Mỹ nhân bị từ chối toàn tập tại Đạp Gió: Gắn mác “hát dở” top 2, Trang Pháp phải ra tay “giải cứu”

Bên cạnh An Kỳ và Tiêu Tường, mỹ nhân này đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả Việt Nam khi chính thức chung đội với Trang Pháp tại vòng Công diễn 2 của chương trình Đạp Gió. Xuất thân là một diễn viên dạn dày kinh nghiệm, sự xuất hiện của Ôn Tranh Vanh tại một sân chơi âm nhạc mang đến nhiều diễn biến bất ngờ, từ những tranh luận xoay quanh năng lực trình diễn cho đến hành trình nỗ lực cải thiện bản thân ở các vòng thi đấu.

Sự nghiệp diễn xuất nhiều thăng trầm, mỹ nhân “hát dở” không kém gì Lý Tiểu Nhiễm

Ôn Tranh Vanh sinh năm 1977, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ngay từ vai diễn đầu tay trong dự án Câu Chuyện Khoa Biểu Diễn, cô đã nhận được sự kỳ vọng lớn từ giới chuyên môn, thậm chí được định hướng để trở thành một "Củng Lợi thứ hai" của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, dù sở hữu nhan sắc sắc nét cùng nền tảng kỹ năng diễn xuất được đào tạo bài bản, sự nghiệp của cô trong giai đoạn đầu lại không hoàn toàn thuận lợi. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ thị hiếu của đại chúng thời điểm bấy giờ, khi khán giả truyền hình có xu hướng ưa chuộng các nữ diễn viên mang hình tượng ngọc nữ trong sáng.

Ôn Tranh Vanh nổi tiếng với danh xưng "ác nữ màn ảnh" (Ảnh: Weibo)

Phải đến khi chuyển hướng sang các vai phản diện, cái tên Ôn Tranh Vanh mới thực sự tạo được sự chú ý. Cô ghi dấu ấn đậm nét qua các dự án truyền hình nổi bật như Yêu Lầm Một Đời hay Thiên Sơn Mộ Tuyết. Những vai diễn phản diện mưu mô, tàn độc thành công đến mức trở thành hiện tượng truyền hình, đồng thời đóng đinh tên tuổi của cô với danh xưng "ác nữ màn ảnh".

Ở giai đoạn được kỳ vọng sẽ bật lên hàng ngũ sao hạng A, Ôn Tranh Vanh lại có quyết định gây tranh cãi khi liên tục nhận lời tham gia hàng loạt dự án phim truyền hình có kinh phí thấp, kịch bản thiếu logic. Việc xuất hiện trong các tác phẩm kém chất lượng khiến danh tiếng của cô sụt giảm, mất dần vị thế trong mảng phim ảnh chính lưu và bị dư luận gán mác “ nữ hoàng phim dở ”. Truyền thông sau đó tiết lộ động cơ phía sau quyết định này là do cô chịu áp lực tài chính, cần tích lũy tiền bạc để mua nhà báo hiếu cho cha mẹ.

Sau nhiều thăng trầm, Ôn Tranh Vanh trở lại đường đua diễn xuất vào năm 2020 (Ảnh: Weibo)

Năm 2020 đánh dấu bước ngoặt đưa Ôn Tranh Vanh trở lại đường đua diễn xuất khi cô tham gia show truyền hình Diễn viên mời vào chỗ mùa 2. Tiếp đà hoạt động, giai đoạn 2024 - 2025, cô thu hút sự chú ý của khán giả đại chúng khi đảm nhận vai mẹ chồng Vu Lam trong dự án truyền hình Hãy Để Tôi Tỏa Sáng .

Việc Ôn Tranh Vanh tham gia chương trình Đạp Gió nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm (Ảnh: Mango Plus)

Với danh tiếng vừa được hâm nóng, việc Ôn Tranh Vanh tham gia chương trình Đạp Gió nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm. Dù vậy, hạn chế về chuyên môn âm nhạc khiến cô gặp nhiều bất lợi. Tại vòng thi solo, tiết mục thể hiện bài hát Tiễn (nhạc phim Nhạn Hồi Thời) của nữ diễn viên vấp phải luồng ý kiến trái chiều. Mặc dù đạt điểm số cao và giành chiến thắng, giọng hát của cô bị đánh giá là lộ nhiều khuyết điểm.

Bước sang vòng Công diễn 1, phần trình diễn ca khúc Vịnh Xuân tiếp tục gây tranh luận khi năng lực thanh nhạc của Ôn Tranh Vanh chưa cho thấy sự cải thiện, đồng thời làm dấy lên những nghi vấn về việc hát nhép trên sân khấu. Việc bộc lộ rõ điểm yếu ca hát khiến cô liên tục bị công chúng đặt lên bàn cân với Lý Tiểu Nhiễm, kéo theo nhiều bình luận từ khán giả ví von rằng nếu Lý Tiểu Nhiễm xếp thứ nhất về sự “hát dở” tại chương trình, thì Ôn Tranh Vanh ở vị trí thứ hai.

Năm lần bị từ chối và nỗ lực thay đổi khi gia nhập đội Trang Pháp

Chính vì năng lực ca hát chưa nổi bật, Ôn Tranh Vanh rơi vào tình thế bất lợi trong quá trình thiết lập đội hình thi đấu tại công diễn hai. Tại vòng chọn thành viên, nữ diễn viên liên tục chủ động tiến cử bản thân nhưng đã bị các đội trưởng từ chối lời đề nghị đến 5 lần liên tiếp. Tình hình chỉ được giải quyết ở lượt chọn gần như cuối cùng, khi cô là người duy nhất đứng lên lựa chọn gia nhập đội của Trang Pháp. Quyết định này giúp Ôn Tranh Vanh chính thức gia nhập đội của Trang Pháp cùng với An Kỳ và Tiêu Tường.

Tại công diễn hai, Ôn Tranh Vanh bị từ chối 5 lần liên tiếp khi chọn đội (Ảnh: Mango Plus)

Sự góp mặt của một thành viên có điểm yếu về thanh nhạc từng khiến người hâm mộ lo ngại về kết quả chung của đội Trang Pháp tại vòng thi sắp tới. Dù vậy, những diễn biến mới nhất từ chương trình đã phần nào giải quyết những lo ngại này. Trong vòng tiểu khảo chuẩn bị cho Công diễn 2, đội của Trang Pháp đã xuất sắc giành thành tích top 1. Đáng chú ý, màn thể hiện của Ôn Tranh Vanh trong phần thi này được ghi nhận là vừa vặn, không để xảy ra các lỗi nghiêm trọng.

Ôn Tranh Vanh cho thấy tinh thần cầu tiến phía sau hậu trường khi nhận thức rõ điểm yếu của bản thân (Ảnh: Mango Plus)

Phía sau hậu trường, Ôn Tranh Vanh cho thấy tinh thần cầu tiến khi nhận thức rõ điểm yếu của bản thân. Các đoạn video ghi lại cảnh nữ diễn viên liên tục tập luyện, nỗ lực bắt nhịp cùng đồng đội nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Sự chăm chỉ của cô đang dần thay đổi góc nhìn của công chúng, từ hoài nghi chuyển sang theo dõi quá trình hoàn thiện kỹ năng trình diễn.

Đội của Ôn Tranh Vanh, Trang Pháp, An Kỳ và Tiêu Tường sẽ cùng nhau trình diễn ca khúc Ego - Holic tại công diễn hai (Ảnh: FBNV)

Vào ngày 24/4, vòng Công diễn 2 của chương trình Đạp Gió sẽ diễn ra. Đội của Ôn Tranh Vanh, Trang Pháp, An Kỳ và Tiêu Tường sẽ cùng nhau trình diễn ca khúc Ego - Holic . Công chúng hiện đang chờ đợi để xem mức độ hoàn thiện của tiết mục nói chung, cũng như sự thay đổi của cá nhân Ôn Tranh Vanh sau thời gian tập luyện cùng các thành viên trong đội.