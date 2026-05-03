2 triệu người xem show diễn của Shakira

Rạng sáng 3/5 (theo giờ Việt Nam), Shakira vừa hoàn thành một trong những đêm diễn lớn nhất sự nghiệp tại bãi biển Copacabana Beach. Chương trình miễn phí kéo dài hơn 2 tiếng 15 phút đã biến bờ biển nổi tiếng của Brazil thành “biển người” đúng nghĩa với khoảng 2 triệu khán giả tham dự - con số khiến cả ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu kinh ngạc.

Đêm diễn tại Capocabana của Shakira được fan quốc tế gọi bằng cái tên “Shakicabana”, như một cách khẳng định dấu ấn mà nữ ca sĩ người Colombia để lại tại Rio de Janeiro. Không cần những cú “plot twist” gây sốc hay dàn dựng quá nhiều chiêu trò, điều giữ chân hàng triệu khán giả suốt hơn 2 giờ đồng hồ chính là một “Endless Party” đúng nghĩa với chuỗi hit dày đặc trải dài suốt hơn 30 năm sự nghiệp.

Từ GIRLS LIKE ME, TQG, La Bicicleta, La Tortura, Hips Don't Lie, Chantaje, Ojos Así, Objection (Tango), Whenever Wherever, Waka Waka, She Wolf cho đến Sessions #53, gần như mọi ca khúc gắn liền với tên tuổi Shakira đều được mang lên sân khấu. Đặc biệt, Can't Remember to Forget You lần đầu trở lại setlist sau hơn 8 năm khiến fan phấn khích, dù Rihanna không trực tiếp xuất hiện.

Khán giả tại Copacabana cũng liên tục bùng nổ với những bản hit kinh điển gắn liền tuổi trẻ của nhiều thế hệ fan như Inevitable hay Antología. Không khí lễ hội càng được đẩy lên cao khi Anitta xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt, song ca cùng Shakira ca khúc Choka Choka. Theo nhiều video lan truyền trên MXH, khoảnh khắc này khiến toàn bộ bãi biển gần như “phát cuồng”.

Đúng như lời hứa trước đó, show diễn được xây dựng đậm màu sắc Brazil với 4 nghệ sĩ khách mời nội địa tham gia xuyên suốt chương trình. Đây được xem là bước đi thông minh của Shakira để kết nối sâu hơn với khán giả bản địa, bởi Brazil vốn không phải “sân nhà” dễ dàng với các nghệ sĩ hát tiếng Tây Ban Nha.

Theo Guinness, concert của Lady Gaga năm ngoái tại Copacabana ghi nhận khoảng 2,5 triệu người tham dự. Dù chưa phá được kỷ lục này, Shakira vẫn tạo nên một trong những đêm diễn đông khán giả nhất lịch sử âm nhạc hiện đại. Thành tích 2 triệu người của Shakira đặc biệt ở chỗ, Brazil có nền công nghiệp giải trí nội địa cực mạnh, khán giả ưu tiên nghệ sĩ Brazil trước, sau đó mới đến nghệ sĩ quốc tế hát tiếng Anh và cuối cùng là nghệ sĩ hát tiếng Tây Ban Nha. Vì vậy, việc Shakira quy tụ được hơn 2 triệu người tại Rio de Janeiro bị xem là điều gần như không tưởng.

Không chỉ tạo tiếng vang nghệ thuật, concert còn mang lại tác động kinh tế khổng lồ cho thành phố Rio de Janeiro. Giới chức địa phương ước tính sự kiện đóng góp khoảng 800 triệu real, tương đương hơn 160 triệu USD cho nền kinh tế địa phương thông qua du lịch, khách sạn, ăn uống và các dịch vụ đi kèm. Thành phố đồng thời tận dụng đêm diễn để quảng bá hình ảnh như một trung tâm tổ chức sự kiện quy mô toàn cầu.

Để kiểm soát lượng người khổng lồ đổ về Copacabana, khoảng 8.000 nhân viên an ninh cùng hệ thống giám sát hiện đại đã được huy động. Công tác tổ chức được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng giúp chương trình diễn ra an toàn giữa biển người kéo dài hàng kilomet.

Đêm diễn tại Copacabana khép lại bằng màn pháo hoa rực sáng và hình ảnh Shakira phất cao lá cờ Brazil trong tiếng reo hò vang dội của hàng triệu khán giả. Một khoảnh khắc đủ để biến concert này thành cột mốc lịch sử mới trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ toàn cầu.

Shakira, tên đầy đủ Shakira Isabel Mebarak Ripoll, sinh ra tại Colombia và được xem là một trong những nghệ sĩ Latin có ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại. Không chỉ thành công với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và vũ công, cô còn nổi tiếng với các hoạt động thiện nguyện thông qua quỹ Pies Descalzos.

Sở hữu IQ 140 cùng khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ như tiếng Tây Ban Nha, Anh, Ý và Bồ Đào Nha, Shakira là trường hợp hiếm hoi duy trì được sức hút toàn cầu xuyên suốt ba thập kỷ. Từ thời kỳ Rock-Pop Latin những năm 90 đến kỷ nguyên streaming hiện đại, cô vẫn giữ được vị trí hàng đầu trong làng nhạc quốc tế.

Bước ngoặt lớn đầu tiên của Shakira đến vào năm 2001 với album Laundry Service. Đây là sản phẩm giúp cô chính thức bùng nổ toàn cầu nhờ bản hit Whenever, Wherever. Hình tượng cô gái Latin với mái tóc vàng hoe, giọng hát đặc trưng cùng phong cách belly dance nhanh chóng trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng đầu những năm 2000.

Shakira gắn liền với lịch sử FIFA World Cup thông qua loạt ca khúc biểu tượng như Hips Don't Lie (2006), Waka Waka (2010) và La La La (2014). Đặc biệt, Waka Waka đến nay vẫn được xem là một trong những bài hát World Cup thành công nhất lịch sử.

Năm 2020, màn trình diễn Super Bowl LIV cùng Jennifer Lopez được xem là một trong những tiết mục giữa giờ thành công nhất lịch sử sự kiện thể thao này. Video performance sau đó liên tục lập kỷ lục lượt xem trên YouTube và MXH. Giai đoạn 2023 - 2024 chứng kiến màn hồi sinh mạnh mẽ của Shakira sau biến cố đời tư. BZRP Music Sessions #53 gây bùng nổ toàn cầu, giúp cô lập nhiều kỷ lục Guinness mới. Album Las Mujeres Ya No Lloran ra mắt năm 2024 tiếp tục chứng minh khả năng thích nghi của nữ ca sĩ với thị trường âm nhạc hiện đại.

Không chỉ được công nhận bởi thành tích âm nhạc, Shakira còn nhiều lần xuất hiện trong các bảng xếp hạng sắc đẹp quốc tế. Tháng 6/2023, tạp chí People en Español đã vinh danh cô ở vị trí số 1 trong danh sách “50 người đẹp nhất”. Danh hiệu này không đơn thuần nói về ngoại hình mà còn là sự ghi nhận dành cho hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường sau đổ vỡ cá nhân. Ở tuổi 49, Shakira vẫn duy trì phong độ visual được đánh giá cao. Giai đoạn 2025 - 2026, cô tiếp tục tham gia các dự án điện ảnh lớn, trong đó có việc đóng góp cho Zootopia 2 - bom tấn đạt doanh thu 1,87 tỷ USD toàn cầu.

Chỉ trong hơn một năm qua, nữ ca sĩ đã hoàn thành chặng Mỹ Latin cực kỳ thành công của tour Las Mujeres Ya No Lloran với hàng chục đêm diễn sân vận động cháy vé. Cách đây khoảng 2 tháng, cô cũng từng tạo nên “đêm lịch sử” khác tại Mexico City với khoảng 400.000 khán giả. Việc công chúng vẫn tiếp tục kéo đến đông nghẹt cho thấy sức hút gần như không suy giảm của Shakira ở thời điểm hiện tại. Sau hơn 30 năm hoạt động, bán hơn 100 triệu đĩa nhạc cùng hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ, Shakira tiếp tục khẳng định vị thế “Nữ hoàng nhạc Latin” của mình. Tour Las Mujeres Ya No Lloran hiện cũng đang được ghi nhận là một trong những chuyến lưu diễn thành công nhất thế giới hiện nay về doanh thu lẫn độ phủ truyền thông.

Dù vừa trượt danh sách chính thức của Rock and Roll Hall of Fame 2026, đêm diễn 2 triệu người tại Copacabana dường như đã là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho vị thế huyền thoại sống của Shakira. Là nữ hoàng nhạc World Cup, trước thềm World Cup 2026, người hâm mộ đang đặt kỳ vọng cực lớn vào sự trở lại của Shakira với vai trò “đại sứ âm nhạc” của giải đấu. FIFA hiện đã bắt đầu tung ra những sản phẩm đầu tiên cho album nhạc chính thức, trong khi hàng loạt tin đồn về dự án mới của Shakira liên tục xuất hiện trên truyền thông quốc tế.

