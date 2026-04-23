Ca khúc Việt được chọn làm nhạc phim Hollywood

Sự kiện bản hit Bigcityboi của Binz (phát hành năm 2020) xuất hiện trong bom tấn Expend4bles ( Biệt đội đánh thuê 4 ) vào tháng 9/2023 được xem là một cột mốc đáng chú ý của âm nhạc Việt trên thị trường quốc tế. Đây là phần tiếp theo thuộc thương hiệu hành động lâu năm The Expendables, quy tụ dàn sao như Jason Statham và Sylvester Stallone.

Trong phim, Bigcityboi được sử dụng ở một phân cảnh hành động cao trào, giữ nguyên phần lời tiếng Việt cùng bản phối gốc do Touliver sản xuất. Giai điệu trap hiện đại, giàu năng lượng của ca khúc được đánh giá có độ tương thích cao với nhịp phim, góp phần tăng cường không khí kịch tính.

Đáng chú ý, phía Millennium Films đã trực tiếp liên hệ với SpaceSpeakers để mua bản quyền sử dụng ca khúc. Điều này đánh dấu lần đầu tiên một rapper Việt Nam có bài hát được chọn làm nhạc phim chính thức cho một dự án điện ảnh Hollywood phát hành toàn cầu. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa cá nhân đối với Binz mà còn phản ánh bước tiến của Vpop trong việc tiệm cận tiêu chuẩn sản xuất quốc tế, đặc biệt ở khía cạnh âm thanh và tư duy làm nhạc hiện đại.

Khi Biệt Đội Đánh Thuê 4 ra mắt tại Việt Nam, việc tiếng Việt xuất hiện trong một bom tấn Hollywood đã tạo nên hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Nhiều khán giả bày tỏ sự tự hào khi nghe một ca khúc Vpop vang lên trong rạp chiếu quốc tế, coi đây là bước tiến đáng kể trong hành trình đưa âm nhạc Việt ra toàn cầu. Bigcityboi cũng là bản hit lớn nhất sự nghiệp Binz, từng gây bão làng nhạc suốt thời điểm phát hành và hiện có hơn 104 triệu views trên YouTube.

Binz thiết lập chuẩn "nhạc hư" Vbiz

Từ một nghệ sĩ underground, Binz từng bước xây dựng vị thế để trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của rap Việt đại chúng, tạo chuẩn mực cho khái niệm “nhạc hư” hay hình tượng “bad boy” xa hoa, phong lưu. Giai đoạn 2017-2020 được xem là thời kỳ định hình rõ nét phong cách này. Dù không phải người đầu tiên khai thác chủ đề ăn chơi, tình ái trong rap, Binz lại là người đưa nó lên một chuẩn mực mới: chỉn chu về hình ảnh, có tính thẩm mỹ cao và mang hơi hướng thời thượng. Những ca khúc như They Said, Gene và đặc biệt là Bigcityboi đã góp phần định nghĩa lại cách thể hiện sự xa hoa trong âm nhạc đại chúng. Từ cách thả flow có phần “lả lơi”, việc sử dụng tiếng Anh xen kẽ tiếng Việt cho đến hình ảnh thời trang đặc trưng, tất cả tạo nên một hệ quy chiếu riêng biệt.

Một bước ngoặt lớn giúp Binz mở rộng tầm ảnh hưởng là vai trò Huấn luyện viên tại Rap Việt (mùa 1 và mùa 2). Tại đây, anh định hình triết lý “star quality” - khí chất ngôi sao, hướng thí sinh đến những sản phẩm bắt tai, hiện đại và giàu tính thương mại, đồng thời đặc biệt chú trọng xây dựng hình ảnh cá nhân. Ở mùa 1, “Fly Team” nhanh chóng trở thành đội hình nổi bật truyền thông với các gương mặt như Ricky Star, 16 Typh, RTee hay Gonzo.

Sang mùa 2, Binz cho thấy sự tiết chế và chiều sâu hơn khi tập trung vào yếu tố cảm xúc. Sau 2 mùa, Binz tiếp tục hỗ trợ học trò, đồng thời góp phần định nghĩa lại hình ảnh rapper theo hướng lịch lãm, thời thượng và gần gũi với số đông khán giả. Dù vẫn có tranh luận về việc đề cao yếu tố nghe nhìn hơn kỹ thuật thuần túy, Binz vẫn được xem là một trong những nhân tố quan trọng giúp rap Việt trở nên phổ biến hơn và nâng cao tính thẩm mỹ, thương mại trên thị trường.

Sự đồng hành của Touliver trong vai trò nhà sản xuất cũng đóng vai trò quan trọng. Những bản phối mang tính nhận diện cao không chỉ giúp Binz định hình màu sắc cá nhân mà còn góp phần nâng tầm SpaceSpeakers thành một trong những tập thể sản xuất âm nhạc có ảnh hưởng tại Vpop.

Tuy nhiên, khi hình tượng “bad boy” dần trở nên quen thuộc, Binz lại lựa chọn hướng đi khác. Anh chuyển sang khai thác những chất liệu âm nhạc mềm mại hơn như synth-pop, city pop hay soul, đồng thời xây dựng hình ảnh giàu cảm xúc, chịu ảnh hưởng từ thi ca, đặc biệt là Xuân Diệu. Các sản phẩm như Don’t Break My Heart hay album Xuân Đan (Cho Người Mới Bắt Đầu) cho thấy một khía cạnh khác, tâm tình người đàn ông trưởng thành dễ tổn thương, lãng mạn và mang tính tự sự.

Sự xuất hiện của Xuân Đan - một bản ngã khác của Binz thể hiện tư duy làm concept rõ ràng và khả năng biến hóa linh hoạt. Từ một rapper gắn với hình ảnh gai góc, anh chuyển mình sang hình tượng si tình, có phần ngây ngô, tạo nên sự đối lập thú vị trong cùng một nghệ sĩ.

Đến năm 2024, khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Binz tiếp tục mang đến một góc nhìn khác về bản thân. Trên sân khấu, anh vẫn giữ được cá tính âm nhạc riêng, nhưng ngoài đời lại thể hiện hình ảnh điềm đạm, ít nói và hòa nhã. Những màn trình diễn đa dạng, khả năng chơi nhạc cụ cũng như tư duy sản xuất giúp anh duy trì sức hút xuyên suốt chương trình, đồng thời nhận được sự yêu mến từ khán giả.

Song song với hoạt động nghệ thuật, đời sống cá nhân của Binz - đặc biệt là mối quan hệ với Châu Bùi cũng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, góp phần hoàn thiện hình ảnh một nghệ sĩ vừa có cá tính, vừa gần gũi.

Ở giai đoạn 2025-2026, Binz không còn đặt nặng yếu tố chạy theo xu hướng hay thành tích ngắn hạn. Thay vào đó, anh tập trung vào việc phát triển chiều sâu âm nhạc và những giá trị bền vững. Với hành trình từ underground đến mainstream, từ “bad boy” đến “nhà thơ”, Binz định hình vị thế hạng A, không chỉ tạo ra hit mà còn góp phần thiết lập tiêu chuẩn thẩm mỹ và tư duy sản xuất cho rap Việt đại chúng.