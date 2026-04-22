Mason Nguyễn nói về B Ray sau ồn ào: “Ai sai phải nhận lỗi… không bao dung cho cái xấu”

Tại buổi gặp gỡ vào ngày 22/4, nhằm cung cấp thông tin chính thức đến truyền thông về những ồn ào vừa qua, Mason Nguyễn đã gửi lời xin lỗi trực tiếp đến các đồng nghiệp nữ. Mason Nguyễn thừa nhận bản thân đã không kiểm soát tốt cảm xúc và chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề ngay tại thời điểm xảy ra sự việc.

Nam rapper chia sẻ bài học đắt giá nhất anh rút ra là phải biết giữ bản thân lại vài giây trước khi phản ứng, từ đó xem xét kỹ bối cảnh để có đánh giá phù hợp hơn. Anh cũng thẳng thắn nhìn nhận mình đã bị chi phối bởi tâm lý "cả nể" do là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm. Sau sự cố, Mason Nguyễn tự dặn lòng từ nay phải chủ động bày tỏ quan điểm cá nhân, sẵn sàng lên tiếng khi thấy điều không ổn thay vì giữ im lặng.

Mason Nguyễn tiết lộ về phản ứng của B Ray và mối quan hệ của cả hai sau nhiều ồn ào

Tâm điểm cũng hướng về phản ứng của B Ray và mối quan hệ giữa các rapper sau sóng gió. Mason Nguyễn tiết lộ đàn anh đã chủ động nhắn tin cho các thành viên trong nhóm ngay khi nhận về làn sóng chỉ trích. Nhắc về thái độ của B Ray, anh cho biết: "Sau sự việc thì anh Bảo cũng có nhắn với cả mọi người là anh Bảo cũng đã nhận ra cái sai lầm của mình và anh Bảo cũng hy vọng là mọi người nên đối mặt và nhận lỗi chứ không nên gọi là bao biện hay là chống chế để bảo vệ cho cái hành vi sai trái đó" .

Về tình cảm anh em hiện tại, Mason Nguyễn khẳng định sự việc không làm sứt mẻ tình bạn, nhưng anh nhấn mạnh nguyên tắc không dùng tình cảm để khỏa lấp cho những hành vi thiếu chuẩn mực: "Bốn bọn em thì vẫn là những người anh em với nhau bình thường. Chỉ là ai sai thì mình sẽ nói với cả người anh em đó rằng là anh sai và anh nên nhận lỗi, chứ mình không bao dung cho cái xấu, cái sai của mọi người" .

Nguồn cơn của những ồn ào vừa qua bắt nguồn từ sự việc diễn ra vào tối 13/4/2026. Trong một buổi livestream của B Ray, Mason Nguyễn và Gill, B Ray đã ngẫu hứng thể hiện một đoạn rap freestyle. Việc nam rapper sử dụng ca từ mang tính nhạy cảm hướng đến đồng nghiệp nữ đã lập tức dấy lên làn sóng tranh cãi lớn về góc nhìn đối với phái nữ.

Ngay tại khoảnh khắc câu rap được đưa ra, Mason Nguyễn cùng 24k.Right và Gill đã có thái độ bật cười, hưởng ứng. Đoạn cắt từ buổi livestream sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Khán giả không chỉ phản ứng gay gắt trước cách sử dụng ngôn từ của B Ray mà còn đánh giá tiêu cực về thái độ hùa theo, thiếu sự can thiệp của Mason Nguyễn cùng các rapper có mặt trên sóng trực tiếp.

Trước áp lực từ dư luận, các cá nhân liên quan đều phải đưa ra lời xin lỗi. B Ray đã lên tiếng nhận lỗi ngay trên livestream hôm đó và tiếp tục tổ chức một phiên live khác vào khuya 15/4 để chính thức xin lỗi nghiêm túc các cá nhân bị nhắc tên, đồng nghiệp và khán giả. Tương tự, rapper Gill cũng đã lên tiếng thừa nhận sự thiếu tinh tế trong khoảnh khắc sự việc diễn ra và gửi lời xin lỗi đến công chúng.

Về phía Mason Nguyễn, bên cạnh bài đăng xin lỗi công khai trước đó, nam rapper quyết định tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để trực tiếp lên tiếng, chính thức gửi lời xin lỗi và nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân. Song song đó, lịch trình công việc của anh cũng bị ảnh hưởng trực tiếp. Để thể hiện sự cầu thị, công ty quản lý đã quyết định dời lịch phát hành MV mới hợp tác cùng 52Hz. Đồng thời, nam rapper cũng chủ động rút khỏi hai sự kiện lớn đã lên kế hoạch từ trước tại Hà Nội và Hải Phòng.