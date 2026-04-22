HIEUTHUHAI tung album Mắt Nhắm Mắt Mở: Chỉ cần rap 3 bài cả cõi mạng như rửa tai!

21h21p tối 22/4, HIEUTHUHAI chính thức công chiếu Album Listening Experience cho album phòng thu thứ 2 mang tên Mắt Nhắm Mắt Mở. Sau ca khúc mở đường Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, toàn bộ dự án lần này được giữ kín đến phút chót. HIEUTHUHAI không công bố số lượng bài hát, không lộ tracklist, tất cả nhằm giữ trọn vẹn yếu tố bất ngờ trong trải nghiệm nghe của người hâm mộ.

HIEUTHUHAI chính thức công chiếu Album Listening Experience cho album phòng thu thứ 2 mang tên Mắt Nhắm Mắt Mở

Khác với nhiều sản phẩm đầu tư mạnh về mặt hình ảnh, video listening experience của HIEUTHUHAI đi theo hướng tối giản. Không có bối cảnh cầu kỳ hay cốt truyện phức tạp, toàn bộ video đặt nam rapper trong một không gian trắng, nơi anh tự tay lắp ráp, dựng nên “ngôi nhà” của chính mình. Hình ảnh này vừa mang tính biểu tượng cho hành trình xây dựng sự nghiệp, vừa tạo cảm giác gần gũi, tập trung hoàn toàn vào âm nhạc - yếu tố cốt lõi của album.

Về mặt nội dung, 2/3 dung lượng album Mắt Nhắm Mắt Mở xoay quanh chủ đề tình yêu với nhiều sắc thái quen thuộc. Từ những bản nhạc ngọt ngào, “thay lời muốn nói” như dành cho bạn gái Babyboo, đến các ca khúc thất tình mang màu sắc cay đắng, tự sự.

HIEUTHUHAI tự tay ráp nhà

Mạch cảm xúc này được nối tiếp qua các track đáng chú ý như Chờ Đến Khi Anh Về (ft. Hoàng Tôn), hay Đâu Có Ai Nhìn - một ca khúc thất tình, dẫn dắt sang bản phối interlude mới của Nước Mắt Cá Sấu, gợi nhắc màu sắc Vpop những năm 2000. Ở track thứ 9, Đáng Lý Anh Nên Yêu Em Hơn với sự góp mặt của HURRYKNG, cả hai tiếp tục khai thác đề tài tình yêu, giữ mạch cảm xúc xuyên suốt trước khi album bất ngờ chuyển hướng.

Điểm chuyển đáng chú ý nhất nằm ở phần cuối album, khi HIEUTHUHAI quay trở lại với rap. Ba track Vacheron Loeie V (ft. Robber), Đâu Cần Gì Hơn và đặc biệt là Sắp Nổi Tiếng 2 mang màu sắc khác biệt hoàn toàn so với phần trước. HIEUTHUHAI rap về sự nghiệp và diss định kiến. Về cấu trúc, album thứ 2 có phân bổ nội dung tương đồng với Ai Cũng Bắt Đầu Từ Đâu Đó. 3 track rap của HIEUTHUHAI cũng là điểm nhấn “rửa tai” sau chuỗi ca khúc thiên về hát.

HIEUTHUHAI chuyển hướng rap về sự nghiệp vào 3 track cuối album Mắt Nhắm Mắt Mở

Cách xử lý thanh nhạc của HIEUTHUHAI trong các ca khúc hát vẫn còn gây tranh luận, giọng ngang, cảm giác đôi lúc thiếu mềm mại, thậm chí có phần cưỡng âm. Tuy nhiên, khi trở lại với rap, nam nghệ sĩ lấy lại phong độ, cho thấy rõ đâu là “địa hạt” phù hợp với mình.

HIEUTHUHAI - Sắp Nổi Tiếng 2

Về mặt nội dung, Sắp Nổi Tiếng 2 nổi bật như một điểm nhấn giàu chiêm nghiệm. Ca khúc không chỉ là lời đáp trả những định kiến xoay quanh sự nghiệp, mà còn phác họa rõ nét mindset làm nghề của HIEUTHUHAI: hiểu vị trí của bản thân, nắm được thế mạnh, nhưng đồng thời luôn giữ sự tỉnh táo để tránh “bệnh ngôi sao”. Tư duy khiêm nhường, tôn trọng nghề nghiệp cũng phần nào lý giải vì sao HIEUTHUHAI bật lên vị trí sao hạng A nhanh như vậy.

HIEUTHUHAI lập tức trở thành tâm điểm

Ngay sau khi album chính thức lên sóng vào 22h, MXH nổi bão với hàng loạt phản hồi, bàn luận. Dự đoán trong những ngày tới, Mắt Nhắm Mắt Mở sẽ trở thành tâm điểm của các cuộc “bóc lyric”, phân tích concept và tranh luận về hướng đi âm nhạc của HIEUTHUHAI - một nghệ sĩ ngày càng cho thấy sự khó đoán nhưng không kém phần tính toán trong từng bước đi.