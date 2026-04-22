Mason Nguyễn xin lỗi fan và đồng nghiệp nữ, không bị áp lực bởi nhãn hàng hay cư dân mạng

Mason Nguyễn gặp gỡ truyền thông

Sáng 22/4, Mason Nguyễn chính thức tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông nhằm làm rõ những ồn ào xoay quanh đoạn livestream gây tranh cãi cùng rapper B Ray. Xuất hiện trước truyền thông, nam nghệ sĩ cúi người xin lỗi khán giả, đặc biệt là các đồng nghiệp nữ bị ảnh hưởng bởi sự việc.

Đại diện công ty quản lý của Mason Nguyễn khẳng định, quyết định tổ chức buổi gặp gỡ không đến từ bất kỳ áp lực nào từ phía nhãn hàng hay cộng đồng mạng. Theo đó, phía ê-kíp nhấn mạnh đây là cơ hội để nghệ sĩ nhìn nhận lại hành vi và lắng nghe các ý kiến đa chiều từ dư luận. “Không có áp lực gì từ phía nhãn hàng hay cộng đồng mạng. Buổi hôm nay là buổi lắng nghe và nhìn nhận lại bản thân. Chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ, thấu hiểu từ các đối tác cũng như những góc nhìn đa chiều từ công chúng. Đó là bài học lớn đối với công ty và Mason”, đại diện chia sẻ.

Trước câu hỏi về thái độ gây tranh cãi trong livestream, Mason Nguyễn thẳng thắn lý giải. Anh cho rằng phản ứng của mình xuất phát từ văn hóa hip-hop, nơi không khí biểu diễn và cách các rapper tương tác thường mang tính ngẫu hứng cao. “Vấn đề không nằm ở câu rap mà là bầu không khí. Từ thời còn hoạt động underground, khi một rapper đẩy cao cảm xúc, nhấn nhá punchline, đó thường là khoảnh khắc khiến khán giả ‘wow’. Đôi khi người nghe chưa kịp hiểu hết nội dung nhưng vẫn hòa vào năng lượng chung. Ở thời điểm đó, phản ứng của tôi là một phản xạ” , Mason Nguyễn nói.

Nam rapper cũng khẳng định việc giải thích không nhằm biện hộ. Anh nhấn mạnh bản thân luôn đề cao sự tôn trọng đối với phụ nữ cũng như tất cả mọi người. “Tôi chia sẻ để mọi người hiểu rõ hơn bối cảnh, chứ không phải để phủ nhận trách nhiệm. Với tôi, nam hay nữ đều cần được tôn trọng”, anh nói thêm.

Tại buổi gặp gỡ, Mason Nguyễn cũng tiết lộ về phản ứng từ phía B Ray. Theo đó, nam rapper được cho là đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước công chúng. Bên cạnh đó, Mason Nguyễn cho biết anh đang điều chỉnh cả hành vi lẫn định hướng sáng tạo để phù hợp hơn với các chuẩn mực và quy định hiện hành dành cho nghệ sĩ.

Vụ việc liên quan đến Mason Nguyễn và B Ray hiện vẫn là tâm điểm chú ý của cộng đồng rap/hip-hop Việt tính đến sáng 22/4/2026. Nguồn cơn bắt đầu từ buổi livestream tối 13/4 do 24k.Right thực hiện, với sự tham gia của B Ray, Mason Nguyễn và Gill. Trong phần freestyle ngẫu hứng, B Ray đã đọc một câu punchline nhắc trực tiếp đến AMEE cùng các nghệ sĩ nữ của chương trình Em Xinh Say Hi với nội dung bị cho là nhạy cảm và mang tính quấy rối.

Ngay sau đó, đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng phản ứng gay gắt. Dù không phải người trực tiếp phát ngôn, Mason Nguyễn vẫn trở thành một trong những nhân vật bị chỉ trích nặng nề nhất do thái độ trong lúc livestream. Khoảnh khắc anh cười đùa, hưởng ứng và buông lời bình “Dữ quá vậy” sau câu rap của B Ray bị nhiều khán giả cho là thiếu tinh tế và không phù hợp.

Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng Mason Nguyễn đã thể hiện sự thiếu tôn trọng phụ nữ, từ đó dẫn đến làn sóng chỉ trích và kêu gọi tẩy chay.

Tính đến sáng 22/4, phía công ty quản lý Mason Nguyễn đã xác nhận hủy bỏ hai sự kiện lớn trong tháng 4 nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ dư luận. Đồng thời, sản phẩm âm nhạc mới của anh cũng bị dời lịch phát hành vô thời hạn. Ê-kíp cho biết cần thêm thời gian để nghệ sĩ tự kiểm điểm và hoàn thiện bản thân trước khi quay trở lại.

Công ty quản lý Mason Nguyễn bắt đầu có động thái cứng rắn khi tuyên bố thu thập bằng chứng để xử lý các trường hợp tấn công cá nhân, xúc phạm danh dự vượt quá giới hạn cho phép trên không gian mạng.

Về phía B Ray, dù đã nhanh chóng xin lỗi ngay trong buổi livestream và đăng tải bài viết hối lỗi sau đó, nhưng phản ứng từ công chúng vẫn khá tiêu cực. Một bộ phận khán giả cho rằng lời xin lỗi thiếu chân thành và mang tính hình thức. Giới chuyên môn cũng lên tiếng phê phán cách sử dụng ngôn từ và lối sống của nam rapper.

Ở thời điểm hiện tại, dư luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các hội nhóm anti liên quan đến vụ việc hoạt động mạnh mẽ, tiếp tục lan truyền và tranh luận về câu chuyện. Có thể thấy, Mason Nguyễn đang rơi vào tình thế khó khăn khi vừa phải đối diện với làn sóng chỉ trích, vừa chịu tác động trực tiếp đến sự nghiệp đang trên đà phát triển. Trong khi đó, B Ray cũng đối mặt với một trong những khủng hoảng truyền thông lớn nhất từ trước đến nay. Cách cả hai xử lý hậu khủng hoảng sẽ là yếu tố quyết định việc họ có thể lấy lại niềm tin từ công chúng hay không trong thời gian tới.