Bức ảnh “thả tim” gây sốt của Trang Pháp và tỷ tỷ “bị ghét nhất Đạp Gió”

Mới đây, nhà sản xuất chương trình Đạp Gió vừa tung ra loạt hình ảnh hậu trường của vòng công diễn đầu tiên. Ngay lập tức, khoảnh khắc tương tác giữa Trang Pháp và cựu vận động viên Vương Mông trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp các mạng xã hội. Bức ảnh nhanh chóng thu hút lượng lớn sự chú ý bởi mối lương duyên đầy ngang trái của cả hai từ những ngày đầu nhập cuộc.

Bức ảnh thả tim gây sốt của Vương Mông và Trang Pháp (Ảnh: Mango Plus)

Trong bức ảnh, Trang Pháp và Vương Mông kề vai thân thiết, cùng nở nụ cười tươi tắn và vui vẻ tạo dáng “thả tim” hướng về phía ống kính. Hình ảnh này lập tức gây sốt bởi đi ngược hoàn toàn với những suy đoán của công chúng về mối quan hệ căng thẳng giữa hai người. Cư dân mạng Việt Nam cũng nhanh chóng đặt lên bàn cân, so sánh với những khoảnh khắc thân thiết giữa Trang Pháp và đàn chị Lệ Quyên tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng phiên bản Việt trước đó.

Khoảnh khắc của Trang Pháp và Lệ Quyên cũng được dân mạng Việt Nam đào lại (Ảnh: Threads)

Nguyên nhân khiến bức ảnh tạo hiệu ứng bùng nổ mạng xã hội nằm ở sự đối lập rõ rệt. Một bên là Trang Pháp luôn giữ thái độ hòa nhã, bên còn lại là Vương Mông đang nhận về nhiều ánh nhìn tiêu cực và bị xem là “tỷ tỷ bị ghét nhất” chương trình. Hành động tương tác gần gũi này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ, đặc biệt khi họ đang được định hình là hai đối thủ ở hai chiến tuyến khác biệt.

Duyên nợ giữa Trang Pháp và Vương Mông

Duyên nợ của Trang Pháp và Vương Mông bắt đầu từ vòng thi solo. Ở vòng mở màn, chính Vương Mông là người chủ động lựa chọn đại diện Việt Nam làm đối thủ trực tiếp. Tuy nhiên, khi kết quả công bố với chiến thắng nghiêng về phía Trang Pháp, cựu vận động viên Olympic đã bị “soi” biểu cảm căng cứng trên gương mặt. Những khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành đề tài mổ xẻ trên các diễn đàn, kéo theo nhiều ý kiến cho rằng cô để lộ sự không hài lòng về kết quả.

Trang Pháp và Vương Mông đối đầu tại vòng solo của Đạp Gió 2026 (Ảnh cap màn hình)

Sóng gió tiếp tục leo thang khi bước sang vòng công diễn đầu tiên. Vương Mông được xếp vào đội của Lý Tiểu Nhiễm và một lần nữa đứng ở thế đối đầu với đội hình của Trang Pháp. Đáng chú ý, tiết mục Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện của đội Vương Mông vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Phần trình diễn bị chỉ ra loạt lỗi chuyên môn khi các thành viên liên tục để lộ điểm yếu.

Vương Mông trở thành "tỷ tỷ bị ghét nhất" chương trình vì kỹ năng biểu diễn và nhiều lần bị soi sét thái độ (Ảnh: Mango Plus)

Bản thân Vương Mông trở thành tâm điểm tranh luận khi bị nhận xét thiếu kỹ năng ca hát và thực hiện vũ đạo lệch nhịp so với đội hình. Dù vậy, đội của cô và Lý Tiểu Nhiễm vẫn giành chiến thắng chung cuộc, khiến tranh cãi càng bùng lên dữ dội.

Sự kết hợp giữa hạn chế về kỹ năng sân khấu và những nghi vấn về thái độ đã khiến hình ảnh của Vương Mông liên tục mất điểm trong mắt khán giả, đặc biệt sau các lần đối đầu trực diện với Trang Pháp. Chính chuỗi “duyên nợ” này càng khiến khoảnh khắc “thả tim” giữa hai người ở hậu trường trở nên đáng chú ý và gây bất ngờ hơn bao giờ hết.

“Sứ giả hòa bình” Trang Pháp

Khoảnh khắc “thả tim” chung khung hình đã góp phần khẳng định mối quan hệ giữa các tỷ tỷ không hề tiêu cực như lời đồn. Thay vào đó, họ vẫn duy trì sự tương tác bình thường, vui vẻ và giữ thái độ tôn trọng lẫn nhau khi bước xuống sân khấu.

Hình ảnh Trang Pháp chụp cùng Lý Tiểu Nhiễm từng gây sốt trước đó (Ảnh: FBNV)

Việc Trang Pháp thoải mái tươi cười bên cạnh người đang vướng nhiều tranh cãi tiếp tục củng cố danh xưng “sứ giả hòa bình” mà cư dân mạng ưu ái dành cho cô. Đại diện Việt Nam cho thấy khả năng kết nối tốt, duy trì không khí thân thiện với tất cả các thí sinh. Trước đó không lâu, cô cũng từng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh rạng rỡ bên Lý Tiểu Nhiễm, đối thủ nặng ký trực tiếp từng đánh bại mình tại vòng công diễn một.

Trang Pháp được phong là "sứ giả hòa bình" vì luôn tương tác thân thiết với các tỷ tỷ trong chương trình (Ảnh: FBNV)

Qua những tương tác cởi mở với các nghệ sĩ quốc tế, Trang Pháp đang thể hiện một hành trình thông minh. Không chỉ đảm bảo chất lượng sân khấu mà còn ghi điểm bằng thái độ tích cực, dĩ hòa vi quý, góp phần dập tắt những tin đồn bất hòa tại đấu trường khốc liệt này.