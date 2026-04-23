Thị trường quốc tế - yếu điểm của IVE

Show What I Am là world tour thứ hai của IVE, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong sự nghiệp của nhóm sau thành công của Show What I Have. Tour diễn chính thức khởi động vào cuối tháng 10/2025 ở Seoul với loạt đêm diễn cháy vé. Điều này đã chứng minh được sức nóng khủng từ 6 bông hoa nhà Starship tại thị trường Hàn Quốc. Ở quê nhà, IVE vẫn là một trong những cái tên dẫn đầu thế hệ 4 của Kpop với sức ảnh hưởng lớn.

Đây là tour lớn nhất của IVE tính đến hiện tại, kéo dài đến tận năm 2026 với hàng chục đêm diễn trải dài nhiều châu lục. Nhóm đã đi qua các thị trường lớn tại châu Á như Nhật Bản, Philippines, Singapore, Malaysia… sau đó sẽ mở rộng sang châu Đại Dương với Úc và New Zealand, và tiếp tục tiến vào Bắc Mỹ với các điểm dừng tại Canada và Mỹ. Lịch trình dày đặc cho thấy tham vọng toàn cầu hóa rõ rệt của IVE, khi không còn giới hạn ở thị trường Hàn Quốc hay châu Á.

Tuy nhiên, MXH lan truyền những hình ảnh cho thấy tình trạng bán vé hẩm hiu của IVE tại các khu vực Bắc Mỹ và Úc - New Zealand. Nhìn vào sơ đồ được hệ thống phân phối vé đưa ra, loạt chặng Newark, Austin, Los Angeles, Oakland, Seattle… gần như chưa thể lấp nửa sân vận động, lượng vé bán ra gần như chưa “ăn thua” gì so với quy mô ở mỗi điểm tổ chức concert - khoảng 10.000 đến 20.000 khán giả.

IVE đang phải đối mặt với một sự thật không quá bất ngờ với bất kỳ nghệ sĩ Kpop nào khi bước ra thị trường quốc tế: độ nổi tiếng không phải lúc nào cũng tỷ lệ thuận với sức mua vé. Dù sở hữu danh xưng “nhóm nữ không lỗ hổng visual” cùng lượng fan đông đảo tại châu Á, nhưng khi đặt chân đến những mảnh đất vẫn luôn là “địa bàn” của fan nhạc US-UK, bài toán của IVE là cách mở rộng tệp khán giả vẫn chưa thực sự hiệu quả, và đây cũng là điều mà không phải nhóm gen 4 nào cũng đạt được nhanh chóng.

Một trong những nguyên nhân lớn nằm ở việc thị trường quốc tế, đặc biệt là Bắc Mỹ, vốn đã bão hòa với các tour Kpop dày đặc trong vài năm trở lại đây. Từ những tên tuổi lớn đến các nhóm tầm trung đều liên tục đổ bộ, khiến khán giả có nhiều lựa chọn hơn và cũng trở nên khắt khe hơn trong việc chi tiền. Ngoài ra, mức giá vé, chi phí đi lại bị đội lên hàng nghìn đô cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua vé của người hâm mộ.

Bên cạnh đó, dù IVE rất mạnh về nhạc số và độ nhận diện hình ảnh, nhóm lại chưa xây dựng được một fanbase cứng cựa đủ lớn tại phương Tây. Những cái tên có thể bán vé tốt ở thị trường này thường đã có quá trình touring nhiều năm hoặc sở hữu fandom quốc tế cực kỳ ổn định như BLACKPINK, BTS hay TWICE. Với IVE, đây mới chỉ là giai đoạn đầu của hành trình toàn cầu hóa, nên việc gặp khó khăn ở khâu tiêu thụ vé là điều dễ hiểu.

Ngoài ra, việc lựa chọn địa điểm tổ chức có quy mô khá lớn ngay từ đầu cũng là con dao hai lưỡi. Nếu bán hết vé, đây sẽ là bước tiến mạnh mẽ cho cả 6 cô gái. Nhưng ngược lại, nếu lượng vé không thể bán hết, những hình ảnh ghế trống dễ dàng trở thành chủ đề bàn tán trên MXH, phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng chung của nhóm.

Tuy vậy, cũng cần nhìn nhận rằng các chặng Bắc Mỹ và Úc - New Zealand của Show What I Am vẫn còn khá xa, dự kiến bắt đầu từ tháng 7. Điều này đồng nghĩa với việc IVE vẫn còn nhiều thời gian để đẩy mạnh quảng bá, tung thêm content, cũng như kích cầu từ fandom quốc tế. Với đà phát triển hiện tại và sức hút sẵn có, khả năng cải thiện doanh số vé trong thời gian tới là hoàn toàn có cơ sở.

Nói thêm về Show What I Am , điểm đáng chú ý của tour diễn nằm ở cách xây dựng concert theo hướng một sân khấu mang tính trình diễn cao. Setlist kéo dài gần 3 tiếng với hơn 25 ca khúc, được chia thành nhiều phần như một vở diễn âm nhạc. Đặc biệt, mỗi thành viên đều có sân khấu solo riêng, điều không xảy ra ở các tour trước, giúp khán giả nhìn rõ cá tính, màu sắc và khả năng biểu diễn của từng người. Việc sử dụng live band cũng góp phần nâng tầm trải nghiệm âm nhạc, khiến concert trở nên “đã tai” và sôi động hơn.

Về âm nhạc, tour gắn liền với giai đoạn phát triển mới của IVE khi nhóm thử nghiệm nhiều chất liệu hơn, từ pop hiện đại, EDM đến những bản ballad giàu cảm xúc. Điều này cho thấy sự thay đổi trong định hướng: từ hình tượng “it girl” thiên về visual và xu hướng, IVE đang dần khẳng định mình là một nhóm nhạc có chiều sâu âm nhạc và khả năng trình diễn thực thụ.

Nhóm nữ dẫn đầu gen 4 Kpop, sở hữu chuỗi hit với loạt thành tích ấn tượng

IVE là nhóm nhạc nữ trực thuộc Starship Entertainment, ra mắt vào ngày 1/12/2021 với đội hình 6 thành viên gồm An Yujin, Gaeul, Rei, Jang Wonyoung, Liz và Leeseo. Ngay từ khi debut với ELEVEN, nhóm đã gây dựng được vị thế nhờ âm nhạc bắt tai cùng hình tượng “high-teen” sang trọng, tự tin.

Chuỗi thành công của IVE tiếp tục được nối dài với các bản hit như LOVE DIVE, After LIKE và I AM , giúp nhóm duy trì độ phủ sóng mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng nhạc số lẫn truyền thông. Đây cũng là giai đoạn IVE định hình rõ nét công thức thành công: giai điệu dễ nghe, hook gây nghiện và concept tôn vinh sự tự tin, gần như không có điểm yếu về mặt hình ảnh.

Tuy nhiên, từ cuối 2023 trở đi, IVE bắt đầu bước vào giai đoạn mở rộng âm nhạc với những thử nghiệm mới. Các ca khúc như Baddie, Off The Record, Heya... cho thấy nhóm không còn bó hẹp trong khuôn khổ an toàn mà dần tiếp cận những hình ảnh và chất liệu cá tính hơn. Dù phản ứng công chúng có phần phân hóa, cũng như các các ca khúc có phần giảm nhiệt, đây vẫn là bước đi quan trọng để IVE tránh bị đóng khung hình ảnh.

Đến giai đoạn 2025-2026, nhóm lấy lại phong độ khi gặt hát thành công với các bản hit như Rebel Heart, XOXZ, Attitude … nối dài chuỗi PAK kể từ năm 2022. Song song với hoạt động âm nhạc, IVE triển khai world tour Show What I Have và Show What I Am , đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng quy mô hoạt động toàn cầu.

Tính đến hiện tại, IVE vẫn giữ được vị thế là một trong những girlgroup nổi bật nhất Kpop thế hệ thứ 4 với loạt thành tích bán album triệu bản, tour diễn cháy vé, hit nối tiếp hit… Việc liên tục đổi mới phong cách âm nhạc qua các ca khúc mới, kết hợp cùng sức hút cá nhân của các thành viên như Jang Wonyoung hay An Yujin, góp phần giúp IVE giữ được sự mới mẻ đối với khán giả đại chúng.