Sơn Tùng mất 200.000 người theo dõi

0h ngày 5/5, Sơn Tùng M-TP bất ngờ ẩn toàn bộ bài đăng trên Instagram, đồng thời bỏ follow toàn bộ tài khoản trên nền tảng này. Động thái chưa từng có của nam ca sĩ lập tức khiến mạng xã hội bùng nổ bàn tán trong đêm.

Không chỉ gây xôn xao bởi việc “dọn trắng” Instagram, tài khoản của Sơn Tùng còn ghi nhận mức sụt giảm người theo dõi đáng chú ý chỉ sau thời gian ngắn. Trước thời điểm ẩn bài, Instagram của nam ca sĩ có hơn 1.500 bài đăng cùng lượng follow ở mức 8,3 triệu người theo dõi. Tuy nhiên đến hiện tại (sáng 7/5), con số này đã giảm xuống còn khoảng 8,1 triệu, tương đương mức giảm khoảng 200.000 followers.

Sự thay đổi nhanh chóng này lập tức trở thành đề tài tranh luận trên nhiều diễn đàn. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc tài khoản cá nhân không còn bất kỳ nội dung nào khiến nhiều người mất động lực theo dõi. Trong khi đó, không ít ý kiến khác nhận định đây chỉ là biến động tạm thời do thuật toán Instagram thời gian gần đây liên tục có thay đổi về hiển thị và thống kê tài khoản.

Dù nguyên nhân thực sự là gì, động thái “xóa trắng” Instagram của Sơn Tùng M-TP vẫn gây bão trên mạng xã hội. Chỉ một thay đổi nhỏ từ nam ca sĩ cũng đủ tạo ra làn sóng thảo luận khổng lồ, kéo theo hàng triệu lượt tương tác và suy đoán từ cộng đồng người hâm mộ.

Cả làng nhạc chờ Sơn Tùng comeback

Động thái lạ của Sơn Tùng nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên Threads lẫn nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Chỉ trong thời gian ngắn, cái tên Sơn Tùng M-TP leo top trending Threads với hơn 1 triệu bài đăng liên quan đến việc nam ca sĩ ẩn toàn bộ Instagram.

Dù phía Sơn Tùng M-TP và công ty quản lý chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào, hàng loạt “hint” từ những người trong giới lại càng khiến cộng đồng fan đứng ngồi không yên trước khả năng nam ca sĩ chuẩn bị trở lại đường đua âm nhạc.

Sau khi Sơn Tùng ẩn toàn bộ bài đăng trên Instagram, nhiều nghệ sĩ và producer bắt đầu có những chia sẻ đầy ẩn ý trên mạng xã hội. Nhạc sĩ Tuấn Cry - người đứng sau bản hit Bắc Bling của Hòa Minzy viết: “Đêm qua ngủ mơ thấy Sếp ra dự án siêu lớn MV đẹp ơi là đẹp sáng dậy thấy ngập tràn thông tin về Sếp. Mong mỏi quá rồiiii”.

Trong khi đó, K-ICM lại là nhân vật có nhiều động thái gây chú ý nhất. Từ ngày 4/5, nam producer liên tục “bóng gió” về việc hóng được tin nội bộ liên quan đến Sơn Tùng M-TP. Chính những chia sẻ này khiến không ít khán giả đồn đoán K-ICM có thể sẽ đồng hành cùng Sơn Tùng trong dự án âm nhạc sắp tới.

Tuy nhiên, khi được liên hệ trực tiếp, K-ICM phủ nhận việc có liên quan đến màn comeback lần này. Nam producer cho biết không thể tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào liên quan đến Sơn Tùng M-TP ở thời điểm hiện tại.

Hiện tại, người hâm mộ vẫn theo dõi sát từng thay đổi nhỏ trên các nền tảng mạng xã hội của Sơn Tùng. Nhiều fanpage và cộng đồng Sky liên tục bàn luận về khả năng nam ca sĩ sẽ phát hành album phòng thu mới hoặc khởi động một concert quy mô lớn trong thời gian tới. Sau nhiều năm kể từ Sky Tour, khán giả cũng chờ đợi một chuyến lưu diễn hoàn toàn mới với concept hoành tráng hơn.

Sản phẩm âm nhạc gần nhất của Sơn Tùng là ca khúc Đừng Làm Trái Tim Anh Đau phát hành vào tháng 7/2024. MV từng tạo hiệu ứng lớn nhờ màu sắc tươi sáng, giai điệu bắt tai cùng hình tượng nhẹ nhàng, tình cảm. Tuy nhiên kể từ đó đến nay, nam ca sĩ gần như không có thêm dự án âm nhạc cá nhân nào. Khoảng thời gian gần 2 năm “án binh bất động” càng khiến sự mong chờ từ khán giả tăng cao.

Với vị thế ngôi sao hàng đầu Vpop hiện tại, mỗi động thái của Sơn Tùng M-TP đều đủ sức tạo ra hiệu ứng truyền thông lớn. Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp những bài đăng “manifest” album đầu tay đúng nghĩa của nam ca sĩ. Dù sở hữu hàng loạt bản hit đình đám cùng sức ảnh hưởng thuộc hàng top Vpop, Sơn Tùng vẫn thiếu 1 một album phòng thu hoàn chỉnh. Điều người hâm mộ chờ đợi lúc này là một album concept được đầu tư toàn diện, mở ra một kỷ nguyên âm nhạc mới cả về hình ảnh, âm thanh lẫn live concert của Sơn Tùng M-TP.

