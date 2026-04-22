Thứ không thể chê của “mỹ nhân đẹp nhất Việt Nam”

Sự nghiệp âm nhạc nhiều chông gai của Chi Pu

Hành trình âm nhạc của Chi Pu là một trong những trường hợp đặc biệt và nhiều tranh cãi nhất Vpop. Từ một hot girl lấn sân ca hát với xuất phát điểm bị hoài nghi, cô từng bước đi qua giai đoạn bị phủ nhận gần như toàn diện để rồi tìm ra con đường riêng, nơi giá trị không nằm hoàn toàn ở giọng hát.

Năm 2017, Chi Pu chính thức debut. Thời điểm ấy, phát ngôn “Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ” đã biến Chi Pu thành tâm điểm chỉ trích. Khán giả không chỉ phản ứng vì nội dung phát biểu mà còn vì thực tế những sân khấu live của cô thời điểm đó chưa đáp ứng được kỳ vọng tối thiểu về kỹ thuật. Những khoảnh khắc hát chênh, phô bị lan truyền rộng rãi, tạo thành làn sóng chế giễu kéo dài.

Áp lực không dừng ở khán giả đại chúng. Nhiều nghệ sĩ trong ngành cũng lên tiếng một cách thẳng thắn. Hương Tràm từng ẩn ý về việc “hot girl đi hát” làm ảnh hưởng đến giá trị nghề nghiệp. Minh Quân đặt vấn đề về tiêu chuẩn hành nghề, trong khi những giọng ca gạo cội cũng bày tỏ sự lo ngại về xu hướng coi nhẹ thanh nhạc.

Trong bối cảnh đó, Chi Pu gần như bị đặt ra ngoài “vòng công nhận” của giới chuyên môn. Nhưng thay vì rút lui, cô chọn một hướng đi khác: không cố chứng minh mình là ca sĩ theo tiêu chuẩn cũ, mà xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ giải trí toàn diện.

Bước ngoặt đến khi Chi Pu tham gia Sisters Who Make Waves (Đạp Gió 2023). Tại đây, cô không cạnh tranh bằng vocal mà tận dụng tối đa thế mạnh trình diễn: vũ đạo, sân khấu, thần thái và khả năng làm chủ hình ảnh. Những tiết mục như Đóa Hoa Hồng hay See Tình phiên bản mới cho thấy rõ chiến lược này.

Quan trọng hơn, Chi Pu không chỉ “diễn tốt” mà còn “chơi đúng luật” của chương trình. Việc nhanh chóng thích nghi với môi trường, học tiếng Trung để giao tiếp, xây dựng hình ảnh thân thiện, cầu tiến đã giúp cô ghi điểm mạnh với khán giả bản địa. Đây là yếu tố then chốt giúp một nghệ sĩ ngoại quốc không bị xem là “khách mời lạc lõng”, mà thực sự trở thành một phần của cuộc chơi.

Kết quả không chỉ là thứ hạng Top 6, mà là sự thay đổi hoàn toàn cách nhìn từ khán giả quốc tế. Truyền thông Trung Quốc gọi cô là “đệ nhất mỹ nhân Việt Nam”, nhấn mạnh visual và khí chất. Trên Weibo, tên tuổi Chi Pu liên tục lọt top tìm kiếm, mở ra cơ hội chinh phục thị trường giải trí xứ tỷ dân.

Hiệu ứng từ Đạp Gió 2023 cũng không dừng lại ở Trung Quốc. Thành công của Chi Pu góp phần kéo sự chú ý của khán giả Việt về format “Chị đẹp”, tạo tiền đề cho sự bùng nổ của các chương trình tương tự trong nước. Khái niệm nghệ sĩ biểu diễn đa năng - vừa hát, vừa nhảy, vừa trình diễn, vừa làm chủ sân khấu được bàn luận rộng rãi như một tiêu chuẩn mới, thay vì chỉ xoay quanh kỹ thuật thanh nhạc.

Nói cách khác, Chi Pu không chỉ thay đổi cuộc chơi của riêng mình, mà còn góp phần dịch chuyển cách nhìn của thị trường. Từ một người bị loại khỏi chuẩn mực cũ, cô tìm đến một chuẩn mực khác phù hợp hơn, và khi thành công, chính cô lại trở thành một trong những nhân tố giúp chuẩn mực đó lan ngược về Việt Nam.

Từ một nghệ sĩ từng bị xem là “thảm họa âm nhạc”, Chi Pu trở thành ví dụ điển hình cho việc tái định vị bản thân trong showbiz, đổi sân chơi thay vì cố thắng trong một cuộc chơi không phải lợi thế.

Thứ không thể chê của Chi Pu

Cũng nhờ Đạp Gió, khán giả nhìn ngược lại về những sản phẩm âm nhạc Chi Pu phát hành. Dù giọng hát vẫn là chủ đề gây tranh cãi suốt nhiều năm, nhưng có 1 điều không thể chê ở Chi Pu đó là tư duy âm nhạc. Khả năng chọn nhạc và xây dựng concept, kết hợp âm nhạc với hình ảnh một cách có chiến lược của Chi Pu đã giúp cô dần chuyển định kiến thành sự công nhận.

Ở thời điểm debut, Chi Pu hứng chịu nhiều soi xét khắt khe tập trung vào khả năng thanh nhạc. Qua gần 1 thập kỷ, xu hướng thay đổi. Vbiz hiện tại không thiếu fashionsta chuyển hướng ra nhạc, điển hình như Châu Bùi hay Quỳnh Anh Shyn. Nhìn làn sóng mới này, người ta mới càng cảm thấy Chi Pu đã đi tiên phong quá tốt. Chi Pu hiểu rõ mình không phải là người hát tốt nhất, nhưng phải là người “đóng gói” sản phẩm tốt nhất.

Ngay từ thời điểm debut với Từ Hôm Nay (Feel Like Ooh), Chi Pu đã cho thấy sự nhạy bén trong việc lựa chọn chất liệu âm nhạc. Ca khúc mang màu sắc Dance-Pop pha EDM rất gần với xu hướng Kpop thời điểm đó, dễ nghe, dễ bắt tai và đặc biệt là dễ trình diễn. Điều này tiếp tục được duy trì ở Em Sai Rồi Anh Xin Lỗi Em Đi hay Talk To Me, những bản pop vui tai, hợp trình diễn và dễ tạo hiệu ứng lan tỏa. Đóa Hoa Hồng là cú nổ của Chi Pu, nơi cô chạm tới một bước tiến rõ rệt khi chọn Future Bass, dòng nhạc đang thịnh hành toàn cầu lúc bấy giờ. Mời Anh Vào Team Em lại chọn hướng Jazz/Pop pha chút quyến rũ, trưởng thành, đi cùng phần hình ảnh ẩn dụ do Denis Đặng xây dựng.

Điểm đáng nói là những lựa chọn này không mang tính “ăn xổi”. Ngay cả khi nhìn lại sau nhiều năm, các ca khúc của Chi Pu vẫn không tạo cảm giác lỗi thời. Lý do nằm ở việc cô không chọn những gì quá ngắn hạn, mà thường đi theo những dòng nhạc đã được kiểm chứng về độ bền hoặc có khả năng chuyển hóa linh hoạt theo thời gian. Về mặt concept, mỗi MV đều có hình ảnh lộng lẫy, cài cắm tính sáng tạo của nghệ sĩ.

Giai đoạn 2019 - 2020 thấy rõ hơn sự nhạy bén khi Chi Pu bắt đầu gắn âm nhạc với storytelling. Anh Ơi Ở Lại không chỉ là một bản ballad dễ nghe mà còn có cấu trúc cảm xúc phù hợp với câu chuyện Tấm Cám cổ trang, giúp tổng thể sản phẩm trở nên liền mạch. Cung Đàn Vỡ Đôi tiếp tục là một lựa chọn thông minh khi kết hợp âm hưởng truyền thống với pop hiện đại - một hướng đi vừa an toàn về mặt bản sắc, vừa đủ mới để tạo tò mò.

Ở đây, có thể thấy rõ một điểm mạnh: Chi Pu không cố “gồng” để hát những thứ vượt quá khả năng, mà chọn những bài phù hợp với quãng giọng, cách xử lý và mục tiêu trình diễn của mình. Đây chính là tư duy âm nhạc mang tính thực dụng nhưng hiệu quả - điều không phải nghệ sĩ nào cũng làm được.

Sau bước ngoặt tại Sisters Who Make Waves, Chi Pu chuyên nghiệp cả phần nghe lẫn phần nhìn theo hướng quốc tế. Finding You được xây dựng theo hướng tinh giản, mang màu sắc quốc tế, dễ tiếp cận với nhiều thị trường. Quan trọng hơn, bài hát không tách rời phần hình ảnh mà được thiết kế để nâng đỡ concept sang trọng kiểu “Old Money”, đáp ứng thị hiếu khán giả xứ tỷ dân.

Đằng sau tất cả là chiến lược làm việc với những ê-kíp có khả năng tạo hit và bắt trend tốt như Masew hay Hứa Kim Tuyền. Nhưng điều đáng nói là Chi Pu không phụ thuộc hoàn toàn vào họ, mà biết cách chọn đúng người cho đúng dự án - mỗi sản phẩm là một sự kết hợp có tính toán giữa âm nhạc và hình ảnh.

Tổng thể, “thứ không thể chê” của Chi Pu không chỉ là visual, mà là cách cô dùng âm nhạc như một phần của chiến lược hình ảnh. Bài hát phải đủ hiện đại để không lỗi thời, đủ bắt tai để lan tỏa, và quan trọng nhất là phải “ăn khớp” với concept. Chính sự đồng bộ này giúp các sản phẩm của Chi Pu luôn giữ được độ hoàn thiện cao và cảm giác “trendy” ngay cả khi xu hướng đã thay đổi. Chi Pu là nhân tố tiên phong biến âm nhạc thành nền tảng để hình ảnh tỏa sáng, và dùng hình ảnh để nâng tầm âm nhạc. Đó mới là lợi thế thực sự và cũng là điều khó có thể chê nhất trong toàn bộ sự nghiệp của cô.