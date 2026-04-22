Thành tích nhạc số nội địa ảm đạm của CORTIS

Chiều ngày 20/04, nhóm tân binh CORTIS chính thức phát hành đĩa đơn REDRED, đánh dấu bước chạy đà cho mini album thứ hai GREENGREEN dự kiến ra mắt vào đầu tháng 5. Dù ghi nhận hàng loạt thành tích ấn tượng trên các nền tảng trực tuyến quốc tế và duy trì sức nóng đặc biệt tại thị trường Việt Nam, sản phẩm âm nhạc mới của 5 chàng trai lại vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều về chất lượng, đồng thời ghi nhận thứ hạng ảm đạm trên hệ thống bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc.

MV REDRED vừa ra mắt của CORTIS

Ngay sau khi phát hành, REDRED nhanh chóng thu về 1,3 triệu lượt streams trên nền tảng Spotify toàn cầu trong ngày đầu tiên. Đây là một con số tương đối nổi bật đối với một nhóm nhạc tân binh, phản ánh mức độ quan tâm lớn từ tệp khán giả quốc tế. Cùng lúc đó, MV của nhóm cũng cán mốc 4 triệu lượt xem chỉ sau hai ngày ra mắt.

Bài hát mới của CORTIS không lọt vào bất kỳ bản xếp hạng âm nhạc nào tại Hàn Quốc (Ảnh: X)

Tuy nhiên, tại Hàn Quốc lại thể hiện một chiều hướng hoàn toàn trái ngược. Tính đến thời điểm hiện tại, REDRED gần như biến mất khỏi toàn bộ các bảng xếp hạng âm nhạc nội địa. Thành tích khả quan nhất mà nhóm ghi nhận được là #333 trên MelOn Daily Chart. Đáng chú ý, tại các nền tảng như Bugs hay Genie vốn được xem là “sân chơi” dễ dàng để cộng đồng người hâm mộ đẩy mạnh số liệu, bài hát mới của CORTIS cũng không thể chen chân vào các thứ hạng cao.

Nhiều lo ngại về khả năng giành chiến thắng tại các show âm nhạc hàng tuần củ CORTIS (Ảnh cap màn hình)

Việc gần như “biến mất’ khỏi các bảng xếp hạng âm nhạc nội địa dấy lên nhiều lo ngại về khả năng tranh cúp của nhóm tại các show âm nhạc hàng tuần. Theo quy định của đa số đài truyền hình, ca khúc phải lọt vào top 200 của các bảng xếp hạng mới đủ điều kiện xét duyệt đề cử. Trên mạng xã hội Threads tại Việt Nam, nhiều người hâm mộ chỉ ra rằng mức độ nhận diện của CORTIS tại Hàn Quốc chưa đủ lớn và tệp người hâm mộ nội địa còn khá mỏng. Bên cạnh đó, việc nhóm trở lại vào thời điểm nhiều tên tuổi lớn đồng loạt tung sản phẩm âm nhạc mới như NCT WISH, LE SSERAFIM, AKMU,... cũng tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt, khiến cơ hội giành chiến thắng trên các sân khấu âm nhạc càng trở nên thu hẹp.

Âm nhạc gây tranh cãi

Bên cạnh đó, âm nhạc của CORTIS tiếp tục là chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Ca khúc REDRED lần này cũng không ngoại lệ. Mang âm hưởng Raw & Electronic kết hợp chất liệu âm nhạc truyền thống Hàn Quốc, ca khúc khai thác sự đối lập cốt lõi là rũ bỏ những rào cản, định kiến để vươn tới khao khát tự do, bản năng. Đáng chú ý, RED RED do chính 5 thành viên trực tiếp chắp bút sáng tác.

Bên cạnh đó, âm nhạc của CORTIS tiếp tục là chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội (Ảnh: X)

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bài đăng tranh luận về chất lượng ca khúc liên tục xuất hiện. Một bộ phận khán giả nhận xét âm nhạc của nhóm bị lai căng nửa vời với hip-hop phương Tây, tạo cảm giác ồn ào và khó tiếp cận. Thậm chí, có những bình luận thẳng thắn đánh giá bài hát đem lại cảm giác gượng gạo, khó nghe đối với nhóm khán giả ưa chuộng Kpop truyền thống. Điều này cũng là một phần lí do cho việc ca khúc mới của CORTIS không đạt được thứ hạng cao tại các bảng xếp hạng nội địa.

Bài hát mói của CORTIS bị đánh giá là khó nghe (Ảnh cap màn hình)

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến lên tiếng bảo vệ định hướng âm nhạc của nhóm. Nhóm khán giả này cho rằng chất liệu retro thập niên 90 kết hợp âm thanh điện tử của CORTIS mang đến sự mới lạ, phá vỡ các công thức an toàn của thị trường đại chúng. Họ đánh giá đây là một sản phẩm cần thời gian để cảm thụ và sự khác biệt này chính là điểm nhấn giúp nhóm xây dựng được một tệp người nghe trung thành, đề cao cá tính âm nhạc độc lập thay vì chạy theo các chỉ số thành tích thông thường.

Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là màu sắc âm nhạc làm nên thương hiệu của CORTIS, không đi theo thị trường (Ảnh cap màn hình)

5 mỹ nam siêu nổi tiếng tại Việt Nam

Bất chấp những luồng ý kiến trái chiều xoay quanh chất lượng âm nhạc, CORTIS vẫn chứng minh sức hút của một tân binh nổi bật nhất hiện tại, đặc biệt là mức độ phủ sóng mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam. MV REDRED đang vững vàng ở vị trí #1 YouTube Music Chart Việt Nam, vượt qua hàng loạt sản phẩm trong nước và quốc tế.

REDRED của CORTIS đang vững vàng ở vị trí #1 YouTube Music Chart Việt Nam (Ảnh cap màn hình)

Sức nóng của nhóm còn được minh chứng qua mức độ lan truyền trên nền tảng TikTok. Các đoạn nhạc của CORTIS sở hữu tần suất sử dụng dày đặc trong các video sáng tạo từ người dùng tại Việt Nam. Sự phổ biến này giúp tệp khán giả của nhóm tại Việt Nam không chỉ gói gọn trong nhóm Gen Z mà còn mở rộng sang nhiều lứa tuổi.

Ngoại hình thu hút, phong cách thời trang năng động cùng tính cách hài hước của 5 thành viên CORTIS giúp nhóm trở nên nổi tiếng tại Việt Nam (Ảnh: X)

Sự nổi tiếng của CORTIS tại Việt Nam không chỉ dừng lại ở các chỉ số trực tuyến. Ngoại hình thu hút, phong cách thời trang năng động cùng tính cách hài hước của 5 thành viên thường xuyên trở thành chủ đề thảo luận và được chế thành các hình ảnh lan truyền nhanh chóng. Những hoạt động như sự kiện chúc mừng sinh nhật do người hâm mộ tự tổ chức luôn thu hút lượng lớn giới trẻ tham gia. Các yếu tố này phản ánh thực tế rằng âm nhạc và hình ảnh của CORTIS dù kén người nghe tại Hàn Quốc nhưng lại tạo được sự cộng hưởng mạnh mẽ với thị hiếu khán giả quốc tế đặc biệt là Việt Nam.