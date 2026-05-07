Từ chuyện Dế Choắt liên tục "tấn công" HIEUTHUHAI: Khi nào thì "Chí Phèo làng rap" chịu dừng lại?

Dế Choắt liên tục “réo gọi” HIEUTHUHAI

Thời gian gần đây, Dế Choắt và HIEUTHUHAI đang là tâm điểm chú ý khi cựu Quán quân Rap Việt liên tục có những động thái "va chạm" trực diện với đàn em.

Sự việc bắt đầu leo thang từ buổi livestream tối 4/5, Dế Choắt gây xôn xao khi chê bai album mới của HIEUTHUHAI. Anh gay gắt chỉ trích đàn em lạm dụng ca hát, xử lý vocal yếu kém và thẳng tay chấm 1 sao về chất lượng âm nhạc, vớt vát 3 sao hạnh kiểm.

Không dừng lại ở nền tảng livestream, Dế Choắt tiếp tục chuỗi công kích trên mạng xã hội. Anh đăng tải dòng trạng thái gay gắt chê bai kỹ năng của đàn em, đánh giá phong cách rap nửa nạc nửa mỡ và cho rằng đối phương chỉ đang được tâng bốc bởi truyền thông. Dế Choắt còn tự tin khẳng định nếu bước ra sân chơi đường phố, anh dư sức chèn ép khiến đàn em không thể ngóc đầu lên. Thậm chí, nam rapper còn đăng ảnh bản thân kèm chú thích gọi thẳng tên HIEUTHUHAI với hàm ý mỉa mai đối phương chỉ được ngoại hình nhưng hát dở.

Mọi chuyện được đẩy lên cao trào khi Dế Choắt chính thức lên tiếng thách đấu. Anh tuyên bố bản thân lên tiếng để bảo vệ dân đường phố, sẵn sàng bước lên đài battle để dạy dỗ lại đàn em vì cho rằng đối phương có thái độ ngông cuồng.

Trước chuỗi phát ngôn ngông cuồng này, rapper SMO mới đây đã lên tiếng phản bác trong chính bài đăng của Dế Choắt. Anh chỉ trích Dế Choắt đang bám víu vào mác "đường phố" để kiếm chuyện khi sự nghiệp tụt dốc, đồng thời khuyên đàn anh bớt ảo tưởng về danh hiệu cũ và trau dồi lại âm nhạc thay vì đi công kích vô cớ.

Giữa lúc những phát ngôn của Dế Choắt đang gây bão, cộng đồng mạng suy đoán nguồn cơn của sự việc bắt nguồn từ những lyrics ẩn ý của HIEUTHUHAI. Cụ thể, trong track Sắp Nổi Tiếng ra mắt từ năm 2023 thuộc album Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó, câu rap " Ở đây không có chim sẻ nên tao không phải dâu tây " được cho là nhắc đến bài hát Chim Sẻ và Dâu Tây của thầy trò Wowy - Dế Choắt để HIEUTHUHAI khẳng định bản thân đi lên bằng thực lực.

Mới đây, trong bài Đâu Cần Gì Hơn thuộc album Mắt Nhắm Mắt Mở đoạn rap " Đường lên đỉnh không thấy dấu chân mày, khuyên thật lòng nên đi phun xăm " khiến netizen lập tức liên tưởng đến nghề nghiệp cũ của Dế Choắt. Dế Choắt cũng là rapper duy nhất ở Việt Nam xăm lên mặt.

Mặc dù diễn biến sự việc được suy đoán là bắt nguồn từ những lời lẽ mỉa mai ngầm trong âm nhạc của HIEUTHUHAI, song phần đông khán giả vẫn không đứng về phía Dế Choắt. Rất nhiều ý kiến cho rằng, Quán quân Rap Việt mùa 1 thực chất chỉ đang cố tình gây chú ý để "kiếm fame".

Thay vì dùng âm nhạc đáp trả sòng phẳng như văn hóa Hip-hop vốn có. Việc anh liên tục mắng chửi trên mạng xã hội vào đúng thời điểm sự nghiệp cá nhân đang bế tắc, bị đánh giá là một chiêu trò. Hành động bám víu vào độ nóng của đàn em không những không giúp Dế Choắt lấy lại vị thế mà còn khiến hình ảnh của anh càng trở nên xấu đi trong mắt công chúng.

Kể từ sau khi đăng quang Quán quân Rap Việt năm 2020, những tưởng sự nghiệp của Dế Choắt sẽ nhanh chóng thăng hoa, nhưng thực tế lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Từ một rapper được đông đảo công chúng yêu mến nhờ sự chân chất và câu chuyện nỗ lực truyền cảm hứng, anh dần trở thành tâm điểm của vô số tranh cãi lớn nhỏ, tự đánh mất đi thiện cảm trong mắt khán giả.

Sự nghiệp của Dế Choắt sau Rap Việt không như mong đợi

Mọi rắc rối bắt nguồn từ cuối năm 2024 khi Dế Choắt chủ động khơi mào trận chiến với Jombie, người anh em từng dìu dắt mình tại tổ đội G5R. Đáp trả sự khiêu khích, Jombie tung bản rap diss Dế Mái vạch trần thói vô ơn, qua cầu rút ván và tiết lộ việc từng viết lời hộ đàn em trong quá khứ. Đứng trước đòn chí mạng, Dế Choắt lại chọn cách nhận thua bằng sự im lặng trên mặt trận âm nhạc. Thay vào đó, anh liên tục lên mạng than thở, tự nhận mình là tội đồ bị ruồng bỏ và đang ở dưới đáy sự nghiệp.

Các ồn ào bên ngoài và các phát ngôn như việc từ bỏ danh hiệu Quán quân Rap Việt khiến hình ảnh Dế Choắt xấu đi trong mắt khán giả

Đỉnh điểm của sự khủng hoảng đến vào tháng 2/2025 khi Dế Choắt đăng vỏn vẹn hai chữ “ Tôi xong ” lên trang cá nhân như một lời từ giã âm nhạc. Ngay sau đó ít ngày, anh gây sốc khi chính thức tuyên bố từ bỏ danh hiệu Quán quân Rap Việt, mong muốn trở lại làm người bình thường để tìm sự bình yên và xin dư luận bớt soi xét. Đây là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử chương trình. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, Dế Choắt bất ngờ quay xe, xóa sạch quá khứ để làm lại từ đầu bằng một sản phẩm rap old school kể về hành trình trưởng thành. Đáng tiếc, ca khúc này quá nhạt nhòa, không đủ sức nặng để giúp anh lấy lại vị thế trên đường đua nhạc Việt.

Album Vô Công với nội dung như diss cả làng rap Việt của Dế Choắt ra mắt vào cuối tháng 9/2025

Thay vì tập trung làm nghề một cách tử tế, đến cuối tháng 9/2025, Dế Choắt tiếp tục gây chấn động tiêu cực khi phát hành cả một album diss toàn bộ làng rap. Lấy lý do bảo vệ sự nguyên bản của Hip-hop, anh công kích trực diện các rapper đang tham gia show Anh Trai Say Hi như B Ray, Karik, BigDaddy, Phúc Du và Robber. Hành động ngông cuồng này lập tức bị Phúc Du và Robber tung track đáp trả gay gắt. Cả Rhymastic cũng tham gia vào việc đáp trả Dế Choắt với 2 track Chưa Từng Cheer Ly và Thì Sao? dưới nghệ danh YC, gọi thẳng Dế Choắt là “ thằng bá dơ ”, “ Quán quân Rap Việt nhưng không biết punchline ".

Dế Choắt châm ngòi cho cuộc chiến cả làng rap vào cuối năm 2025. Rhymastic cũng tham gia vào việc đáp trả, gọi thẳng Dế Choắt là “thằng bá dơ”

Chuỗi hành động liên tục khiêu chiến làng rap, cộng thêm việc ra nhạc bị chê đã khiến hình ảnh Dế Choắt chạm đáy. Đa phần khán giả ngán ngẩm, ví anh như “ Chí Phèo của làng rap ”. Giống như Chí Phèo hễ say rượu là vác mặt đi chửi cả làng, Dế Choắt hiện tại cũng mải mê gây hấn diện rộng bằng những ngôn từ bốc đồng, mất kiểm soát trên mạng xã hội. Hành trình của Dế Choắt cũng giống như cách Chí Phèo bị tha hóa. Từ một rapper được yêu thích bởi sự mộc mạc và ý chí vươn lên, Dế Choắt đã tự đạp đổ tất cả thiện cảm đó chỉ vì không được chú ý và thành công như anh mong đợi.

Nam rapper tự cô lập chính mình hệt như bi kịch bị cả làng hắt hủi của Chí Phèo. Sự hiếu chiến, đối đầu vô tội vạ với hàng loạt đồng nghiệp đã đẩy cựu Quán quân Rap Việt vào thế cô độc chẳng nhận được sự ủng hộ từ số đông và lọt thỏm giữa một "cuộc chiến" do chính mình tự biên tự diễn.

Dù đã tuyên bố bỏ danh hiệu Quán quân, tỏ thái độ “thù địch” với nghệ sĩ thị trường, nhưng dăm bữa nửa tháng, Dế Choắt lại xuất hiện và có phát ngôn gây tranh cãi. Rap fan coi Dế Choắt như một kẻ không còn gì để mất nên đành bám víu vào những màn gây hấn vô bổ để níu kéo sự chú ý giữa thị trường âm nhạc đang ngày càng đào thải khắc nghiệt.

Ở thời điểm hiện tại, những ồn ào bủa vây Dế Choắt đã vượt xa ranh giới của việc chứng minh cái tôi cá nhân của văn hóa Hip Hop. Và trong cuộc chơi này, Dế Choắt đang nói rất nhiều, nhưng lại chẳng có gì để chứng minh.

Trớ trêu thay, trong lúc Dế Choắt mải mê gõ phím công kích, những tên tuổi bị anh réo gọi vẫn miệt mài cống hiến, liên tục ra nhạc, chạy show và thăng hoa trong sự nghiệp. Đặc biệt là với người bị réo gọi liên tục trong suốt thời gian qua - HIEUTHUHAI đang thăng hoa rực rỡ. Dẫu album Mắt Nhắm Mắt Mở vấp phải những luồng ý kiến trái chiều, nhưng âm nhạc suy cho cùng vẫn là câu chuyện của gu thưởng thức. Việc sở hữu một lượng fan đông đảo, sẵn sàng hậu thuẫn mọi dự án đã là một bảo chứng thành công vững chắc cho nam rapper.

HIEUTHUHAI chứng minh thái độ làm nghề nghiêm túc qua các sản phẩm được đầu tư chỉn chu cả về concept, hình ảnh lẫn thông điệp. Anh chọn cách đáp trả những lời chê bai bằng năng suất làm việc không ngừng nghỉ, qua đó chễm chệ ở vị thế đỉnh cao mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng phải ao ước.

Việc Dế Choắt cứ mãi hậm hực và công kích đàn em chỉ cho thấy một sự bế tắc của người khao khát vị trí đó nhưng mãi không chạm tay được. Chính Dế Choắt sau khi bước ra từ Rap Việt cũng từng ôm mộng tiến lên mainstream. Anh từng rũ bỏ hình ảnh bụi bặm, gai góc, diện đồ đẹp và tung ra các MV được đầu tư như Gangsta Birthday , Em Rơi Từ Đâu Xuống Đây, Tới Công Chiện . Nhưng những sản phẩm đó đều không để lại được dấu ấn gì trên thị trường.

Thực tế phũ phàng đã chứng minh Dế Choắt hoàn toàn không làm được việc chuyển hướng lên mainstream. Sự trượt dài này suy cho cùng đến từ việc Dế Choắt đã hoàn toàn cạn kiệt khả năng tạo ra giá trị mới sau ánh hào quang cũ. Điều khán giả nhìn thấy với Dế Choắt hiện tại chỉ là một vòng lặp vô tận: nói - công kích - rồi lại nói.

Nếu không có một điểm dừng đúng lúc và một sản phẩm đủ sức nặng để lên tiếng, những màn "võ mồm" vô bổ sẽ chỉ đẩy sự nghiệp của cựu Quán quân vào ngõ cụt không lối thoát. Suy cho cùng, giá trị của một nghệ sĩ phải được đo đếm bằng tác phẩm. Khát khao khẳng định cái tôi ngông nghênh mà không có âm nhạc được ghi nhận, rõ ràng trong cuộc chiến này Dế Choắt đã thua ngay từ đầu.

