Album mới của HIEUTHUHAI - Mắt nhắm mắt mở nghe thì cũng... được

Album phòng thu thứ hai Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI đã chính thức ra mắt tối 22/4/2026. Sau thành công của album đầu tay Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó, đây là sản phẩm cực kỳ được mong chờ của HIEUTHUHAI, bởi nó đánh dấu giai đoạn anh chàng đang ở đỉnh cao danh tiếng và là ngôi sao dẫn đầu làn sóng thần tượng mới. Bản thân Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó cũng là album được đánh giá cao về concept và câu chuyện xuyên suốt, thế nên kỳ vọng về chất lượng của người nghe nhạc dành cho Mắt Nhắm Mắt Mở lại càng lớn.

Ngay sau khi lên sóng, HIEUTHUHAI nhanh chóng gặt hái những con số tích cực và chiếm lĩnh thảo luận trên mạng xã hội. Thế mạnh về fandom dễ dàng giúp Mắt Nhắm Mắt Mở nhận được vô số lời khen từ cộng đồng fan trung thành - nhưng điều đó không đủ để che lấp sự những ý kiến trái chiều về chất lượng về album lần này. Mắt Nhắm Mắt Mở đã tạo ra sự chia rẽ rõ ràng trên mạng xã hội, khi một bên (là các fan) tung hô đầy nhiệt huyết - còn một bên (những người nghe nhạc còn lại) cho rằng album này là một sự thụt lùi đáng tiếc về mặt âm nhạc của HIEUTHUHAI.

Vòng lặp của HIEUTHUHAI

Với 12 ca khúc, album được chia thành hai mảng đối lập mang tính định hướng: “Mắt Nhắm” phủ phần lớn thời lượng với loạt track Pop/R&B dễ nghe và hướng đến tệp khán giả đại chúng. Trong khi “Mắt Mở” ở chặng cuối là nơi HIEUTHUHAI quay trở lại với rap và cho khán giả thấy những góc cạnh nổi loạn, ngông nghênh hơn của mình.

HIEUTHUHAI đã có 1 album đầu tay hết sức thành công - Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó

Đặt cạnh album trước - Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó, có thể thấy HIEUTHUHAI vẫn đang xoay quanh những mô-típ quen thuộc: tình yêu, flexing sự nghiệp và diss các định kiến từ antifan. Tuy nhiên, Mắt Nhắm Mắt Mở chưa thực sự nâng cấp được “bề dày” nội dung như người tiền nhiệm. Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó đi sâu vào mối quan hệ phức tạp của Hiếu với danh tiếng đến sớm, câu chuyện cá nhân về sự nỗ lực vươn lên và giữ mình giữa showbiz, hành trình Hiếu học cách tự chấp nhận bản thân chứ không để những ý kiến bên ngoài định nghĩa - tất cả được Hiếu ghi chép lại như một cuốn nhật ký trưởng thành, chân thật và đầy cảm xúc. Người ta thấy ở đấy một rapper sẵn sàng trải lòng mình trên trang giấy, và hẳn ai từng nghe album này cũng cảm nhận được sự đồng cảm với những suy tư của Hiếu. Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó - vì vậy - không phải một album quá đột phá về mặt âm nhạc, nhưng vẫn là một dấu ấn đáng tự hào của HIEUTHUHAI vì nó là sự phản chiếu sâu sắc về một giai đoạn đáng nhớ trong cuộc đời cậu.

Chúng ta đã không thấy lại được sự sâu sắc này trong Mắt Nhắm Mắt Mở.

Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI gây cảm giác như một tập hợp những mảnh ghép rời rạc hơn là một album có concept xuyên suốt. Cấu trúc bị chia tách rõ rệt thành hai nửa: Một bên là loạt ca khúc tình yêu mang màu sắc Pop/R&B dễ nghe, bên còn lại là các track rap flexing sự nghiệp. Hai mảng này gần như không có sự kết nối về mặt nội dung lẫn cảm xúc, tạo nên cảm giác chắp vá, khiên cưỡng khi nghe toàn bộ album. Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó lại làm rất tốt việc này khi kết hợp mượt mà các bản rap love và rap gang, bố cục một cách tinh tế câu chuyện về những thứ Hiếu đã phải đánh đổi (đời sống riêng tư, tình yêu cũ) lẫn cả những thứ Hiếu có được (tiền bạc, danh tiếng, tình yêu mới). Còn ở Mắt Nhắm Mắt Mở, dễ thấy các chủ đề cũ được lặp lại với lớp vỏ âm thanh mới chuyên nghiệp nhưng thiếu những góc nhìn sâu hoặc cách tiếp cận mới mẻ hơn. Album này dường như được thiết kế để giữ chân tệp khán giả đại chúng, đặc biệt là fandom với đa số là fangirl của HIEUTHHAI hơn là đào sâu trải nghiệm của chính mình.

HIEUTHUHAI - MV Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói

Về phần nhạc tình yêu, HIEUTHUHAI để bản thân trôi trong 6 ca khúc “bình bình” về tình yêu. Sau đó, 2 track về sự đổ vỡ là Đâu Có Ai Nhìn và Nước Mắt Cá Sấu thì lại thể hiện sự thiếu sót về mặt trải nghiệm cảm xúc - vì đây không phải là câu chuyện thật của 1 chàng trai trẻ đang hạnh phúc trong tình yêu. So với những ca khúc từng được đánh giá cao khi khai thác câu chuyện của Hiếu như Exit Sign, Không Thể Say của album đầu tay, phần khai thác tình yêu lần này có chỉ dừng ở bề mặt - tươi sáng, dễ tiếp cận nhưng thiếu chiều sâu.

Điều đó khiến cho Người Im lặng Gặp Người Hay Nói trở thành ca khúc thú vị nhất ở phần này của album, bởi nó kể một câu chuyện và cảm xúc đáng yêu của chính HIEUTHUHAI và bạn gái hiện tại. Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết - cũng là một ca khúc đầy cảm xúc khi thể hiện một khía cạnh yếu đuối và tự ti khác của chàng rapper. Đáng ra, phần Mắt Nhắm này của album sẽ sâu sắc và thú vị hơn nếu HIEUTHUHAI có thể mở lòng mình chia sẻ thêm những suy tư của bản thân về tình yêu hiện tại. Ai cũng biết rằng, tình yêu đó cũng đã từng trải qua một giai đoạn sóng gió dưới sức ép của cư dân mạng. Hẳn là khán giả sẽ muốn lắng nghe thêm những tâm tư của Hiếu khi ở bên cạnh và bảo vệ bạn gái, thay vì chỉ có những bản tình ca được viết… chung chung.

Ca khúc Vacheron Louie V của HIEUTHUHAI và Hustlang Robber

Đến với vấn đề muôn thuở của HIEUTHUHAI - những canh cánh về sự nghiệp và vị thế, 3 track rap trong Mắt Nhắm Mắt Mở có nhiều điểm đáng bàn. Dù ghép nối sau 9 bài hát về tình yêu khá rời rạc, nhưng 3 track rap chính là điểm nhấn kéo lại trải nghiệm. Flow chắc, lyric mạch lạc, năng lượng ổn định - đây vẫn là “vùng an toàn” mà HIEUTHUHAI kiểm soát tốt. Anh chàng cũng làm mới mình bằng cách thử sức với mumble rap, mời Robber collab trong track Vacheron Louie V. Người ta cảm thấy thú vị khi HIEUTHUHAI cũng có ngày “lè nhà lè nhè”, giúp bài rap nhanh chóng viral và thu về lượng người nghe cao sau 1 ngày phát hành.

Hay như Sắp Nổi Tiếng 2, HIEUTHUHAI cho thấy tư duy đáng nể của một ngôi sao đang ở đỉnh cao danh tiếng - ý thức được vị trí của mình nhưng đồng thời cũng tự đặt ra kỷ luật “kiểm soát cái tôi”. Những câu rap như “Chỉ có sự thật nằm ở trên môi tao, ngước nhìn lên trời mới biết đang hơi cao / Đôi khi tao vẫn phải lên mạng và tìm đọc bình luận chửi, như một cách để trị bệnh ngôi sao” hay “Thành tích của tao nó nói ai cũng làm được, tao đã trở nên quá giỏi trong việc truyền cảm hứng” vừa thể hiện sự tự tin, vừa cho thấy nỗ lực giữ mình không rơi vào trạng thái tự mãn.

HIEUTHUHAI - Sắp Nổi Tiếng 2

Song, Mắt Nhắm Mắt Mở vẫn giống một phiên bản lặp lại Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó, nhưng thiếu sự nâng cấp. HIEUTHUHAI vẫn giữ quan điểm bản thân chỉ “sắp nổi tiếng”, nhưng sự “sắp nổi tiếng” của anh khiến haters thèm muốn. Trong Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó, HIEUTHUHAI khai thác chủ đề này qua nhiều cung bậc, từ flexing gay gắt như Giờ Thì Ai Cười, Siêu Sao, KPI cho đến tự dặn bản thân tỉnh táo trong Sắp Nổi Tiếng hay Everything Will Be Okay. Khán giả nắm bắt được hành trình sự nghiệp và nỗ lực của HIEUTHUHAI, đó cũng là lý do Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó đi đường dài tốt, tạo được bản sắc riêng, dù chất lượng âm nhạc chưa hẳn vượt trội so với những sản phẩm cùng thời điểm như Đánh Đổi - Obito.

HIEUTHUHAI ở tuổi 24 để tâm với định kiến, và tuổi 27… vẫn thế. 3 bài rap của HIEUTHUHAI trong album Mắt Nhắm Mắt Mở đều chung 1 chủ đề: flexing sự nghiệp, chứng minh cho người nghe rằng HIEUTHUHAI là sao hạng A thế nào, kiếm nhiều tiền ra sao. Trong Vacheron Louie V , HIEUTHUHAI liên tục nhắc đến tiền: “Ngân hàng, fame và nhiều tên đang cố bào / Mày nhân một trăm thì nhiều khi ra số tao” hay “Anh đi vào store và mua, thường không hỏi giá bao nhiêu / Tiền to, nhạc hay và fan thì luôn là thứ tao yêu”. Tương tự, ở Đâu Cần Gì Hơn, HIEUTHUHAI cho thấy bản thân rất để tâm đến vị trí “Nghĩ ở trên poster anh thèm center thật sao? / Fan ở dưới hét tên, xong rồi catxe thật cao / Chỉ muốn thứ đó thôi, đứng đâu cũng chả quan trọng”.

HIEUTHUHAI muốn thể hiện thái độ “không quan tâm” đến anti, nhưng việc lặp đi lặp lại thông điệp “tôi thành công hơn, tôi kiếm nhiều tiền hơn” lại cho thấy anh thực sự rất quan tâm đến cách mình được nhìn nhận. Vẫn là tình yêu đó, vẫn là khoe nhà, khoe xe đó - nhưng phải chăng khi đã ở một giai đoạn khác của sự nghiệp, một ngôi sao đỉnh cao nên có những thứ khác để flexing đẳng cấp của mình thay vì chỉ nói về những chiếc xe và việc đứng trên các hater? Nói cách khác, 3 track rap trong Mắt Nhắm Mắt Mở là 3 bản thể khác nhau của bài TRÌNH - ca khúc từng khiến HIEUTHUHAI bị chế giễu khắp nơi vì cách flexing vị thế một cách… ngô nghê.

Có chăng, ở Mắt Nhắm Mắt Mở, HIEUTHUHAI đã khéo léo và an toàn hơn. Theo một số nguồn tin trong ngành, album phòng thu thứ 2 của HIEUTHUHAI từng bị dời lịch phát hành từ cuối 2025 sang đầu 2026 do ảnh hưởng từ những ồn ào trước đó, kéo theo các điều chỉnh trong kế hoạch sản xuất. Đây cũng có thể là lý do ảnh hưởng đến tổng thể. Sự tính toán để đáp ứng thị trường khiến các bản rap giảm đi phần nào độ sắc bén.

HIEUTHUHAI tự làm khó chính mình

Ở thời điểm hiện tại, dễ thấy rằng HIEUTHUHAI đang đứng giữa hai áp lực song song: Kỳ vọng ngày càng lớn từ thị trường và giới hạn nội tại của bản thân. Rõ ràng, với danh xưng rapper, HIEUTHUHAI đã gặt hái được những thành tích mà nhiều nghệ sĩ mơ ước - thậm chí chỉ mất 5 năm để lên ghế Giám khảo 1 cuộc thi về rap. Nhưng, thực lực HIEUTHUHAI vẫn là thứ gây tranh cãi. Nếu nói HIEUTHUHAI là ngôi sao hàng đầu thế hệ về danh tiếng, hình ảnh và một tấm gương sáng cho giới trẻ thì chúng ta đều có thể đồng ý, nhưng nếu nói HIEUTHUHAI là một ca sĩ hát hay, một rapper rap giỏi - e rằng hơi… khiên cưỡng.

Chính bản thân HIEUTHUHAI không ít lần giấu diếm tham vọng mong bản thân bứt phá thành 1 ngôi sao toàn năng. Đó là lý do anh học hát. Ý chí cầu tiến đó là yếu tố giúp HIEUTHUHAI tiến nhanh trong vài năm qua. Anh chủ động học thanh nhạc, cải thiện kỹ năng biểu diễn và liên tục thử nghiệm những phong cách âm nhạc mới. Giọng hát của Hiếu đã cải thiện đáng kể. Phần phát âm trong các ca khúc mới đều rất rõ lời, điều này được fan ghi nhận. Nhưng từ bao giờ, một ca sĩ giỏi là chỉ cần hát rõ lời?

Exit Sign - HIEUTHUHAI, marzuz

Trong album lần này, Hiếu có những ca khúc với giai điệu bắt tai và rất dễ viral như Dạo Gần Đây Anh Không Thấy Anh Bằng Ai Hết, Chờ Tới Khi Anh Về hay Đáng Lý Anh Nên Yêu Em Hơn - thế nhưng, giọng hát của Hiếu lại chưa đủ thuyết phục để nâng tầm nội dung của bài. Hãy nhớ rằng, bản hit Exit Sign cực kỳ thành công của Hiếu lại là một bài mà marzuz đảm nhiệm hát chorus. Thứ một ca sĩ giỏi cần không chỉ là việc hát rõ lời là vì thế. Người nghe cần cảm nhận được những cảm xúc mong manh, bất lực, đau đớn, u buồn, thậm chí là cả sự quyến rũ, sexy… tất cả đều sẽ được thể hiện qua các nhấn nhá, nhả chữ, những đoạn phiêu và khả năng truyền tải cảm xúc vào từng câu, từng lời. Cách Hiếu hát những ca khúc của mình thì ngược lại, người nghe cảm thấy sự tiến bộ và ghi nhận điều đó, nhưng cảm xúc thì không. Và khi phải nghe liên tiếp nhiều track với cùng một vocal thiếu điểm nhấn, trải nghiệm album trở nên kém hấp dẫn, thậm chí tạo cảm giác chán nản cho người nghe nhạc thuần túy.

Chờ Đến Khi Anh Về - HIEUTHUHAI ft. Hoàng Tôn

Năm 2025, chúng tôi từng tham khảo ý kiến của một giáo viên thanh nhạc có thâm niên, người này nhận xét HIEUTHUHAI có quãng giọng tốt, có thể phát huy nốt cao nhưng điểm yếu của anh chàng là cách phát âm. HIEUTHUHAI khi hát luôn bị gây cảm giác bẹt, nghẹn ứ, phát âm ngắn và cưỡng âm. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc truyền tải cảm xúc vào bài hát. Ở track Chờ Đến Khi Anh Về, sự xuất hiện của Hoàng Tôn - giọng ca dày kinh nghiệm được ví như “ông hoàng RnB” vô tình trở thành thước đo trực diện. Sự chênh lệch thể hiện rõ ràng khi Hoàng Tôn cất giọng trong ca khúc Chờ Đến Khi Anh Về. Chất giọng unique, kỹ thuật xử lý mượt mà, có độ ngân và chiều sâu cảm xúc của Hoàng Tôn đặt cạnh phần thể hiện của HIEUTHUHAI đã bóc trần sự non nớt của anh chàng.

Việc HIEUTHUHAI chấp niệm với ca hát là đang tự làm khó chính mình. Có lẽ, đây là sự thật mà chính Hiếu cần tự nghiêm túc nhìn nhận: Vocal của HIEUTHUHAI không hợp để đi theo hướng ca sĩ. Đây là vấn đề của khả năng thiên phú, không chỉ là kỹ năng có thể luyện tập trong một sớm một chiều mà cải thiện được.

Những điểm sáng

Không thể phủ nhận, HIEUTHUHAI là một ngôi sao trẻ có tư duy, biết thế mạnh của mình và biết cần phải làm gì để người hâm mộ “fomo”. HIEUTHUHAI tận dụng sức nóng của bản thân để biến album thứ 2 thành chủ đề được thảo luận nhiều nhất MXH.

Ngay từ thời điểm quảng bá, cách marketing Mắt Nhắm Mắt Mở cho thấy một bước chuyển đáng kể trong tư duy làm sản phẩm của HIEUTHUHAI. Không đi theo lối công bố thông tin dồn dập hay tung hint “nhá hàng” quen thuộc, ê-kíp lựa chọn cách tiếp cận dựa trên trải nghiệm nguyên bản của người nghe. Từ buổi livestream ngẫu hứng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ đến chiến thuật “3 không” (không tracklist, không sampler, không spoiler), toàn bộ chiến dịch được xây dựng như một phép thử về sự tò mò.

Cách triển khai này không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông mà còn định vị album như một hành trình cảm xúc trọn vẹn. Trailer tự sự, tập trung vào tiếng nói nội tâm, đã đặt ra một vấn đề rõ ràng: đây không đơn thuần là một album, mà là một bản ghi chép quá trình trưởng thành. Ngay từ bước PR, nghệ sĩ đã chủ động đưa mình vào thế đối thoại với khán giả - với những lời gửi gắm rằng hãy bớt áp đặt định kiến lên nghệ thuật, đây là một lựa chọn mạo hiểm nhưng có tính toán.

Nếu phần hình ảnh và chiến lược phát hành tạo nền tảng, thì yếu tố giúp Mắt Nhắm Mắt Mở có trọng lượng nằm ở khâu sản xuất. Đây là album cho thấy sự nâng cấp rõ rệt về tiêu chuẩn âm thanh trong nhạc Việt. Sự kết hợp giữa đội ngũ quen thuộc như Kewtiie và các producer khách mời giúp tổng thể không bị đóng khung trong một màu sắc. Các bản phối có xu hướng điện ảnh hơn, layering dày và có chủ đích, thay vì phụ thuộc vào loop đơn giản.

Về mặt chất liệu, album được chia thành hai mảng tương phản: một bên là Pop-Rap/RnB mềm mại, một bên là Trap/Experimental phức tạp hơn. Các đoạn chuyển giữa các track được xử lý mượt mà, tạo cảm giác liền mạch. Đáng chú ý, album đạt độ hoàn thiện cao ở khâu mixing và mastering. Dải âm được xử lý sạch, bass chắc nhưng không lấn vocal, cho thấy định hướng rõ ràng về trải nghiệm nghe đa nền tảng. Việc tối ưu hóa cho cả hệ thống loa hi-end lẫn thiết bị cá nhân là một chi tiết kỹ thuật nhỏ nhưng phản ánh tư duy làm nhạc chuyên nghiệp.

HIEUTHUHAI tất tay trong việc đầu tư ekip làm nhạc. Ngoài cộng sự thân thiết Kewtiie đảm nhận sản xuất chính, album Mắt Nhắm Mắt Mở được hoàn thiện bởi những cái tên quốc tế. Trong đó có Daniel Cortés - từng thắng Latin GRAMMY; Ben F. Thomas - 5 lần được đề cử GRAMMY, đứng sau các dự án lớn như Pink Tape của Lil Uzi Vert, Heaux Tales của Jazmine Sullivan hay Justice của Justin Bieber; cùng Andrew Kim với gu thẩm mỹ hiện đại. Ở khâu mastering, album có sự góp mặt của Eric Lagg - người xử lý bản hit Old Town Road (Remix) của Lil Nas X, và Dale Becker - 6 lần được đề cử GRAMMY, đứng sau loạt siêu phẩm như HIT ME HARD AND SOFT của Billie Eilish hay SOS của SZA.

Mắt Nhắm Mắt Mở không hẳn là một album tệ. Nói vui, đây là 1 sản phẩm “mắt nhắm mắt mở thì nghe cũng được”. HIEUTHUHAI chấp nhận dấn thân với cái khó và mở rộng phạm vi thể hiện. Đây là bước đi mạo hiểm, thể hiện sự dũng cảm của Hiếu khi từng bước thử thách bản thân với những thứ mình không giỏi, dù cái giá phải trả là thêm rất nhiều tranh cãi. Với sự yêu thương của fan và cả sự trân trọng từ thị trường trước một nghệ sĩ cầu thị, kính nghiệp - Mắt Nhắm Mắt Mở vẫn sẽ là một album thành công. Thế nhưng, sau tất cả những con số thành tích và lời khen của fan, chính bản thân HIEUTHUHAI cũng cần nhìn lại mình sẽ muốn trở thành một nghệ sĩ như thế nào? Làm âm nhạc để dạo chơi và giữ nhiệt, hay thật sự muốn để lại những di sản có sức ảnh hưởng lớn hơn để tương xứng với vị thế dẫn đầu?

Những con số HIEUTHUHAI gặt hái được sau 1 ngày release album Mắt Nhắm Mắt Mở

Nếu câu trả lời của Hiếu là vế 1, Hiếu hãy tiếp tục làm những Mắt Nhắm Mắt Mở tiếp theo. Còn nếu câu trả lời là vế 2, có lẽ Hiếu sẽ cần thêm nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng, lẫn đi sâu vào bản thân và nuôi dưỡng cho nghệ sĩ tính của mình.

