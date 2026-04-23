Phương Ly đang toan tính gì đây: Trang cá nhân trắng xóa, nhóm chat hơn 100 nghìn fan cũng “bay màu”

Chuyện gì khiến Phương Ly ẩn hết toàn bộ bài đăng và nhóm chat trên Instagram?

Mới đây, một số cư dân mạng bất ngờ để ý Phương Ly đã ẩn hoặc gỡ toàn bộ hình ảnh và highlight trên trang Instagram có 2.5 triệu người theo dõi. Thậm chí, kênh broadcast cá nhân với hơn 100.000 fan cũng đã bị đóng cửa tạm thời. Hiện tại, Instagram của Phương Ly gần như trắng xoá. Phần tiêu đề giới thiệu chỉ dẫn đường link về Spotify của nữ ca sĩ.

Động thái lạ này của Phương Ly nhanh chóng khiến cộng đồng mạng xôn xao, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ đang “dọn đường” cho một màn comeback trong thời gian tới. Việc đồng loạt ẩn mọi bài đăng trên Instagram thường là “chiêu quen” của nhiều nghệ sĩ trước khi tung dự án mới, nên càng khiến nghi vấn này thêm phần có cơ sở. Bên cạnh đó, việc chỉ giữ lại đường link Spotify cũng được netizen suy đoán là có liên quan trực tiếp đến sản phẩm âm nhạc sắp ra mắt.

Trên MXH, người hâm mộ vừa tò mò vừa háo hức trước động thái của Phương Ly. Không ít bình luận bày tỏ sự nôn nao bởi đã gần 8 tháng kể từ khi cô phát hành bản hit Vỗ Tay. Khoảng thời gian im ắng đủ dài càng khiến khán giả kỳ vọng nữ ca sĩ sẽ tái xuất với một dự án được đầu tư chỉn chu, thậm chí có thể là một bước chuyển mình về hình ảnh hoặc phong cách âm nhạc.

Hiện tại, dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào, nhưng rõ ràng Phương Ly đang khiến công chúng đứng ngồi không yên với màn “úp mở” đầy ẩn ý này.

Ca khúc Vỗ Tay của Phương Ly lần đầu được trình làng khi Phương Ly biểu diễn tại đêm chung kết Em Xinh Say Hi. Trên sân khấu, nữ ca sĩ mang đến một tiết mục với phần dàn dựng rực rỡ, kết hợp vũ đạo tươi sáng, giúp lan tỏa tinh thần tích cực của tới đông đảo khán giả. Vỗ Tay ghi điểm nhờ giai điệu dễ tiếp cận và ca từ mang tính khích lệ, chạm đến cảm xúc của người nghe. Phương Ly cũng cho biết ca khúc là cách cô tự “vỗ tay” cho chính mình và các thí sinh khác sau hành trình dài, đồng thời gửi đến khán giả một lời động viên nhẹ nhàng.

Sau khi lên sóng, phần điệp khúc với thông điệp tích cực trở thành chất liệu quen thuộc trong các video truyền cảm hứng, recap cuối năm hay những khoảnh khắc tự cổ vũ bản thân của giới trẻ. Nhờ đó, Vỗ Tay dần phủ sóng trên TikTok và các nền tảng video ngắn, thu hút lượng tương tác đáng kể.

Sức hút của ca khúc không chỉ dừng lại trên MXH mà còn được kiểm chứng qua các sân khấu thực tế. Mỗi lần Vỗ Tay vang lên tại các concert hay sự kiện âm nhạc, khán giả đều đồng loạt hòa theo bằng những tràng vỗ tay và fanchant sôi động. Đáng chú ý, dù không góp mặt trong Top 5 chung cuộc, Phương Ly vẫn có một sân khấu solo riêng với ca khúc này tại concert của chương trình.

Thời gian gần đây, Phương Ly liên tục trở thành tâm điểm chú ý khi có màn lột xác rõ rệt về hình ảnh. Từng được khán giả ưu ái gọi là “vợ quốc dân” nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, trẻ trung, nữ ca sĩ sinh năm 1990 nay đang dần chuyển mình sang phong cách trưởng thành, quyến rũ và cá tính hơn.

Cuối năm 2025, Phương Ly gây bàn tán khi xuất hiện với làn da nâu bóng khỏe và phong cách quyến rũ. Sự khác biệt này khiến nhiều người đặt nghi vấn cô đã áp dụng phương pháp tanning (nhuộm da) để làm mới diện mạo.

Kể từ thời điểm đó, phong cách thời trang của Phương Ly cũng có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì những outfit dễ thương, nữ tính như trước, cô ưu tiên các thiết kế gợi cảm, phóng khoáng như áo hai dây, cúp ngực hay váy ôm sát, tôn lên vóc dáng. Trong loạt hình ảnh mới, nữ ca sĩ tiếp tục gây chú ý khi diện áo tắm phối cùng quần ống rộng, khoe trọn làn da nâu khỏe khoắn và hình thể cuốn hút ở tuổi 36. Nhiều ý kiến cho rằng sự chuyển hướng này giúp cô mang đến hình ảnh hiện đại và thời thượng hơn.

Không chỉ dừng lại ở trang phục, cách trang điểm của Phương Ly cũng có sự thay đổi đáng kể. Cô thường lựa chọn các tông màu nâu trầm, tạo hiệu ứng sắc sảo và cá tính, khác hẳn vẻ trong trẻo trước đây. Sự đồng nhất giữa makeup và trang phục giúp tổng thể hình ảnh của nữ ca sĩ trở nên rõ nét hơn về định hướng.

Sau khi tham gia Em Xinh Say Hi , Phương Ly càng nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng. Chương trình không chỉ giúp cô đến gần hơn với khán giả mà còn là bước đệm để nữ ca sĩ khẳng định cá tính riêng, từ âm nhạc đến phong cách biểu diễn. Sở hữu lợi thế ngoại hình cùng gu thời trang được đầu tư kỹ lưỡng, Phương Ly vẫn giữ được sức hút riêng giữa Vpop. Cô thường xuyên xuất hiện với những outfit chỉn chu, phụ kiện đắt tiền, thậm chí được khán giả ưu ái gọi là “phú bà” nhờ phong cách sang chảnh.

