Chịu cảnh "làm nền" suốt thời đỉnh cao, về nước vẫn chật vật tìm chỗ đứng

Tại công diễn ba sắp tới của chương trình Đạp Gió, màn xuất hiện của các tỷ tỷ mùa trước trong vai trò khách mời hỗ trợ đang thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Trong đó, sự trở lại của Mạnh Giai ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn tán.

Mạnh Giai sinh năm 1989 tại Trung Quốc. Năm 2010, cô chính thức ra mắt dưới trướng JYP Entertainment với vai trò main rapper và lead dancer của nhóm nhạc nữ Miss A. Ngay từ khi xuất hiện, nhóm đã tạo nên một cơn địa chấn tại làng nhạc Hàn Quốc. Bản hit debut Bad Girl Good Girl càn quét hàng loạt cúp âm nhạc và mang về giải Daesang Bài Hát Của Năm danh giá cho một tân binh.

Tiếp đà thành công, Miss A liên tục công phá các bảng xếp hạng bằng những ca khúc quốc dân như Breathe , Good-bye Baby , Hush hay Only You . Trong đội hình này, khả năng vũ đạo, kỹ năng nhào lộn và thần thái làm chủ sân khấu của Mạnh Giai luôn được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Dù sở hữu tài năng nổi trội, sự nghiệp của Mạnh Giai lại gặp rào cản lớn khi công ty chủ quản dồn toàn lực lăng xê Suzy. Chiến lược pha này vô tình biến Miss A thành nhóm nhạc “Suzy và những người bạn”. Đồng thời làm dấy lên nhiều nghi vấn xung quanh việc Suzy giật spotlight của cả nhóm trên mọi mặt trận.

Sự chênh lệch danh tiếng quá lớn khiến ba thành viên còn lại ngậm ngùi rơi vào cảnh mờ nhạt, trong đó Mạnh Giai thường bị đánh giá có độ nhận diện công chúng thấp nhất. Tháng 5/2016, khi hợp đồng độc quyền kết thúc, cô quyết định rời công ty và trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp cá nhân.

Tuy nhiên, con đường tại quê nhà không hề suôn sẻ. Cô nỗ lực ra mắt các đĩa đơn như Drip, Who's That Girl, Free và thử sức với một số vai diễn phụ trên màn ảnh rộng. Đáng tiếc, đây lại là giai đoạn sự nghiệp của Mạnh Giai chìm vào quên lãng. Các sản phẩm âm nhạc của cô dù được đầu tư mạnh về mặt hình ảnh nhưng lại thiếu đi tính viral, không thể chạm đến thị hiếu của đại chúng.

Giữa lúc sự nghiệp giậm chân tại chỗ, chương trình truyền hình thực tế Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa đầu tiên đã trở thành bước ngoặt lớn đưa tên tuổi Mạnh Giai trở lại. Bước ra từ Đạp Gió, Mạnh Giai tích cực hoạt động khi ra mắt thương hiệu thời trang riêng, tổ chức concert cá nhân và nhẵn mặt trên các show tạp kỹ. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn cho thấy sự chật vật trong việc củng cố vị thế tại thị trường tỷ dân.

Ngay lúc phong độ đang lên, cô vướng scandal đạo nhái trắng trợn concept ảnh bìa đĩa đơn Glass Wall khiến hình ảnh sứt mẻ nghiêm trọng. Tình cảnh khó khăn của cựu thành viên Miss A càng bộc lộ rõ qua sự cố tại một show thời trang mới đây. Dù mang danh khách mời, cô lại bị ngó lơ ở hậu trường, không có nhân viên đón tiếp và bị bảo vệ cấm cửa không cho vào show. Sự việc ê chề đến mức Mạnh Giai phải ngậm ngùi đăng đàn bức xúc, thừa nhận bản thân "đứng ở vị trí chưa đủ cao" nên mới không được tôn trọng.

Cỗ máy nhảy đối thủ đáng gờm của Trang Pháp

Tại Đạp Gió mùa đầu tiên, nền tảng kỹ năng toàn diện của một cựu thần tượng Kpop đã trở thành vũ khí sắc bén giúp Mạnh Giai bứt phá. Khả năng hát live cực ổn định, kỹ thuật vũ đạo điêu luyện cùng tư duy dàn dựng sân khấu hiện đại của cô liên tục tạo ra những tiết mục bùng nổ. Điển hình như các sân khấu Chị Gái Vô Giá hay Mạn Châu Sa Hoa, Mạnh Giai đã phô diễn trọn vẹn những bước nhảy sắc nét, khả năng kiểm soát nhịp điệu ấn tượng cùng thần thái biểu diễn vô cùng cuốn hút.

Khả năng dẫn dắt đội hình và bản lĩnh sân khấu xuất thần trong những màn trình diễn này đã giúp cô khẳng định vị thế của một cỗ máy nhảy thực thụ. Những màn trình diễn bùng nổ liên tiếp giúp cô thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ. Dù từng trải qua khoảnh khắc bị loại và phải chật vật giành cơ hội từ vòng hồi sinh, cô đã xuất sắc lội ngược dòng để giành giải ba chung cuộc, chính thức góp mặt trong đội hình X-SISTER.

Sắp tới đây, Mạnh Giai chuẩn bị có màn tái xuất đáng mong đợi tại công diễn ba sắp tới. Cô cùng Vương Phi Phi sẽ góp mặt với tư cách khách mời, hỗ trợ cho tiết mục Bảo Liên của đội Tăng Bái Từ và Từ Mộng Khiết. Sự xuất hiện của Mạnh Giai được đánh giá là một thử thách lớn đối với Trang Pháp.

Với nền tảng kỹ thuật bài bản được rèn luyện khắc nghiệt, tư duy dàn dựng hiện đại cùng kinh nghiệm thực chiến dày dặn, Mạnh Giai sở hữu sức hút biểu diễn vô cùng mạnh mẽ. Cuộc đụng độ giữa những nghệ sĩ có kỹ năng sân khấu toàn diện hứa hẹn sẽ mang đến màn so tài trực diện đầy kịch tính cho chương trình.

