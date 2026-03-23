Ngày 21-22/3, nhóm nhạc nữ IVE đã tổ chức 2 đêm fan-concert DIVE into IVE tại Seoul (Hàn Quốc). Bên cạnh các tiết mục quen thuộc, sân khấu cover ca khúc Genie của SNSD nhanh chóng trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội. 6 thành viên IVE xuất hiện trong trang phục quân phục lấy cảm hứng từ bản gốc, gây ấn tượng bởi đội hình đồng đều, visual nổi bật. Tuy nhiên, tranh cãi bùng nổ khi trong đêm diễn đầu tiên (21/3), chỉ Jang Wonyoung là người duy nhất đội mũ trong tiết mục Genie.

Không chỉ đảm nhận vị trí center, Jang Wonyoung còn được bổ sung phụ kiện mũ kiểu hải quân, tạo điểm nhấn khác biệt so với 5 thành viên còn lại dù cùng mặc đồng phục. Chi tiết này nhanh chóng gây tranh luận. Một bộ phận khán giả cho rằng đây là cách công ty quản lý Starship Entertainment thể hiện sự ưu ái rõ rệt dành cho nữ idol, khiến tổng thể đội hình trở nên mất cân bằng về mặt hình ảnh, đồng thời vô tình đẩy các thành viên khác vào vị trí làm nền.

Diện phụ kiện nổi bật và biểu diễn ở vị trí center khiến phần thể hiện của Jang Wonyoung bị soi xét kỹ lưỡng hơn. Một số ý kiến trên mạng xã hội nhận xét nữ idol có sự chênh lệch về kỹ năng so với các thành viên còn lại, từ giọng hát đến chuyển động vũ đạo. Những đánh giá này cho rằng dù nổi bật về ngoại hình, Jang Wonyoung lại trở thành điểm lệch pha trong tổng thể sân khấu khi đặt cạnh các thành viên có phong độ biểu diễn ổn định, đồng đều.

Tranh cãi IVE làm nền cho Jang Wonyoung bị thổi bùng, làm nội bộ fandom lục đục. Sang đến đêm diễn thứ hai (22/3), toàn bộ thành viên IVE xuất hiện với trang phục đồng nhất, bao gồm cả phụ kiện mũ. Sự thay đổi này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi khi nhiều người cho rằng động thái này vô tình khẳng định việc tạo điểm nhấn riêng cho Jang Wonyoung ở đêm trước là có chủ đích. Tranh luận càng trở nên gay gắt trong bối cảnh nữ idol vốn đang là tâm điểm của nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc chiếm spotlight và hình ảnh “center” quá nổi bật trong nhóm.

Sinh năm 2004, Jang Wonyoung được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của Kpop thế hệ thứ 4. Cô lần đầu được biết đến rộng rãi khi giành vị trí quán quân tại chương trình Produce 48, sau đó ra mắt trong đội hình IZ*ONE giai đoạn 2018-2021. Trong thời gian hoạt động, nhóm đạt nhiều thành tích với các ca khúc như La Vie En Rose, Violeta hay Fiesta, đồng thời giúp Jang Wonyoung nhanh chóng xây dựng độ nhận diện cao với vai trò center.

Sau khi IZ*ONE tan rã, nữ idol tái debut cùng IVE vào cuối năm 2021 và tiếp tục duy trì vị thế nổi bật trong đội hình. Nhóm nhanh chóng đạt danh hiệu “tân binh quái vật” với loạt bản hit như Eleven, Love Dive, After LIKE, I AM,... đồng thời giành nhiều giải thưởng lớn tại các lễ trao giải âm nhạc. Với lợi thế ngoại hình và danh tiếng sẵn có, Jang Wonyoung trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc tiêu biểu của Kpop gen 4, đồng thời cũng là cái tên thường xuyên thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Cùng với mức độ nổi tiếng ngày càng cao, nữ idol cũng liên tục đối mặt với nhiều tranh cãi. Từ giai đoạn hoạt động trong show thực tế đến khi tham gia hai nhóm nhạc lớn, Jang Wonyoung nhiều lần bị bàn luận về thái độ, biểu cảm trên sân khấu cũng như cách tương tác với đồng đội và người hâm mộ. Bên cạnh đó, năng lực chuyên môn của cô cũng là chủ đề gây tranh luận, khi một số khán giả cho rằng kỹ năng hát và nhảy của nữ idol chưa thực sự nổi bật so với mặt bằng chung.

Ở chiều ngược lại, nhiều người hâm mộ cho rằng Jang Wonyoung từ lâu đã trở thành “tâm điểm soi mói” của mạng xã hội. Việc nổi tiếng kéo theo kì vọng cao, mọi hành đồng của Jang Wonyoung đều bị antifan để ý và diễn giải theo hướng tiêu cực. Trong môi trường Kpop, idol càng nổi tiếng càng chịu nhiều áp lực. Danh xưng "công chúa Kpop" khiến Jang Wonyoung luôn được theo dõi sát sao, chi tiết nhỏ về biểu cảm hay cử chỉ cũng có thể bị phóng đại, dẫn đến các tranh cãi vượt vòng fandom.