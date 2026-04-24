Tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra ngày 23/4/2026, Tổng thống Hàn Quốc đã trực tiếp nhắc đến sự kiện Born Pink World Tour của BLACKPINK tại Hà Nội như một minh chứng cụ thể cho mối quan hệ hợp tác và giao lưu ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia. Sau sự kiện, hình ảnh 4 thành viên BLACKPINK đội nón lá biểu diễn tại Hà Nội cũng được đăng tải trên trang Thông tin Chính phủ vào tối 23/4, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Khoảnh khắc này một lần nữa được nhắc lại như biểu tượng của sự giao thoa văn hóa, đồng thời khơi lại ký ức về một trong những concert quốc tế đáng nhớ nhất từng diễn ra tại Việt Nam.

BLACKPINK xuất hiện trên trang Thông tin Chính phủ tối 23/4 (ảnh cap màn hình)

Sự kiện Born Pink World Tour vào cuối tháng 7/2023 không chỉ đơn thuần là một buổi biểu diễn âm nhạc, mà còn được nhìn nhận như một bước ngoặt của thị trường giải trí trong nước. Hai đêm diễn ngày 29 và 30/7/2023 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đã thu hút khoảng 67.000 khán giả, lập kỷ lục về lượng người tham dự đối với một nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam ở thời điểm đó. Toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED được vận chuyển từ nước ngoài, đảm bảo tiêu chuẩn sản xuất tương đương các chặng diễn tại Mỹ và châu Âu, qua đó nâng tầm trải nghiệm concert cho khán giả Việt.

Không chỉ gây ấn tượng về quy mô, concert còn tạo ra loạt khoảnh khắc lan tỏa mạnh mẽ trên truyền thông quốc tế. Màn cover See Tình của 4 thành viên BLACKPINK ngay trên sân khấu đã trở thành hiện tượng viral, cho thấy sự chủ động tìm hiểu văn hóa bản địa của 4 ngôi sao toàn cầu. Hình ảnh các thành viên đội nón lá, giao lưu bằng tiếng Việt hay chia sẻ về việc yêu thích phở đã góp phần tạo nên một “câu chuyện văn hóa” vượt ra ngoài khuôn khổ một đêm nhạc.

Phản ứng từ khán giả cũng là yếu tố đưa hình ảnh fan Việt lan tỏa quốc tế. Thời điểm diễn ra concert, “Biển hồng” (Pink Ocean) phủ kín sân vận động Mỹ Đình viral cộng đồng fan quốc tế của BLACKPINK. Fanchant cùng nhiệt lượng của BLINK Việt khiến fan quốc tế trầm trồ, không chỉ thể hiện độ phủ fandom mà còn cho thấy sự sẵn sàng của khán giả Việt đối với các sự kiện giải trí quy mô toàn cầu.

Sau concert, các thành viên BLACKPINK tiếp tục duy trì sự kết nối với người hâm mộ Việt Nam thông qua mạng xã hội. Rosé chia sẻ hình ảnh đội nón lá và nhắc lại kỷ niệm tại Hà Nội, trong khi Jisoo và Jennie đăng tải các khoảnh khắc hậu trường kèm lời cảm ơn bằng tiếng Việt. Những chi tiết này góp phần củng cố hình ảnh tích cực của Việt Nam trong mắt nghệ sĩ quốc tế.

Rosé đăng ảnh đội nón lá, nôn nóng trình diễn tại Việt Nam (ảnh cap màn hình)

Tác động của concert không chỉ dừng lại ở truyền thông mà còn lan sang lĩnh vực kinh tế và du lịch. Theo ghi nhận từ Sở Du lịch Hà Nội, trong hai ngày diễn ra sự kiện, tổng doanh thu từ khách du lịch đạt khoảng 630 tỷ đồng, với tình trạng “cháy phòng” tại nhiều khách sạn khu vực Mỹ Đình và trung tâm thành phố. Đây được xem là minh chứng rõ ràng cho khả năng khai thác kinh tế từ các sự kiện giải trí quy mô lớn. Đồng thời, việc vận hành an toàn hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm, áp dụng hệ thống vé điện tử và kiểm soát an ninh chặt chẽ đã giúp Việt Nam ghi điểm với các đơn vị tổ chức quốc tế.

Concert BLACKPINK làm nên lịch sử concert Việt (ảnh: YG)

Từ sau dấu mốc này, thị trường biểu diễn tại Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện liên tục của nhiều nghệ sĩ quốc tế. Các tên tuổi như Charlie Puth, Maroon 5 hay Imagine Dragons góp mặt tại các đại nhạc hội quy mô lớn. Ở làn sóng Kpop, hàng loạt nghệ sĩ như G-Dragon, 2NE1, BABYMONSTER, EXO hay Super Junior cũng lựa chọn Việt Nam như một điểm dừng trong các kế hoạch lưu diễn.

G-Dragon là siêu sao tiếp theo của Hàn Quốc mang World Tour đến Việt Nam với 2 đêm thu hút 100 nghìn người (ảnh: FAM)

Việc BLACKPINK được nhắc tên tại một diễn đàn kinh tế cấp cao, đồng thời xuất hiện trên trang Thông tin Chính phủ, cho thấy tầm ảnh hưởng của sự kiện Born Pink đã vượt ra ngoài khuôn khổ giải trí. Từ một concert, sự kiện này trở thành một ví dụ tiêu biểu cho ngoại giao văn hóa, góp phần định vị Việt Nam như một điểm đến tiềm năng trên bản đồ lưu diễn toàn cầu. Concert BLACKPINK tại Hà Nội còn đóng vai trò như một “giấy thông hành”, mở ra cơ hội để Việt Nam cạnh tranh với các thị trường trong khu vực như Thái Lan hay Singapore trong việc thu hút các tour diễn quốc tế trong tương lai.