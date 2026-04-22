Mỹ nhân xuất thân từ nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng

Tại chương trình Đạp Gió 2026, Từ Mộng Khiết đang là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng nhờ xuất phát điểm là thần tượng thuộc nhóm nhạc dự án đình đám của thị trường giải trí Trung Quốc. Tuy nhiên, màn thể hiện của cô qua các vòng thi đầu tiên lại làm dấy lên những cuộc thảo luận xoay quanh năng lực thực tế, đặc biệt khi chương trình năm nay quy tụ nhiều nhân tố được đánh giá toàn diện như An Kỳ, Trương Nguyệt hay đại diện đến từ Việt Nam là Trang Pháp.

Từ Mộng Khiếtđang là một trong những thí sinh nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng tại Đạp Gió 2026 (Ảnh: Weibo)

Từ Mộng Khiết, tên tiếng Anh là Rainbow Xu, sinh năm 1994. Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hàng Châu, cô bước chân vào ngành giải trí và định hướng phát triển song song ở cả hai vai trò ca sĩ và diễn viên. Với ngoại hình sáng và nụ cười đặc trưng, cô thường xuyên được các đạo diễn giao đảm nhận những nhân vật mang hình tượng nữ sinh trong trẻo, tràn đầy năng lượng thanh xuân trên màn ảnh.

Năm 2018, Từ Mộng Khiết nổi tiếng nhờ tham gia Sáng Tạo 101 (Produce 101 phiên bản Trung) (Ảnh: Weibo)

Con đường hoạt động nghệ thuật của Từ Mộng Khiết bắt đầu từ năm 2015 khi cô ký hợp đồng trở thành thực tập sinh của công ty Phong Sào. Trước khi chính thức ra mắt, cô từng hoạt động dưới vai trò vũ công phụ họa cho nhiều chương trình truyền hình để tích lũy kinh nghiệm sân khấu. Cơ hội đầu tiên xuất hiện khi cô tham gia một chương trình tuyển chọn và giành được vị trí trong đội hình nhóm nhạc nữ LadyBees.

Từ Mộng Khiết ra mắt với nhóm nhạc Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101 (Ảnh: Weibo)

Bước ngoặt định hình sự nghiệp của Từ Mộng Khiết diễn ra vào năm 2018 khi cô đăng ký tham gia chương trình truyền hình thực tế sống còn Sáng Tạo 101 (Produce 101 phiên bản Trung). Xuyên suốt quá trình phát sóng, cô duy trì thứ hạng ổn định và góp mặt trong đêm chung kết. Với hơn 83 triệu lượt bình chọn từ khán giả, Từ Mộng Khiết cán đích ở vị trí thứ 11, qua đó giành suất ra mắt chính thức với tư cách là thành viên của Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101 (Rocket Girls 101). Đội hình này nhanh chóng trở thành một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng trên thị trường. Cô hoạt động cùng nhóm với nhiều sản phẩm âm nhạc và dự án thành công.

Sau khi Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101 ngừng hoạt động, Từ Mộng Khiết bắt đầu lộ trình solo và chuyển trọng tâm sang mảng diễn xuất (Ảnh: Weibo)

Sau khi Hỏa Tiễn Thiếu Nữ 101 ngừng hoạt động, Từ Mộng Khiết bắt đầu lộ trình solo và chuyển trọng tâm sang mảng diễn xuất. Trong lĩnh vực phim ảnh, Từ Mộng Khiết tham gia nhiều dự án truyền hình. Vai diễn nổi bật nhất của cô là nhân vật Đinh Tiễn trong bộ phim Bí Mật Nơi Góc Tối, lên sóng năm 2021. Tác phẩm đạt tỷ suất người xem cao trên các nền tảng trực tuyến, giúp cô củng cố vị trí diễn viên và mở rộng tệp khán giả. Cô tiếp tục góp mặt trong các dự án khác như Cực Hạn 17 Bóng Chuyền, Đừng Sợ Hãy Yêu Nó Đi, Hai Mươi Bất Hoặc 2 và Tết Nguyên Đán, Ngọn Hải Đăng Bên Kia Bờ. Ở lĩnh vực âm nhạc, cô phát hành các đĩa đơn cá nhân như Cơn gió, 11 lần rung động, đồng thời góp mặt trong đội hình của nhiều chương trình truyền hình thực tế.

Danh xưng “all-rounder” liên tục bị đặt dấu hỏi

Bước vào đấu trường Đạp Gió 2026, Từ Mộng Khiết mang theo lợi thế rõ rệt về kỹ năng vũ đạo cùng kinh nghiệm xử lý sân khấu được rèn luyện qua các chương trình sống còn trước đó. Dù vậy, ngay tại sân khấu solo mở màn, tiết mục của cô nhận về nhiều đánh giá cho rằng cách chọn bài vẫn nằm trong vùng an toàn, thiếu đi sự bứt phá cần thiết so với mặt bằng chung của dàn thí sinh.

Màn trình diễn solo bị nhận xét là thiếu sự bức phá của Từ Mộng Khiết

Tại Công diễn 1 của Đạp Gió 2026, Từ Mộng Khiết hợp tác cùng Trương Nguyệt và Trần Dao biểu diễn ca khúc Hoắc Nguyên Giáp. Tiết mục ghi nhận thế mạnh ở khâu dàn dựng và đội hình vũ đạo, song phần xử lý thanh nhạc của các thành viên lại vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Việc phong độ biểu diễn chưa thực sự thuyết phục đã khiến năng lực của Từ Mộng Khiết liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh (Ảnh: Weibo)

Việc phong độ biểu diễn chưa thực sự thuyết phục đã khiến năng lực của Từ Mộng Khiết liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh. Khi đứng cạnh những thí sinh có kỹ năng đồng đều ở cả mảng hát và nhảy như An Kỳ, Trương Nguyệt hay Trang Pháp, cô vấp phải những ý kiến hoài nghi về danh xưng all-rounder. Dẫu vậy, Từ Mộng Khiết lại nắm giữ một ưu thế vượt trội khác chính là mức độ nhận diện công chúng cao và tệp người hâm mộ trung thành tại thị trường tỷ dân nhờ vẻ ngoài ngọt ngào. Lực lượng khán giả này đóng vai trò quyết định trong việc củng cố điểm số bình chọn và duy trì vị thế an toàn cho cô trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, Từ Mộng Khiết vẫn là một đối thủ đáng gờm tại Đạp Gió 2026 (Ảnh: Weibo)

Chính sự kết hợp giữa nền tảng vũ đạo chuyên nghiệp và sức mạnh truyền thông đã biến Từ Mộng Khiết trở thành một đối thủ vô cùng đáng gờm. Tại vòng Công diễn 2 sắp tới, đội của Từ Mộng Khiết đối kháng trực tiếp với đội của Trang Pháp. Màn chạm trán giữa hai “all rounder” hứa hẹn sẽ tạo ra những diễn biến thú vị cho chương trình.