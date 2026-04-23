Album HIEUTHUHAI gây tranh cãi

21h21p tối 22/4, HIEUTHUHAI chính thức công chiếu Album Listening Experience cho album phòng thu thứ 2 mang tên Mắt Nhắm Mắt Mở. Sau ca khúc mở đường Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, toàn bộ dự án lần này được giữ kín đến phút chót. Nam rapper không công bố số lượng bài hát, không lộ tracklist, tất cả nhằm giữ trọn vẹn yếu tố bất ngờ trong trải nghiệm nghe của người hâm mộ.

HIEUTHUHAI ra mắt album phòng thu thứ 2

Về tổng thể, 2/3 dung lượng Mắt Nhắm Mắt Mở xoay quanh chủ đề tình yêu. Từ những bản nhạc ngọt ngào, “thay lời muốn nói” như dành cho bạn gái Babyboo, đến các ca khúc thất tình tự sự. Điểm chuyển đáng chú ý nhất nằm ở phần cuối album, khi HIEUTHUHAI quay trở lại với rap về sự nghiệp. Ba track Vacheron Loeie V (ft. Robber), Đâu Cần Gì Hơn và đặc biệt là Sắp Nổi Tiếng 2 mang màu sắc khác biệt hoàn toàn, xoay quanh câu chuyện sự nghiệp và phản ứng trước định kiến. Cách khai thác nội dung ở các khía cạnh tình yêu - sự nghiệp của chính HIEUTHUHAI giống với album đầu tay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó .

Lợi thế sở hữu lượng fan đông đảo giúp album nhanh chóng được đẩy thảo luận tích cực trên mạng xã hội. Song song với đó, nhiều ý kiến trái chiều cũng xuất hiện, đặc biệt từ nhóm khán giả yêu thích rap. Không ít người cho rằng Mắt Nhắm Mắt Mở là bước lùi nếu đặt cạnh album debut, khi màu sắc trở nên an toàn, thiếu cá tính rõ rệt và tập trung quá nhiều vào công thức nhạc tình yêu chiều lòng fan.

Nhiều bình luận ghi nhận sự thay đổi nhưng chưa thực sự thuyết phục:

- Vừa nghe qua mấy bài, màu nhạc khác thôi chứ công tâm mà nói thì được của nó đấy.

- Nhạc Hiếu là phải nghe 2 lần trở lên.

- Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó lúc mới ra cũng bị chê mid, nhưng nhạc HTH đi đường dài khá tốt đó.

- Thật sự là sau khi nghe xong full album mới nhất của HTH thì đánh giá công tâm thực sự là quá tệ so với chính khả năng của Hiếu… concept, lyrics, melody mọi thứ đều chỉ ở tầm trung.

- Không đến mức dở nhưng cũng chưa đủ wow.

- Nhạc dở.

- HIEUTHUHAI thực sự chỉ ra 1 album để chiều lòng fangirl, tình yêu gà bông để tạo trend không có quá nhiều cá tính.

- 3 bài rap thực sự peak.

- Sốc nhất là Robber.

- Sống đủ lâu để thấy Quán quân ATSH 2024 rap với Quán quân Rap Việt 2024.

- Nhưng Robber lè nhà lè nhè vẫn ấn tượng hơn HTH.

Một số khán giả cho rằng vấn đề nằm ở việc album thiên quá nhiều vào việc chiều lòng tệp fan chủ yếu trong văn hóa thần tượng, khiến chất liệu thiếu bứt phá. So với những ca khúc được đánh giá giàu cảm xúc và chân thật ở album trước như Exit Sign , Cho Em An Toàn hay NOLOVENOLIFE , phần nội dung tình yêu trong album mới bị nhận xét là khai thác ở mức bề mặt, tình yêu gà bông tươi sáng chỉ để tạo trend MXH.

Điểm sáng hiếm hoi được đồng thuận nằm ở các track rap cuối album, đặc biệt là màn kết hợp với Robber và Sắp Nổi Tiếng 2. Tuy nhiên, ngay cả ở đây, một số ý kiến cho rằng sự xuất hiện của Robber phần nào lấn lướt chính HIEUTHUHAI về mặt flow và năng lượng.

HIEUTHUHAI - Sắp Nổi Tiếng 2

Điểm yếu “nói đi nói lại” của HIEUTHUHAI

Điểm khiến album Mắt Nhắm Mắt Mở kém thu hút với fan nhạc tiếp tục nằm ở việc HIEUTHUHAI hát quá nhiều - 9/12 track là hát. HIEUTHUHAI hát từ track 1 đến track 9, chủ yếu là chất liệu Pop RnB, nhạc tình yêu. Giọng hát ngang và nhiều khi "đớt" của HIEUTHUHAI khiến không ít người nghe cảm thấy khó chịu, nhất là khi phải nghe liên tục 9 bài hát với 1 vocal thiếu điểm nhấn.

- Cải thiện hát mấy năm nhưng nghe vẫn chán, giọng HTH rap nghe ok thôi chứ hát nghe không ấn tượng mấy.

- HTH rap ok mà, mấy bài cuối nghe okla nhưng hát thì chán.

- Thực sự liều khi mà hát chung với Hoàng Tôn, nghe là thấy trình độ liền.

- HIEUTHUHAI sao cứ thích hát nhỉ?

Sự chênh lệch này càng lộ rõ trong các màn kết hợp. Ở ca khúc Chờ Đến Khi Anh Về , khi giọng hát của Hoàng Tôn - “ông hoàng R&B” vang lên, điểm yếu của HIEUTHUHAI càng lộ rõ. Những năm gần đây, HIEUTHUHAI tập trung học thanh nhạc và nắm chắc kỹ thuật live. Nhưng vấn đề của anh chàng đến từ giọng hát thiên phú. Trên sân khấu, HIEUTHUHAI vẫn làm chủ được khả năng live của mình, nhưng màu giọng lại là thứ không thể sửa bằng việc bù đắp kỹ thuật.

Chờ Đến Khi Anh Về - HIEUTHUHAI ft. Hoàng Tôn

Dù vậy, các con số ban đầu vẫn cho thấy sức hút không thể phủ nhận của ngôi sao hot nhất văn hóa thần tượng. Tính đến 11h sáng 23/4,Hai track rap Sắp Nổi Tiếng 2 và Vacheron Loeie V nhanh chóng vượt mốc 150 nghìn lượt xem cho mỗi video lyric trên YouTube, lọt top xu hướng, chứng minh fan đón nhận HIEUTHUHAI rap. Bên cạnh đó, ca khúc mở đầu Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết cũng đạt thành tích tốt, với hơn 215 nghìn view nhờ lợi thế vị trí mở đầu album và giai điệu dễ tiếp cận, được fan tích cực “cày”.

Ca khúc mở đầu Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết

Nhìn chung, Mắt Nhắm Mắt Mở cho thấy một HIEUTHUHAI chưa thực sự thoát khỏi vùng an toàn. Album vẫn giữ được sức hút nhờ fandom lớn và chiến lược phát hành hiệu quả, song những tranh cãi xoay quanh chất lượng âm nhạc, đặc biệt là vấn đề vocal và định hướng thể loại, tiếp tục là bài toán mà nam rapper cần giải nếu muốn chinh phục nhóm khán giả rộng hơn ngoài tệp người hâm mộ trung thành.

Ảnh: FBNV