Hustlang đình đám với phong cách mumble rap đặc trưng. Thay vì nhả chữ rõ ràng, phong cách của Robber đặc trưng bởi phát âm lướt chữ, lầm bầm, thường được nhận xét là rap lè nhà lè nhè. Tuy nhiên, chính sự ‘lè nhà lè nhè’ đã làm nên thương hiệu riêng biệt của Hustlang Robber. Thâm chí, anh còn phát hành hẳn một ca khúc mang tên Rapper Lè Nhè như một lời khẳng định kiêu hãnh về phong cách rap khác biệt của bản thân.

Hustlang Robber nhận được nhiều sự quan tâm khi là quán quân của Rap Việt mùa 4 và tham gia chương trình Anh Trai Say Hi 2025

Sự nghiệp âm nhạc của Robber ghi dấu bước ngoặc lớn khi anh giành ngôi vị quán quân của Rap Việt mùa thứ 4 vào năm 2024. Tiếp nối thành công, nam rapper tiếp tục mở rộng sức ảnh hương khi tham gia vào chương trình Anh Trai Say Hi 2025. Tại Anh Trai Say Hi, từ một nghệ sĩ đậm chất hip hop undergound, Robber gây bất ngờ khi lột xác thành “cây hài” của chương trình với sự hoạt ngôn và khả năng tương tác duyên dáng. Không chỉ tạo dấu ân với khán giả về hình ảnh mới mẻ, anh còn bỏ túi hàng loạt ca khúc hit như Sớm Muộn Thì , Trực Giác , Một Tâm Hồn Bình Thản , Đắm Chìm ,...

Chính cái tôi âm nhạc gai góc và phong cách rap “lè nhè” đặc trưng đã giúp verse rap của anh trong Vacheron Louie V trở nổi tiếng và phủ sóng khắp mạng xã hội. Sự góp mặt của Hustlang Robber cùng phong cách mumble rap đặc trưng đã tạo nên điểm nhấn giúp ca khúc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Sức nóng của track rap này cũng góp phần duy trì độ thảo luận cho toàn bộ album Mắt Nhắm Mắt Mở ở thời điểm hiện tại.