Thông báo mới nhất của Jun Phạm về MV dung tục khiến Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM vào cuộc

Toàn văn nội dung được công bố:

“THÔNG BÁO CẬP NHẬT VỀ VIỆC XỬ LÝ

NỘI DUNG DỰ ÁN “TRUTH OR DARE”

Ngày 21 tháng 04 năm 2026 - Tiếp nối tinh thần trách nhiệm và sự cầu thị trong việc tiếp nhận ý kiến từ các cơ quan quản lý và công chúng, Công ty Giải trí KAIZEN Gumi cùng nghệ sĩ Jun Phạm xin được cập nhật tiến độ xử lý liên quan đến dự án MV gây tranh cãi phản cảm Truth or Dare.

1. Phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan chức năng

Trong ngày hôm nay (21/04/2026), đại diện KAIZEN Gumi và nghệ sĩ Jun Phạm đã có buổi làm việc chính thức cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM. Với tinh thần cầu thị, chúng tôi đã trực tiếp báo cáo về các biện pháp xử lý mà ekip đã chủ động triển khai ngay sau khi nhận được các phản hồi đa chiều từ dư luận.

Gỡ bỏ hoàn toàn MV "Truth or Dare" đã được gỡ bỏ khỏi kênh YouTube chính thức của nghệ sĩ Jun Phạm từ lúc 21:00 ngày 09/04/2026.

Bên cạnh đó, chúng tôi đã chủ động ẩn và gỡ bỏ toàn bộ bài đăng, hình ảnh, cũng như các đoạn quảng bá (teaser/trailer) liên quan trên tất cả các kênh mạng xã hội thuộc quyền quản lý của nghệ sĩ và công ty.

2. Cam kết tiếp tục xử lý triệt để

KAIZEN Gumi đang nỗ lực tối đa trong việc rà soát và chủ động liên hệ với các đơn vị báo chí, các đối tác truyền thông cùng các kênh thông tin cộng đồng (Community Pages) có tầm ảnh hưởng lớn để phối hợp gỡ bỏ các hình ảnh, nội dung liên quan.

Chúng tôi xác định đây là một quá trình cần thời gian và sự đồng thuận từ nhiều bên để đạt được hiệu quả xử lý cao nhất.

3. Lời kêu gọi sự chung tay từ cộng đồng

Do phạm vi lan truyền trên không gian mạng rất rộng, KAIZEN Gumi và nghệ sĩ Jun Phạm hiểu rằng chúng tôi không thể tiếp cận trực tiếp từng cá nhân hay tổ chức. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi các cá nhân, cộng đồng mạng đang lưu trữ hoặc đăng tải các nội dung phái sinh, cắt ghép từ MV "Truth or Dare" vui lòng hỗ trợ nghệ sĩ bằng cách gỡ bỏ các nội dung này.

Đồng thời, nếu phát hiện bất kỳ bài đăng hoặc nội dung nào có sử dụng hình ảnh MV, rất mong quý khán giả gửi đường link về hòm thư của KAIZEN Gumi tại địa chỉ letter@kaizengumi.com để ekip kịp thời xử lý và báo cáo vi phạm.

KAIZEN Gumi trân trọng sự thấu hiểu và đồng hành của quý khán giả, các đối tác truyền thông trong nỗ lực xử lý vấn đề một cách chuyên nghiệp và trách nhiệm nhất.

Trân trọng,

Nghệ sĩ Jun Phạm và KAIZEN Gumi.

