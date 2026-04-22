Quỳnh Anh Shyn & Nam Phùng: Người dám nghĩ gặp người dám làm

Gặp gỡ Quỳnh Anh Shyn - Nam Phùng

15 năm trước, chúng ta lần đầu biết đến Quỳnh Anh Shyn với đôi mắt to tròn, mặc áo đồng phục và gây bão Internet với bộ hình trong veo cùng Bộ Ba Sát Thủ. 15 năm sau, cô bé hotgirl năm nào ngồi ở hàng ghế đầu Paris, rồi bỗng nhiên quyết định... cầm mic đi hát. Góp mặt trong Em Xinh Say Hi chưa đủ, cô ta quyết tâm làm liền một lúc 3 cái MV chỉ để thoả mãn niềm đam mê thay thật nhiều quần áo đẹp.

Tưởng là một cuộc dạo chơi, hoá ra là cô ấy cũng nghiêm túc ra phết. Đường nhạc thì được đặt hàng từ những producer và nhạc sĩ nổi tiếng nhất nhì bây giờ. Đường hình thì do toàn các đạo diễn MV “số má” trong giới cầm trịch. Nhưng "vũ khí bí mật" giúp Quỳnh Anh ghi điểm với khán giả không chỉ nằm ở những hình ảnh lộng lẫy, mà còn ở Nam Phùng - vừa là giám đốc sáng tạo, vừa là "người mở cửa" và đẩy Quỳnh Anh vào những cơ hội mới, vừa là "rapper thời vụ" luôn kèm cặp từng line rap. Vừa là người yêu, vừa là người cộng sự.

Kết quả? Khi một người dám nghĩ gặp một kẻ dám làm, thứ họ tạo ra không chỉ là âm nhạc, mà là những sản phẩm tưởng như ngẫu hứng, nhưng ngập tràn cá tính và sự sáng tạo của hai cái đầu lúc nào cũng sáng bừng ý tưởng.

“Hát thì chưa biết thế nào nhưng mình luôn có một niềm đam mê quay MV!”

Thời điểm này cũng đánh dấu 1 năm Quỳnh Anh Shyn chính thức gia nhập đường đua âm nhạc rồi đấy nhỉ! Quỳnh Anh thấy mình đã thay đổi thế nào trong một năm vừa rồi.

Quỳnh Anh Shyn: Mình thấy là mình cũng hơi… biết hát rồi đấy, cũng biết nhảy một xíu luôn. Đừng đùa nha. Tiết lộ với mọi người, đấy là trước khi thi Em Xinh, mình cũng đi học và hát thử cho cô giáo nghe. Nghe xong cô giáo vô cùng bối rối: Sao luyện thanh thì tốt mà hát lại… chán thế hả con? Nói chung là cô cũng lớn tuổi rồi nên cũng nhận xét rất thẳng thắn.

Tôi biết rằng đã có rất nhiều những lời khen dành cho Quỳnh Anh Shyn vì sự dũng cảm dấn thân của mình trong năm vừa rồi. Vậy ngoài những lời khen và những trải nghiệm mới, cái “được” lớn nhất mà âm nhạc mang đến cho Quỳnh Anh là gi?

Quỳnh Anh Shyn: Ngày xưa, mỗi lần phải làm video hay đăng bộ hình lên mạng, mình phải chọn rất nhiều bài hát vào từng post. Nhưng bây giờ - mình không phải chọn nữa. Mình đã có nhạc của mình, hihi.

Vậy với Nam thì sao? Ở vị trí một người đồng hành bên cạnh Quỳnh Anh mỗi ngày, quan sát Quỳnh Anh ở cự li gần nhất - Nam thấy phiên bản Quỳnh Anh-đi-hát này có gì khác so với Quỳnh Anh-fashionista?

Nam Phùng: Tại vì ngày nào mình cũng gặp Quỳnh Anh, thế nên mình không thấy quá nhiều sự thay đổi. Thế nhưng mình cảm nhận rất rõ Quỳnh Anh đang ngày càng hoàn thiện mình hơn và trở thành một phiên bản hoàn hảo nhất tại thời điểm này.

Có bất ngờ gì mới về Quỳnh Anh Shyn không ta?

Nam Phùng: Để mình kể cho mọi người một câu chuyện…

Quỳnh Anh Shyn: Gì đấy? Gì đấy? Đã thống nhất chưa ta???

Nam Phùng: Mình chia sẻ nhỏ là trước khi Quỳnh Anh thi Em Xinh, tụi mình cũng thỉnh thoảng đi tập cardio để vận động, chưa bao giờ mình thấy Quỳnh Anh có thể nhảy mà không nhìn gương. Vậy mà ngày mình đến xem tổng duyệt Live 1 ở Em Xinh, lần đầu tiên mình thấy Quỳnh Anh nhảy mà không nhìn gương! Thậm chí còn rất thuộc bài và nhảy rất đều với các chị em khác! Đứng ở dưới nhìn lên, lòng mình tràn ngập cảm giác tự hào. Mình… shock. Shock đến nỗi khi về đã đi khoe với tất cả mọi người về chuyện này.

Vậy còn sự thay đổi nào về tính cách mà chỉ sau khi trải nghiệm với âm nhạc, nó mới bộc phát mạnh mẽ?

Nam Phùng: Mình nghĩ từ trước đến nay, Quỳnh Anh đã luôn là một người rất nỗ lực rồi. Nhưng khi đi thi và kể cả đến lúc này, Quỳnh Anh vẫn hấp tấp. Trước đây thì hấp tấp hơi hơi thôi, nhưng bây giờ, Quỳnh Anh luôn muốn mọi thứ phải thật nhanh lên, gấp lên…

Quỳnh Anh Shyn: Do mình bị rối đấy! Tính mình vốn dĩ đã là đứa hấp tấp rồi, nhưng trong thời trang thì mọi vấn đề mình đều có thể xử lý được, vì dù sao cũng chỉ là quần áo. Nhưng âm nhạc thì lại là câu chuyện khác.

Có khoảnh khắc nào trong hành trình một năm vừa rồi khiến Quỳnh Anh cảm thấy nhờ có âm nhạc mà cuộc sống của mình, hành trình sự nghiệp của mình - thật sự được trọn vẹn?

Quỳnh Anh Shyn: Mọi người có thể thấy là mình luôn yeuamnhac.com, hồi bé mình cũng hay đi văn nghệ dù hát hơi phô đấy. Nhưng nhờ yêu âm nhạc nên mọi người không đánh giá nhiều. Nói chung là mình thích âm nhạc lắm, I love music. Nhưng phải đến chương trình Em Xinh Say Hi, mình mới vượt qua được nỗi sợ khi hát và trình diễn trước đám đông. Dù tới giờ mình mới thử diễn nhóm thôi, chưa từng diễn solo, nhưng đó cũng sẽ là thử thách mà mình phải vượt qua trong thời gian tới. Dù sao cũng ra sản phẩm riêng rồi mà.

Vậy Nam có nhớ lần đầu tiên Quỳnh Anh chia sẻ ý định muốn thử sức với âm nhạc không?

Quỳnh Anh Shyn: Anh Nam là người đã động viên mình đi thi đó!

Nam Phùng: Ban đầu, Quỳnh Anh rất lăn tăn chuyện có nên đi hát hay không. Mình thì nhớ đến việc trong rất nhiều năm quen nhau, thỉnh thoảng mỗi khi mặc đồ đẹp, Quỳnh Anh lại nói đùa: “Hay là đi quay MV nhỉ? Chắc phải làm bài hát thôi?” Rất nhiều lần như thế. Và khi có cơ hội đến, với một chương trình thú vị cho những gương mặt mới có thể lấn sân, mình động viên Quỳnh Anh liền. Lúc đó mình chỉ nói: Em đi hát đi. Nhỡ mà ok thì mình… quay MV.

Quỳnh Anh Shyn: Vâng, mình có một niềm đam mê quay MV rất lớn. Mình cũng không hiểu sao nữa. Hát thì chưa biết thế nào nhưng mình lúc nào cũng muốn quay MV. Thế nên khi thời cơ đến, mình quay một phát 3 cái MV luôn. Đợi mãi bao năm đấy ạ.

Vậy đến bây giờ, mindset của Quỳnh Anh trong việc làm nhạc và nghệ thuật có thay đổi không? Quỳnh Anh thấy mình đang là một fashionista biết hát, hay là một nghệ sĩ mượn âm nhạc để kể câu chuyện thời trang của mình?

Quỳnh Anh Shyn: Mình là người đơn giản lắm, mình không tự gọi bản thân là gì bao giờ. Ai gọi mình là gì thì mình nhận. Mọi người thấy mình hát hay thì gọi là ca sĩ, đóng phim hay thì gọi là diễn viên, thấy xinh gái thì gọi là em xinh, còn nếu mình làm gì cũng không thấy hay thì gọi là Quỳnh Anh cũng được ạ.

Nhưng nếu như ngày trước, mình mặc quần áo và chụp hình đẹp thôi thì mọi người chỉ có thể đoán đoán tính cách của mình qua vẻ bề ngoài. Mình mặc một bộ đồ đẹp nhưng mọi người lại nói trông chảnh thế. Dù thật ra mình rất bình thường, không hề chảnh chút nào. Nhưng nhờ có âm nhạc, mọi người lại thấy được nhiều khía cạnh của mình hơn. Thế nên mình cũng thấy rất hay!

Bây giờ ra đường, ai nhận ra mình đều thốt lên: Thanh lịch! Thanh lịch! Đi chụp hình thì mọi người cũng bật nhạc của mình, thế là kiểu nó bị vui đó! Mới thế thôi mà mình đã phấn khích lắm rồi, nếu sau này ai nói giọng hát của Quỳnh Anh Shyn chạm đến trái tim của họ thì chắc là mình chết mất.

“Anh Nam luôn là người đẩy mình ra khỏi vùng an toàn”

Trong quá trình làm nhạc và tìm hiểu về các bài hát của mình, các nghệ sĩ thường khám phá thêm những khía cạnh mới trong tâm hồn họ. Quỳnh Anh thì sao? Bạn tìm thấy điều gì trong hành trình đấy? Một điều mà trước giờ chính Quỳnh Anh chưa hề nhận ra?

Quỳnh Anh Shyn: Ví dụ như bài Girl Phố thì rất đúng với tính cách của mình. Nhưng đến bài Green Light thì anh Tăng Duy Tân có sửa một chút lyric để nó hợp với mình hơn. Vậy nên khi hát bài đó, mình cũng tự thấy mình cute và nhí nhảnh hơn một xíu. Với bài Điều Cần Đến, mình lại thấy cần một chút nữ tính và trưởng thành nên cho phép bản thân mình được mềm mại hơn một chút khi thu âm.

Mình cũng muốn có thể khai thác thêm khía cạnh nữ tính của mình qua âm nhạc, nhưng hiện tại thì giọng hát chưa cho phép. Thế nên trước mắt, mình sẽ chọn phương pháp là dùng thể loại xập xình một chút, đủ nghe và đủ hợp với chất giọng của mình lúc này. Mình cũng sẽ có thêm sân chơi để… thay nhiều quần áo nữa. Sau này mình chắc chắn sẽ đi học đều hơn, và giả dụ nếu có tiến bộ hơn thì mình sẽ thử nghiệm thêm.

Nam Phùng sẽ là người thực tế hơn hay bay bổng hơn trong quá trình làm dự án với Quỳnh Anh?

Quỳnh Anh Shyn: Anh Nam bay hơn đó! Bay lắm luôn! Lúc nào anh Nam cũng có những ý tưởng rất là bay.

Nam Phùng: Mình nghĩ là mình sẽ cố gắng cân bằng giữa hai phạm trù: Thực tế và bay bổng. Bởi mình hiểu rõ giới hạn về giọng hát của Quỳnh Anh, nhưng trong giới hạn đó - mình lại cố gắng để Quỳnh Anh có thể bay ra khỏi giới hạn đó một chút. Được tí nào hay tí đấy.

Có thể nói Nam là người đẩy Quỳnh Anh ra khỏi vùng an toàn, hay là người tạo ra vùng an toàn để Quỳnh Anh có thể tự tin thử nghiệm những điều mới?

Quỳnh Anh Shyn: Anh Nam luôn luôn là người đẩy mình ra khỏi vùng an toàn, từ những ngày đầu tiên đến tận bây giờ.

Nam Phùng: Mình nghĩ việc của mình là mở những cánh cửa cơ hội làm nghệ thuật để Quỳnh Anh bước qua. Mình là người sẽ nói với Quỳnh Anh rằng hãy làm cái này đi, em làm được, em sẽ làm nó hay. Đến khi Quỳnh Anh hoàn thành mục tiêu, mình lại nói: Đấy, anh bảo rồi! Hay mà! Cách mình động viên Quỳnh Anh chỉ có vậy thôi, nhưng mình phải chắc chắn tin rằng Quỳnh Anh sẽ làm được thì mình mới dám đẩy.

Ngay cả trước đây, khi mới quen Quỳnh Anh, mình không biết Quỳnh Anh của quá khứ như thế nào, nhưng mình chỉ luôn nghĩ rằng Quỳnh Anh mà mặc một bộ đồ hay đi theo phong cách nào đó sẽ đẹp - thì mình luôn khuyên Quỳnh Anh hãy thử. Chưa cần biết mọi người bên ngoài thấy sao, trong mắt mình là đẹp thì mình sẽ khuyến khích Quỳnh Anh trải nghiệm. Không biết Quỳnh Anh nghĩ thế nào, nhưng từ trước đến giờ, Quỳnh Anh vẫn luôn ok với những phương án mình đưa ra.

Quay trở lại một chút với dự án lần này nhỉ, Quỳnh Anh bắt đầu lên ý tưởng cho nó từ khi nào?

Quỳnh Anh Shyn: Ý tưởng đến với mình vào khoảng cuối năm 2024, khi mình mới đi Fashion Week về. Lúc đó, mình có suy nghĩ rằng mọi thứ có vẻ… chán rồi, làm gì cho vui bây giờ? Việc làm nhạc, mình đã nghĩ đến từ rất lâu nhưng chưa có đủ động lực và khả năng để làm. Vậy là thời điểm đó, mình quyết định nhắn anh Aiden để xin book anh DuongK một con beat thật cháy, mình chỉ cần hát nhẹ thôi là ok rồi. Quan trọng là có nhạc của riêng mình để làm MV, mục tiêu lớn nhất lúc đó la quay MV và thay quần áo thôi. Mình chán up ảnh rồi, mình muốn có MV.

Ý tưởng xuyên suốt trong E.P lần này thì mình vẫn muốn gắn liền với hình ảnh girl phố. Bài hát đầu tiên phải mang đến một hình ảnh gắn liền với mình, và kể cả sau này khi nhắc lại từ đó mọi người vẫn sẽ nhớ đến Quỳnh Anh Shyn. Nhưng một bài thì mình lại thấy chưa đủ. Đầu tiên là chưa đủ để mặc hết quần áo mình muốn. Thứ hai là nếu chỉ có Girl Phố, mọi người mới chỉ thấy vẻ bề ngoài thôi. Mình muốn có thêm những bài hát khác để mọi người thấy cả bên trong con người của mình nữa. Có chút dễ thương và có cả chút triết lý đó.

Nam Phùng: Mình nghĩ, 3 MV này là 3 trạng thái cảm xúc khác nhau của Quỳnh Anh, bọn mình cũng hướng đến ba đối tượng khán giả khác nhau. Vậy nên với mỗi bài hát, số lượng khán giả thích bài hát đó cũng sẽ rất khác. Cả 3 bài hát đều đại diện cho con người Quỳnh Anh, vừa có sự thuần tuý của một cô gái Hà Nội, vừa bay bổng, gai góc và cũng đầy chất thơ. Mình nghĩ để một nghệ sĩ có thể lấn sân sang lĩnh vực khác thì chính họ phải đưa ra được tất cả những khía cạnh của bản thân, và Quỳnh Anh đã làm được.

Vậy là mình đã quay liền 3 MV với 3 đạo diễn hot nhất bây giờ…

Quỳnh Anh Shyn: Không biết là các anh có hot nhất bây giờ không, nhưng cả 3 đều là bạn mình. Thế nên mình được discount rất nhiều. Mình đã quen anh Nhu Đặng từ ngoài Hà Nội, anh Đạo cũng từng làm cho mình các video Youtube từ hồi 2018, còn anh Khánh Nguyễn lại là bạn của anh Nam từ hồi lớp 6 lận.

Các bạn thậm chí còn sang cả Ấn Độ để quay MV nữa! Có câu chuyện gì thú vị đằng sau chuyến đi này không nhỉ?

Quỳnh Anh Shyn: Ngay từ đầu khi nghe bài hát, mình đã nghĩ đến một khung cảnh tuyết trắng rồi. Tình cờ, mình được một tour du lịch mời đến địa điểm trong MV để quay - vừa đẹp, vừa có chi phí hợp lý. Mình rất háo hức với chuyến đi ấy vì có thể vừa đi làm vừa đi chơi. Anh Nam thì mua quần áo tới tấp luôn. Đi 7 ngày 10 bộ quần áo. Anh còn lên plan từng bộ để quay chụp, rất nhiều outfit được xếp cẩn thận cho từng ngày. Lâu rồi mình mới thấy anh Nam phấn khích cho một chuyến đi như thế. Nhưng rồi đến lúc ra sân bay, vào cổng check-in, mọi người mới phát hiện ra là anh Nam làm visa nhầm vào hộ chiếu cũ. Anh Nam đành ngậm ngùi đi về.

Đoàn quay phải lên đường dù thiếu anh Nam, và vì cả ekip đều là bạn của anh Nam, nên anh còn phải lãnh trách nhiệm trưởng đoàn để kết nối tất cả mọi người nữa. Bên làm visa thì trấn an anh cứ về làm lại visa, chỉ sau 2 ngày là có. Vậy là ngày nào anh Nam cũng cầm vali ra cửa đợi, chờ có visa là lên đường liền. Thậm chí có những ngày người ta nói 6 giờ tối có, anh Nam ra sân bay chờ sẵn - nhưng rồi lại chưa có nên đành phải lủi thủi đi về. Mãi đến khi chuyến đi chỉ còn 2 ngày cuối thì anh Nam mới cầm tay được vào cuốn hộ chiếu. Mình vẫn động viên nói anh cứ sang một tí, nhưng lúc đó thì anh nói: Dỗi rồi, ghét không sang nữa.

Nam Phùng: Mấy anh em trong đoàn đùa là phải hiến tế con tướng mạnh nhất để có được một MV đẹp xuất thần như thế.

Quỳnh Anh Shyn: Mọi người biết vì sao lại là hiến tế không? Vì ngày đầu tiên mình đến và ngày cuối cùng mình về - thời tiết rất mù mịt, nhưng đúng 4 ngày quay thì trời nắng trong vắt.

Nam Phùng: Vậy nên mọi người hãy xem MV thật nhiều nhé, nếu không mình sẽ rất buồn.

Là người đã từng làm việc với rất nhiều nghệ sĩ trong showbiz, tới khi làm cho Quỳnh Anh trong sản phẩm âm nhạc này - Nam có phải kìm lại điều gì khi lên ý tưởng, để tính thời trang không bị lấn át hình ảnh của một người ca sĩ không?

Nam Phùng: Trộm vía là mình cũng đã có cơ hội được làm và hợp tác với rất nhiều ca sĩ trước đây, nên cũng gọi là có một chút kinh nghiệm trong việc cân bằng phần nghe và phần nhìn. Với Quỳnh Anh, dĩ nhiên là phần nhìn sẽ mạnh hơn. Vậy nên mình sẽ cố đẩy mạnh phần nhìn đấy một chút chút hơn so với phần nghe, nhưng cũng phải cân bằng để nó không quá lấn át. Chính mình cũng đã tiết chế rất nhiều trong dự án lần này để đảm bảo được sự cân bằng đó.

Câu chuyện về phần hình và phần tiếng của một fashionista đi hát cũng đã trở thành một chủ đề rất hot trên Threads trước khi Quỳnh Anh ra sản phẩm đấy! Có khi nào Quỳnh Anh thấy mọi người đang hơi bất công khi không nhìn nhận sự nghiêm túc của mình không?

Quỳnh Anh Shyn: Mình nghĩ khán giả có những nhìn nhận như thế thì cũng đâu thể trách được. Bản thân mình cũng đã đón nhận sẵn những ý kiến đó, bởi nhìn thẳng vào sự thật thì giọng hát mình chưa đủ tốt để làm ca sĩ. Thế nên mình hay đi comment dạo trên Threads để… trêu lại tí thôi.

Cũng có nhiều ý kiến so sánh Quỳnh Anh Shyn và Châu Bùi…

Quỳnh Anh Shyn: Mình thấy… sao lại phải so sánh nhỉ? Mình vui vì có một người chị em có chung đường hướng với mình. Mỗi người một màu sắc, một nét đẹp, một kiểu bài hát riêng. Cả hai đều rất nỗ lực, cố gắng và trầy chật nên đừng so sánh chị em chúng tui nhen.

Ra sản phẩm âm nhạc đầu tay, lại còn đối mặt với rất nhiều sự nghi hoặc - chắc chắn là một khoảng thời gian vô cùng áp lực với Quỳnh Anh. Nam đã chia sẻ điều đó với Quỳnh Anh như thế nào?

Nam Phùng: Mình… áp lực theo. Bình thường hai đứa ngủ rất ngon, nhưng đến trước ngày lên Girl Phố một tuần, cả hai đều trằn trọc. Lần nào cũng vậy, mỗi khi Quỳnh Anh làm sản phẩm hay đầu tư một cái gì đấy, hoặc có một việc quan trọng sắp diễn ra - mình đều có cảm giác như chính mình sắp trải qua những chuyện đó luôn. Nhưng rồi cả hai cũng cố gắng đốc thúc và động viên lẫn nhau để vượt qua khó khăn. Có chuyện gì rồi chúng ta sẽ vượt qua mà thôi.

“Mình thấy việc ở đằng sau và hỗ trợ cho Quỳnh Anh còn vui hơn việc xuất hiện hay có một bài hát riêng nữa!”

Vậy nếu phải kể về một khoảnh khắc mà Nam thấy Quỳnh Anh đẹp nhất - không phải trên thảm đỏ, không phải trong MV - thì đó sẽ là…

Nam Phùng: Wow khó ta. Thật ra là có nhiều khoảnh khắc đẹp quá…

Quỳnh Anh Shyn: Thôi thôi, đừng điêu nha!

Nam Phùng: Mình nghĩ là… đó là lúc giao thừa năm vừa rồi. Đó là năm đầu tiên bọn mình đón giao thừa với nhau trong Sài Gòn. Mọi năm thì Quỳnh Anh luôn về Hà Nội để ăn Tết với gia đình, thế nên đây là năm đầu tiên Quỳnh Anh ở lại Sài Gòn với mình. Khoảnh khắc khi đứng xem bắn pháo hoa - mình thấy Quỳnh Anh rất tận hưởng. Có nghĩa là Quỳnh Anh thấy ăn Tết ở Sài Gòn với mình cũng vui đấy chứ. Với mình, đó là khoảnh khắc mà mình thấy Quỳnh Anh rất đẹp.

Thế còn Quỳnh Anh thì sao ta…

Quỳnh Anh Shyn: Hiện tại thì mình sẽ thấy đó là khoảnh khắc khi mình đang cưỡi ngựa ở Mông Cổ. Đó là chuyến đi mà mình quyết định tự thưởng cho bản thân sau hành trình thi Em Xinh quá là căng thẳng, cả hai đứa cùng đến một miền đất mới, một nơi có rất ít người. Khung cảnh hôm đấy rất đẹp, có nắng vàng, đồng cỏ mênh mông, anh Nam cưỡi ngựa nhìn tựa một cao bồi thứ thiệt, như vừa bước từ trong game ra. Đó là một khoảnh khắc mà mình nhớ mãi.

Bởi cả hai đã ở bên nhau quá lâu rồi, vậy có khoảnh khắc nào mà cả hai cảm thấy bất ngờ vì người kia không?

Nam Phùng: Chắc là lúc sau khi mình nghe bản demo thu bài Girl Phố. Sau rất nhiều lần sửa thì bản demo hoàn thiện đã khiến mình rất bất ngờ. Đến tận bây giờ, mỗi sáng đi chạy bộ hay tập gym - mình vẫn nghe lại bài đấy và tự tấm tắc: Tại sao lại có thể làm được một bài như thế này nhỉ? Không thể tin được! Thật sự trước khi ra sản phẩm, mình không nghĩ là Quỳnh Anh có thể làm được 3 bài hát mà mình có thể nghe đi nghe lại được như thế! Mình đã chắc mẩm là làm xong rồi mình sẽ không nghe lại đâu. Nhưng bây giờ thì mình có nghe lại mọi người ạ, mình còn cày view nhiệt tình. Thậm chí mỗi lần Quỳnh Anh bật lên xem, mình đều đòi bật lại thêm lần nữa.

Quỳnh Anh Shyn: Thật ra mọi người biết tại sao anh Nam thấy bất ngờ không? Hôm mình đi thu Girl Phố, anh Nam cũng đi cùng để xem liệu mình có rap được không? Nhưng rồi anh ngồi đấy 3 tiếng, mình không thể rap được, nghe chán dã man. Flow phờ liểng loạn hết cả xới lên. Tuimi ngồi thu cũng… chán nản luôn. Cuối cùng mình quyết định nói anh Nam hãy đi về đi, để 2 đứa con gái với nhau thôi, năng lượng nam về tạm xem thế nào. Vừa về một cái - rap đâu ra đấy liền.

Cùng làm sản phẩm với nhau, cùng sáng tạo với nhau - có khi nào hai người cãi nhau không?

Quỳnh Anh Shyn: Mình phát hiện ra đây là cách mà bọn mình sáng tạo với nhau và cả hai đứa đều rất vui. Kể từ lúc mình thi Em Xinh đến bây giờ, mỗi lần mình đưa cho anh Nam một ý tưởng gì đấy, anh lại nghĩ thêm một thứ khác, rồi cả hai cứ thế đắp dần lên thành một moodboard hoàn chỉnh. Mỗi người một ý cho đến lúc gặp đạo diễn hay ekip bên ngoài lại được mọi người đưa thêm ý tưởng mới. Ai cũng có thể đóng góp vào sản phẩm cuối cùng. Tranh luận thì thỉnh thoảng cũng có chút xíu và không đáng kể.

Sự đồng điệu này đến từ ngay khi hai người bắt đầu đồng hành, hay cũng phải trải qua một thời gian để dần hiểu và làm quen với thế giới của nhau?

Nam Phùng: Mình nghĩ là những lần hai đứa va chạm đều đến từ việc cả hai không nói rõ với nhau, kết nối chưa ổn. Sau mỗi lần như thế thì cả hai lại dần hiểu nhau hơn.

Ai là người có cái tôi cao hơn?

Nam Phùng: Chắc là mình rồi. Quỳnh Anh thì dễ tính hơn, mình lại khắt khe hơn trong chuyên môn. Nhưng Quỳnh Anh lại rất nghiêm khắc ở những phạm trù khác, ví dụ như giờ giấc, timeline, tác phong làm việc.

Ở bên nhau một thời gian dài, chứng kiến sự trưởng thành của nhau - điều gì khiến hai người cảm thấy tự hào nhất về người kia?

Nam Phùng: Mình nhớ nhất là Quỳnh Anh từng khen mình là bây giờ anh Nam trông trẻ hơn ngày xưa.

Quỳnh Anh Shyn: Trước khi gặp mình, anh Nam chỉ biết rửa mặt bằng nước ấm thôi. Bây giờ là anh đã skincare đủ các bước rồi. Mấy lọ skincare của mình bao giờ cũng bị vơi đi một nửa vì cả hai người đều dùng.

Nam Phùng: Mình thì nghĩ không chỉ mình mà tất cả khán giả đều nhìn nhận và thấy được Quỳnh Anh đã trưởng thành rất nhiều. Từ một diễn viên trẻ tuổi - đến bây giờ đã là một hình tượng. Mọi người cứ thử đi nhuộm tóc vào dịp Tết đi, kiểu gì cũng có người nói “cho em quả đầu Quỳnh Anh Shyn”.

Quỳnh Anh Shyn: Chỉ một số ít thôi…

Nam Phùng: … Hoặc là khen: “Ôi quả áo này trông Quỳnh Anh Shyn phết nhờ”.

Quỳnh Anh Shyn: 90% mọi người gặp mình đều nói là đã biết mình từ hồi 5s online.

Nam Phùng: Vậy nên mình nói với Quỳnh Anh rằng bài Girl Phố phải có một câu gì đó liên quan đến việc mọi người đều biết em từ hồi 5S online.

Nhắc mới nhớ, trong credit sáng tác bài Girl Phố, tôi thấy có cả cái tên Nam Phùng…

Quỳnh Anh Shyn: Ngoài câu về 5s online thì anh Nam ghost ý để người khác viết, còn lại thì câu: “Úi giời, Paris lại gửi cái giấy mời/ Thi cử về bét mà đây toàn xếp chị hàng đầu ghế ngồi” - Vầng, đây chính là tác giả đấy ạ.

Nam Phùng: Thường những người khác không để ý đến khía cạnh đấy của Quỳnh Anh. Khi làm bài hát đấy, bọn mình ngồi xem lại cái tập mà Quỳnh Anh về bét nên bị loại, nhưng ngay hôm sau lại có một thương hiệu gửi giấy mời Quỳnh Anh đi fashion show. Vậy là mình mới nghĩ ra line rap đấy, tình cờ thôi mà phù hợp bất ngờ.

Chúng ta có một rapper Nam Phùng bên cạnh một art director Nam Phùng ư?

Nam Phùng: Ngày xưa mình cũng có rap chút chút. Mình cũng có rất nhiều bạn là rapper, cũng làm việc với rất nhiều rapper nữa. Nhưng nói chung đó chỉ là một niềm vui nho nhỏ thôi.

Quỳnh Anh Shyn: Nói chung là khi mình rap thì anh Nam cũng luôn đứng bên cạnh nhận xét.

Vậy tương lai chúng ta có một bài feat nào không ta?

Nam Phùng: Thật sự là mình thấy việc mình đứng đằng sau và hỗ trợ Quỳnh Anh đã rất thú vị rồi. Thậm chí còn hay hơn cả việc mà mình feat với Quỳnh Anh hay có một bài hát riêng nữa. Mình rất vui khi được thấy những reaction của khán giả khi người ta nghe hay xem sản phẩm của Quỳnh Anh.

Nếu không phải là một bài hát mới, thì dự định tiếp theo của Quỳnh Anh với âm nhạc là gì?

Quỳnh Anh Shyn: Mình nghĩ đó là thử thách khi trình diễn trên sân khấu. Đó là điều mình rất muốn làm, mình cũng đã nghĩ đến việc sẽ có rất nhiều concept và ý tưởng hay để thể hiện trên sân khấu. Chỉ cần có một show diễn phù hợp là mình sẽ lao vào luyện tập sáng tối liền. Vậy nên năm nay, mục tiêu tiếp theo sẽ là đưa 3 bài hát đó lên sân khấu và làm mới lại một chút.

Nam Phùng: Mình thì đã nghĩ dần về những MV tiếp theo. Bọn mình bàn đường hình trước và đường nhạc sau. Thật ra thì mình cũng rất mong chờ sẽ có một sân khấu nào đấy phù hợp để Quỳnh Anh có thể biểu diễn 3 bài hát này. Chúng mình đã, đang và sẽ luôn cố gắng để mang đến những trải nghiệm mới cho khán giả. Đó là điều mình quan tâm nhất lúc này.

Cảm ơn hai bạn về cuộc trò chuyện thú vị, và mong rằng sẽ sớm được thấy Quỳnh Anh Shyn xuất hiện trên một sân khấu lớn với 3 bài hát này!