2 phút của Justin Bieber khiến Coachella bị phạt hơn 1 tỷ đồng

Coachella 2026 đã chính thức khép lại với hàng loạt sân khấu quy mô từ các nghệ sĩ toàn cầu. Dù vậy, theo thông tin từ tạp chí Billboard, đơn vị tổ chức sự kiện vừa phải đối mặt với tổng mức phạt lên đến 44 nghìn USD (khoảng 1,15 tỷ đồng) do vi phạm quy định giới nghiêm. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến án phạt hành chính này xuất phát từ việc tiết mục của Justin Bieber và Anyma kéo dài vượt khung giờ cho phép theo hợp đồng vận hành.

Cụ thể, vào tối thứ Sáu (17/4) , tiết mục của Anyma diễn ra tại khu vực Sahara Tent đã kết thúc vào lúc 1h09 sáng, vượt 9 phút so với quy định và khiến ban tổ chức bị phạt 24.000 USD. Tiếp đó vào tối thứ Bảy (18/4), phần biểu diễn của Justin Bieber tại sân khấu chính cũng lố thời gian 2 phút, kéo theo mức phạt cộng thêm 20.000 USD.

Theo thỏa thuận hiện hành với chính quyền thành phố Indio (bang California, Mỹ), Coachella bắt buộc phải đóng thiết bị âm thanh vào lúc 1h sáng đối với các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và 12h đêm đối với Chủ Nhật. Khung hình phạt được ấn định ở mức 20.000 USD cho 5 phút vi phạm đầu tiên, số tiền này sẽ tiếp tục cộng dồn dựa trên thời gian thực tế nghệ sĩ nán lại trên sân khấu.

Việc Goldenvoice, đơn vị vận hành Coachella, phải chi trả các khoản phạt giới nghiêm là tình trạng diễn ra thường xuyên qua các năm do tính chất kéo dài của những sân khấu quy mô lớn. Trong lịch sử, Paul McCartney từng khiến ban tổ chức nộp phạt 54.000 USD vào năm 2009 vì diễn quá giờ 54 phút. Tương tự, tiết mục của Lana Del Rey vào năm 2024 đi kèm hóa đơn 17.000 USD, hay sân khấu của Travis Scott mới đây cũng chịu mức phạt 20.000 USD. Đáng chú ý nhất là đợt phạt năm 2023, tổng số tiền Coachella phải nộp lên đến hơn 168.000 USD do hàng loạt nghệ sĩ bao gồm Bad Bunny, Frank Ocean, The Weeknd, Skrillex, Fred Again và Four Tet đồng loạt biểu diễn vượt thời gian cam kết ban đầu.

Dù vướng án phạt hành chính, Coachella 2026 vẫn đạt hiệu ứng truyền thông cao nhờ các sân khấu quy mô. Điển hình, sân khấu của Justin Bieber trở thành tâm điểm gây sốt trong tuần lễ vừa qua khi nam ca sĩ mang đến sân khấu một loạt các ca khúc hit đặc biệt là những bản hit gắn liền với ký ức của nhiều người như Baby, Sorry, As Long As You Love Me, Cry Me a River, ...

Song song đó, màn trình diễn của Anyma tại khu vực Sahara Tent tạo hiệu ứng thị giác mạnh thông qua các set nhạc điện tử kết hợp đồ họa không gian ba chiều. Sự đầu tư về mặt hình ảnh đã giữ chân phần đông người tham dự nán lại sự kiện đến tận 1h09 sáng.

Bên cạnh hai sân khấu trực tiếp dẫn đến án phạt, các tiết mục khác cũng tạo nên độ thảo luận cao trên mạng xã hội. Đại diện dòng nhạc Latin Karol G duy trì sức ảnh hưởng bằng đội hình vũ công hùng hậu qua các bản nhạc Provenza và TQG hay Sabrina Carpenter mang đến những sân khấu bùng nổ cùng loạt ca khúc Espresso, Taste và Please Please Please . Nhóm nhạc BIGBANG cũng thu hút lượng lớn sự quan tâm của khán giả.

Vì thế, việc ban tổ chức sẵn sàng chi trả khoản tiền phạt diễn lố giờ phản ánh chiến lược ưu tiên tính toàn vẹn của các tiết mục đinh, nhằm đảm bảo tối đa trải nghiệm thưởng thức trực tiếp cho khán giả.