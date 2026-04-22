Sau Coachella 2026, fan BIGBANG nổi giận

BIGBANG sẵn sàng comeback cho dịp kỷ niệm 20 năm

Sau hai tuần biểu diễn tại Coachella 2026, BIGBANG một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu. BIGBANG đã càn quét sân khấu Outdoor Theatre vào hai ngày 12/04 và 19/04/2026. Đội hình biểu diễn gồm ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung. Dù không đầy đủ đội hình, nhóm vẫn mang đến một set diễn kéo dài 60 phút với set nhạc cực cháy, điểm lại toàn bộ hit xuyên suốt sự nghiệp như Bang Bang Bang , Fantastic Baby đến Haru Haru , Lies, A Fool Of Tears, Still Life,...

Ở cuối đêm diễn ngày 19/04, G-Dragon thay mặt nhóm đưa ra tuyên bố World Tour kỷ niệm 20 năm của BIGBANG sẽ chính thức diễn ra vào tháng 8 - trùng với thời điểm kỷ niệm thành lập. Thông tin lập tức khiến cả Kpop dậy sóng. Ngày 21/04, một tài khoản Instagram dành riêng cho dự án kỷ niệm 20 năm BIGBANG được thiết lập. Điểm đáng chú ý nằm ở việc tài khoản này theo dõi đầy đủ bốn thành viên, bao gồm cả T.O.P - người không tham gia biểu diễn tại Coachella và từng tuyên bố rời nhóm. Chi tiết này cho thấy BIGBANG vẫn trân trọng T.O.P.

Về phía công ty quản lý, YG Entertainment đã đưa BIGBANG trở lại danh sách tài sản trí tuệ trọng điểm trong kế hoạch kinh doanh năm 2026, đồng thời xác nhận nhóm đang trong quá trình hoàn thiện album kỷ niệm 20 năm. Các thành viên được cho là đã tham gia sản xuất nhạc tại hệ thống studio nội bộ của YG và The Black Label trong suốt quý I. Theo một số nguồn tin trong ngành, sản phẩm sắp tới sẽ không chỉ duy trì màu sắc âm nhạc sôi động quen thuộc, mà còn hướng đến các cấu trúc ca khúc dài, mang tính tự sự, phản ánh hành trình hai thập kỷ hoạt động của nhóm. Đây được xem là hướng đi phù hợp với vị thế hiện tại của BIGBANG - khi yếu tố “câu chuyện” trở thành giá trị cốt lõi.

Song song đó, kế hoạch world tour cũng dần được hé lộ. Tour dự kiến khởi động vào tháng 8/2026 như công bố của GD. Tour sẽ mở màn tại Seoul trước khi mở rộng sang các thị trường châu Á, Bắc Mỹ và châu Âu. Sau 2 lần G-DRAGON đến Việt Nam và gây nên cơn sốt cháy vé trong năm 2025, khả năng tour diễn của BIGBANG đặt chân đến Việt Nam vào cuối năm 2026 được đánh giá là hoàn toàn khả thi.

Fan vẫn nổi giận

Người hâm mộ đang sống lại những ngày sôi động với tương lai cực kì sôi nổi của BIGBANG. Tuy nhiên, trái ngược với hiệu ứng tích cực từ sân khấu, V.I.P vẫn nổi giận vì công ty quản lý YG. Hiện tại, cả G-Dragon, Taeyang và Daesung đều đã rời YG hoạt động độc lập, nhưng IP BIGBANG vẫn thuộc sở hữu công ty này. Do đó, mọi kế hoạch quảng bá comeback và kể cả Coachella vừa qua đều thông qua YG. Sau hai tuần BIGBANG biểu diễn ở lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới, làn sóng chỉ trích nhắm vào chiến lược quản lý và truyền thông của YG Entertainment liên tục gia tăng.

Vấn đề đầu tiên đến từ việc thiếu vắng nội dung chính thức trên các nền tảng số. Không giống nhiều nghệ sĩ khác tham gia Coachella, thường được đăng tải clip trình diễn riêng hoặc video highlight ngay sau đêm diễn thì các phần trình diễn của BIGBANG đến nay vẫn chưa xuất hiện trên kênh YouTube chính thức của Coachella. Người xem chỉ có thể tiếp cận thông qua các bản ghi livestream không chính thức, vốn dễ bị gỡ bỏ do vi phạm bản quyền. Hệ quả là mức độ lan tỏa của các sân khấu BIGBANG không được chuyển hóa thành các chỉ số cụ thể như lượt xem hay xu hướng, làm suy giảm hiệu quả truyền thông trong giai đoạn hậu sự kiện - vốn được xem là “thời điểm vàng” để mở rộng tệp khán giả.

Bên cạnh đó, truyền thông Hàn hé lộ thông tin Mnet nắm giữ quyền phát sóng liên quan đến BIGBANG tại Coachella. Thông tin này đang tạo ra nhiều tranh cãi. Nếu kịch bản này chính xác, nội dung biểu diễn của nhóm có thể bị giới hạn trong các nền tảng trả phí hoặc phạm vi phát sóng nội địa, thay vì được phổ biến rộng rãi trên các nền tảng mở. YG không có lấy một bài đăng chúc mừng hay thông cáo báo chí chính thức về thành tích "80.000 khán giả" tại sân khấu Outdoor Theatre, trong khi lại rất nhanh tay trong việc "đánh bản quyền" các video fancam của fan.

Một yếu tố khác gây tranh luận là việc BIGBANG được cho là đã không tham gia các hoạt động báo chí tại Coachella, bao gồm lời mời từ các cơ quan truyền thông lớn như Rolling Stone, The New York Times hay Forbes. Tiết lộ từ 1 phóng viên "máu mặt", chính BIGBANG đã từ chối lời mời phỏng vấn cho The New York Times, tuy động thái này được nhiều người nhận định là gia tăng giá trị cho nhóm, nhưng cũng có 1 nhóm fan cho rằng việc này giảm cơ hội tái định vị BIGBANG tại thị trường quốc tế sau thời gian dài vắng bóng.

Ngoài ra, sau đêm diễn đầu tiên, một số bài viết từ truyền thông Hàn Quốc đưa ra nhận xét tiêu cực về phần thể hiện của G-Dragon. Tuy nhiên, việc cả YG lẫn công ty quản lý G-Dragon là Galaxy Corp. không có bất kỳ động thái phản hồi hay cung cấp dữ liệu âm thanh, hình ảnh chất lượng cao để đối chiếu đã khiến tranh cãi kéo dài và làm gia tăng sự bất mãn trong cộng đồng người hâm mộ. Fan vô cùng tức giận khi YG hoàn toàn không có động thái phản hồi hay đưa ra các video chất lượng cao (Official Audio/Video) để "giải oan" và khẳng định đẳng cấp thực lực của nhóm. Việc công ty chỉ "cấp phép sử dụng tên BIGBANG" rồi để mặc thành viên tự xoay sở tại Mỹ bị coi là sự bỏ rơi về mặt quản lý.

Cơn giận của V.I.P xuất phát từ cảm giác "bất công". Họ cho rằng BIGBANG đã nỗ lực 200% để đem lại sân khấu đẳng cấp, nhưng YG lại đang kìm hãm sức ảnh hưởng đó bằng sự thụ động. Hiện tại, các hashtag yêu cầu YG và Coachella đăng tải video của nhóm đang liên tục dẫn đầu xu hướng trên X (Twitter) tại nhiều quốc gia.

Ảnh: Instagram