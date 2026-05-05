“Chiến thần toàn năng” tái xuất, Trang Pháp phải lo ngại

Tại vòng Công diễn 3 của Đạp Gió 2026 sắp tới, việc dàn cựu thí sinh quay trở lại sân khấu đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Trong đó, Vương Phi Phi là cái tên gây chú ý nhất và được giới chuyên môn xem là đối thủ khiến đại diện Việt Nam Trang Pháp phải dè chừng. Từng oanh tạc Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên năm 2020, cựu thành viên nhóm nhạc Kpop miss A hứa hẹn mang đến một thế trận cạnh tranh khốc liệt nhờ bộ kỹ năng trình diễn toàn diện.

Vương Phi Phi vốn là tỷ tỷ từng tham gia Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa đầu tiên vào năm 2020. Tại mùa giải này, cô mang theo kinh nghiệm rèn luyện từ môi trường K-pop khắc nghiệt và lập tức chứng minh bản lĩnh của một nghệ sĩ toàn năng. Cô sở hữu nền tảng vũ đạo sắc nét, khả năng làm chủ nhịp điệu xuất sắc, giọng hát nội lực cùng thần thái kiểm soát sân khấu cuốn hút.

Xuyên suốt cuộc thi năm đó, Vương Phi Phi luôn góp mặt trong top thí sinh dẫn đầu. Đẳng cấp của một thần tượng chuyên nghiệp được cô khoe trọn qua các sân khấu để đời như Mạn Châu Sa Hoa biểu diễn cùng Mạnh Giai, Chị Gái Vô Giá, Manta, Một Nhành Mai, ...

Dù duy trì phong độ đỉnh cao, Vương Phi Phi lại gây tiếc nuối khi không lọt vào đội hình thành đoàn X-SISTER trong đêm chung kết. Kết quả này từng gây bão mạng xã hội khi đa số khán giả cho rằng thực lực của cô xứng đáng có suất ra mắt. Tuy nhiên, hiệu ứng từ chương trình đã trở thành bước ngoặt giúp tên tuổi nữ nghệ sĩ bùng nổ trở lại tại quê nhà Trung Quốc.

Bước sang Đạp Gió 2026, Vương Phi Phi chính thức tái xuất tại Công diễn 3 với tư cách khách mời. Cô tiếp tục đồng hành cùng người chị em thân thiết Mạnh Giai để hỗ trợ trực tiếp cho tiết mục Bảo Liên thuộc đội Tăng Bái Từ và Từ Mộng Khiết. Việc Vương Phi Phi trở lại được đánh giá là một chướng ngại vật lớn đối với Trang Pháp. Màn đụng độ trực tiếp giữa những nghệ sĩ toàn năng đang tạo ra sức ép lớn lên cục diện cuộc thi và được người hâm mộ đặc biệt mong chờ.

Trước khi củng cố vị trí tại thị trường tỷ dân, Vương Phi Phi đã xây dựng một sự nghiệp rực rỡ tại Hàn Quốc. Năm 2010, cô ra mắt dưới trướng JYP Entertainment với nghệ danh Fei, đảm nhận vai trò giọng ca chính của nhóm nhạc nữ miss A cùng ba thành viên Mạnh Giai, Min và Bae Suzy.

Ngay khi ra mắt với ca khúc Bad Girl Good Girl, miss A lập tức tạo địa chấn khi giành cúp âm nhạc kỷ lục và ẵm luôn giải thưởng Daesang Bài hát của năm. Nhóm tiếp tục khẳng định vị thế bá chủ mảng nhạc số với hàng loạt bản hit như Good-bye Baby, Touch, Hush và Only You. Bản thân Vương Phi Phi cũng chứng minh sự đa tài khi tham gia các show truyền hình. Cô từng giành Quán quân Dancing with the Stars 3 bản Hàn.

Tháng 7/2016, cô là thành viên đầu tiên của miss A phát hành sản phẩm solo qua mini-album Fantasy mang phong cách trưởng thành, quyến rũ. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian hoạt động cùng miss A, Vương Phi Phi cũng không nhận được sự chú ý tương xứng với thực lực khi các thành viên gần như bị lấn át hoàn toàn bởi sức hút khổng lồ của Suzy.

Năm 2017, miss A chính thức tan rã. Đến cuối năm 2018, Vương Phi Phi rời JYP, trở về Trung Quốc và thành lập Wang Feifei Studio. Cô ra mắt mini album tiếng Trung Fearless năm 2021 và liên tiếp tung các dự án âm nhạc mới như TAKE A POSE, TOOOOO BUSY trong năm 2024. Nữ ca sĩ còn mở rộng hoạt động sang mảng phim ảnh với dự án Kỳ Diệu Đang Gõ Cửa.

Ở thời điểm hiện tại, cô là một vlogger có sức ảnh hưởng cực lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Bệ phóng kỹ năng vững chắc từ quá khứ đến hiện tại, Vương Phi Phi đã vươn lên trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất, duy trì được sức nóng và chỗ đứng vững chắc tại thị trường giải trí Trung Quốc.

