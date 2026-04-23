Xúc động 3 thế hệ nghệ sĩ Việt thể hiện tình yêu tới Bác Hồ, mức cát-xê của Tùng Dương gây bất ngờ

Hướng tới dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, MV Có Bác Trong Tim được phát hành vào ngày 22/4, đánh dấu màn kết hợp đặc biệt giữa Divo Tùng Dương, “em bé chất” Xệ Xệ và sự xuất hiện bất ngờ của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Sự góp mặt của 3 thế hệ nghệ sĩ nước nhà trong cùng một sản phẩm âm nhạc đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, mang đến sự giao thoa giữa quá khứ, hiện tại và tương lai trong dòng chảy nhạc Việt.

Có Bác Trong Tim - Xệ Xệ x Tùng Dương

Đáng chú ý, đây thực chất là dự án được xây dựng xoay quanh nhân vật trung tâm là Xệ Xệ, một gương mặt nhí đang nhận được nhiều sự quan tâm. Trong khi đó, Tùng Dương tham gia với vai trò hỗ trợ, đồng hành, thậm chí không nhận cát-xê.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, nam ca sĩ nhận lời góp giọng như một cách ủng hộ thế hệ nghệ sĩ trẻ. Được biết, Xệ Xệ là cháu trai của rapper Double2T, người đã từng hợp tác với Tùng Dương trong ca khúc Cánh Chim Phượng Hoàng.

Có Bác Trong Tim được phát triển từ cảm hứng của bài hát kinh điển Như Có Bác Trong Ngày Đại Thắng, sáng tác gắn liền với tên tuổi nhạc sĩ Phạm Tuyên. Thay vì khai thác theo hướng hoài niệm, ekip làm nhạc lựa chọn cách tiếp cận hiện đại hơn khi phối lại với chất liệu trap/hiphop, kết hợp cùng các thanh âm đậm nét dân tộc như sáo và đàn tranh.

Sự hòa quyện giữa 2 sắc thái âm nhạc khác biệt này giúp ca khúc vừa giữ được tinh thần trang trọng, vừa trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ, đặc biệt là thế hệ thiếu nhi cùng lứa với bé Xệ Xệ.

Đáng chú ý, màn hoà âm giữa Tùng Dương và Xệ Xệ khiến người xem phải xúc động. Tùng Dương với chất giọng nội lực, vang rền đóng vai trò dẫn dắt, tạo chiều sâu cho ca khúc. Trong khi đó, Xệ Xệ mang đến nguồn năng lượng hồn nhiên, trong trẻo, giúp tổng thể bài hát trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ tiếp cận. 2 nghệ sĩ ở 2 thế hệ, mang 2 phong cách đối lập tạo nên cầu nối âm nhạc dễ chạm cảm xúc.

MV được thực hiện với bối cảnh chính tại Bảo tàng Quân sự Việt Nam, cùng những thước phim đời thường tại nhà riêng của nhạc sĩ Phạm Tuyên, tạo nên không khí trang nghiêm mà gần gũi. Hình ảnh lá cờ Tổ quốc, tư liệu lịch sử xen kẽ với nụ cười hiền hậu của người nhạc sĩ lớn tuổi hay tạo hình lính bộ đội - đồng phục học sinh của Xệ Xệ góp phần làm nổi bật thông điệp tri ân và lòng biết ơn tới đất nước, Bác Hồ và cha ông ta.

Đặc biệt, sự góp mặt của nhạc sĩ Phạm Tuyên không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn đóng vai trò như một “chứng nhân” sống cho lịch sử. Ông đại diện cho ký ức của một thời đã qua, trong khi Tùng Dương là tiếng nói của hiện tại và Xệ Xệ chính là hình ảnh của thế hệ tương lai. 3 thế hệ cùng hội tụ trong cùng khung hình đã tạo nên một lát cắt đẹp cho MV ca nhạc, thể hiện sự kế thừa và lan tỏa những giá trị tinh thần bền vững.

Phát hành vào dịp lễ 30/4, Có Bác Trong Tim mang theo thông điệp rõ ràng về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và hình ảnh Bác Hồ vẫn luôn hiện hữu trong đời sống tinh thần của người Việt, bất kể thời đại. Có thể nói, chính những dự án không đặt nặng yếu tố thương mại như Có Bác Trong Tim lại là điều khiến khán giả cảm nhận rõ hơn giá trị thật của âm nhạc và tình cảm của người nghệ sĩ.

Ngay sau khi ra mắt, Có Bác Trong Tim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Màn kết hợp giữa Tùng Dương và “em bé chất” Xệ Xệ cũng có được nhiều lời khen vì tạo nên cảm xúc chân thật, dễ chạm đến người nghe qua một ca khúc mang đậm tinh thần yêu nước.

Nhiều bình luận đánh giá cao cách ê-kíp làm mới một ca khúc mang âm hưởng truyền thống theo hướng hiện đại, giúp thông điệp về tình yêu quê hương trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ.

Tùng Dương có những chia sẻ đáng chú ý về ca khúc Có Bác Trong Tim: “ Xệ Xệ là một em bé đáng yêu và giàu tình yêu quê hương đất nước. Ngoài việc được định hướng con đường âm nhạc từ phía gia đình, nền tảng yêu nước có ý nghĩa rất quan trọng trong việc hình thành phong cách âm nhạc của em sau này. Nếu Xệ Xệ có theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp, bài bản và dài hơi thì những em bé như vậy rất đáng được quan tâm cũng như hỗ trợ.

Thông qua tác phẩm này, ngoài giọng hát mang tinh thần hiệu triệu của Tùng Dương thì sự xuất hiện của nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng như phần Rap của Xệ Xệ như mở ra hình ảnh về thế hệ tương lai của đất nước. Mỗi sản phẩm chúng tôi thực hiện đều mong muốn gửi gắm thông điệp về tính nhân văn, giá trị trường tồn của âm nhạc cũng như sự kết nối giữa các thế hệ để tạo nên những tác phẩm mang nhiều tầng ý nghĩa khác nhau.

Đó là lòng yêu nước, là sự gìn giữ tinh thần dân tộc. Bài hát dung dị thôi nhưng với điệp khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" sẽ luôn luôn là giai điệu ngự trị trong trái tim của mỗi người Việt Nam", nam ca sĩ nhận định.