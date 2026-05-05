Dế Choắt chê thẳng mặt HIEUTHUHAI, mỉa mai đàn em trên mạng xã hội

Hiện tại, Dế Choắt và HIEUTHUHAI đang là hai cái tên chiếm trọn spotlight trên các diễn đàn mạng xã hội. Sự việc bắt đầu nóng lên khi Dế Choắt bất ngờ có những động thái "va chạm" trực diện, nhắm thẳng vào chuyên môn cũng như dự án âm nhạc mới nhất mà đàn em vừa trình làng. Cụ thể, trong buổi livestream tối 4/5, Dế Choắt đã gây xôn xao khi reaction album của HIEUTHUHAI bằng thái độ vô cùng khắt khe.

Dế Choắt đang nhận được nhiều sự quan tâm khi 'var thẳng' HIEUTHUHAI trên MXH

Bỏ qua những lời nhận xét nể nang, nam rapper thẳng thắn chê bai cách xử lý vocal và việc đàn em lạm dụng việc ca hát quá nhiều xuyên suốt dự án. Đỉnh điểm, anh gây sốc khi thẳng tay chấm sản phẩm này 1 sao chất lượng âm nhạc mang tính "an ủi" và vớt vát 3 sao hạnh kiểm cho nỗ lực làm nghề.

Đoạn livestream gây "bão mạng" của Dế Choắt

Đồng thời, Dế Choắt trực tiếp đưa ra lời khuyên gửi đến giọng ca sinh năm 1999. Anh mong muốn trong những dự án tiếp theo, HIEUTHUHAI sẽ tiết chế việc lạm dụng kỹ thuật hát và tập trung nhiều hơn vào thế mạnh rap. Dế Choắt khẳng định nếu đàn em khắc phục được yếu tố này, anh sẵn sàng đánh giá cao và cho thêm điểm.

Dế Choắt liên tục nhắc đến HIEUTHUHAI trên mãng xã hội

Không dừng lại ở buổi livestream, những động thái của Dế Choắt về HIEUTHUHAI trên mạng xã hội cũng thu hút sự chú ý lớn. Hôm qua, Dế Choắt đăng tải một dòng trạng thái với nội dung gay gắt: “Rap thì rướn, hát thì lấy hơi lên, rapper không ra dân rap, hát cũng không ra dân ca, thằng nửa nạc nửa mỡ. Ở trỏng được vẽ vời bóng bẩy tung hô chứ ra đây anh đì ngóc đầu không lên nổi á? Anh đang bận tay xíu rảnh lên anh gõ mày tiếp. Nhóc con.”

Dù không chỉ đích danh, nội dung này khiến số đông liên tưởng đến việc ám chỉ HIEUTHUHAI. Trước đó hai ngày, anh cũng đăng tải hình ảnh bản thân kèm chú thích gọi thẳng tên đàn em: “Đẹp trai hơn hieuthúhai nhưng mà được cái hát dở”.

Khán giả cho rằng Dế Choắt đang kiếm chuyện vô cớ để tạo sự chú ý

Những năm gần đây, Dế Choắt gây tranh cãi vì vướng vào nhiều vụ ồn ào với cộng đồng rap. Nam rapper bị một bộ phận khán giả quay lưng do sự việc anh liên tục tung các bài nhạc diss công kích đồng nghiệp khiến hình ảnh trở nên tiêu cực trong mắt công chúng. Vì vậy, động thái chấm điểm và chê bai HIEUTHUHAI lần này nhanh chóng bị nhiều fan vào phản đối. Khán giả cho rằng Dế Choắt đang kiếm chuyện vô cớ để tạo sự chú ý.

HIEUTHUHAI ngấm ngầm "diss" Dế Choắt?

Giữa lúc những phát ngôn của Dế Choắt đang gây bão, cộng đồng mạng nhanh chóng soi lại các bài nhạc của HIEUTHUHAI và chỉ ra nhiều điểm trùng hợp. Nhiều người đồn đoán Quán quân Anh Trai Say Hi thực chất đã ngầm cà khịa đàn anh từ các dự án trước.

Đoạn lyrics tron bài hát Sắp Nổi Tiếng của HIEUTHUHAI được cho là ẩn ý tới Dế Choắt

Cụ thể, trong bài hát Sắp Nổi Tiếng trong album đầu tay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó, HIEUTHUHAI từng đưa vào câu rap: "Ở đây không có chim sẻ, nên tao không phải dâu tây". Với những người theo dõi Rap Việt, chim sẻ và dâu tây là hình ảnh ẩn dụ nổi tiếng về mối quan hệ gắn bó giữa Dế Choắt và huấn luyện viên Wowy trong mùa 1. Tại chung kết Rap Việt mùa đâu tiên, Dế Choắt cùng huấn luyện viên Wowy đã biểu diễn tiết mục Chim Sẻ Và Dâu Tây.

Wowy và Dế Choắt từng biểu diễn bài hát Chim Sẻ Và Dâu Tây

Bài hát có nội dụng sâu sắc kể về hành trình vượt khó vươn lên và cũng là bài hát khắc họa tình thầy trò của cả hai người. Trong bài hát này, Wowy được ví như chim sẻ, còn Dế Choắt được ẩn dụ là trái dâu tây. Câu rap của HIEUTHUHAI được cho là hành động mượn hình ảnh này để chứng minh bản thân đi lên bằng thực lực, tự vượt qua thử thách mà không có một người thầy nào bên cạnh nâng đỡ.

Đoạn lyrics được cho là ám chỉ về nghề thợ xăm của Dế Choắt

Đáng chú ý hơn, trong bài hát Đâu Cần Gì Hơn thuộc album Mắt Nhắm Mắt Mở mới nhất, HIEUTHUHAI có viết một đoạn lời: "Đường lên đỉnh không thấy dấu chân mày, khuyên thật lòng nên đi phun xăm". Với những ồn ào vừa qua, khán giả lập tức liên hệ câu rap này với xuất thân của Dế Choắt, bởi Quán quân Rap Việt vốn là một thợ xăm hình trước khi nổi tiếng. Việc nhắc trực tiếp đến nghề phun xăm khiến netizen tin rằng đây là một lời ẩn ý sâu cay mà HIEUTHUHAI dành cho đàn anh.

Cả Dế Choắt

và HIEUTHUHAI đang là hai cái tên được bàn tán nhiều trên mạng xã hội

Đến hiện tại, đồn đoán về những ẩn ý trong âm nhạc của HIEUTHUHAI vẫn đang được bàn tán sôi nổi, trong khi những động thái công kích từ Dế Choắt tiếp tục đẩy câu chuyện đi xa hơn. Mối quan hệ căng thẳng giữa hai Quán quân đình đám chắc chắn sẽ còn là chủ đề nóng trên các diễn đàn trong thời gian tới.

Ảnh: FBNV/Ảnh cap màn hình