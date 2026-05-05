CORTIS gây bão với việc tri ân toàn bộ 500 diễn viên quần chúng

Chiều ngày 4/5, tân binh nam CORTIS đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc với mini album thứ hai GREENGREEN cùng MV chủ đề TNT . Không chỉ ghi nhận thành tích doanh số khổng lồ, màn comeback này còn đang phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội nhờ một chi tiết tri ân tinh tế và đầy trân trọng dành cho hàng trăm diễn viên quần chúng tham gia ghi hình.

CORTIS - MV TNT

MV TNT được xây dựng hệt như một bộ phim hành động đường phố quy mô lớn. Bối cảnh trải dài khắp các khu vực đặc trưng của Hàn Quốc, từ những con ngõ nhỏ, cửa hàng tạp hóa cũ đến sân chơi trường học và khu chợ đồ cũ Dongmyo. Điểm nhấn của MV nằm ở phong cách quay camcorder cầm tay, mang đến những thước phim bụi bặm, chân thực và lột tả trọn vẹn sự hỗn loạn, hoang dại của tuổi trẻ đúng như tinh thần nhóm muốn truyền tải.

Cảnh rượt đuổi trong MV của CORTIS

Phân cảnh đắt giá và bùng nổ nhất chính là màn rượt đuổi nghẹt thở giữa 5 thành viên Martin, James, Joohoon, Seonghyun, Geonho và hơn 500 diễn viên quần chúng. Để hoàn thành phân đoạn chạy trốn xuyên qua hàng loạt con hẻm này, ekip đã phải tổ chức ghi hình ròng rã suốt 4 ngày. Đáng nói, sau khi MV lên sóng, cộng đồng mạng lập tức phát hiện một chi tiết ấm áp. CORTIS đã đưa tên của toàn bộ 500 diễn viên quần chúng vào phần credit cuối video. Danh sách được chia rõ ràng theo từng ngày quay từ Ngày 1 đến Ngày 4, chạy kín đặc cả nửa dưới màn hình và tuyệt nhiên không bỏ sót bất kỳ một ai.

CORTIS tri ân 500 diễn viên quần chúng trong MV

Hành động ghi công tỉ mỉ này lập tức tạo nên cơn sốt thảo luận trên các mạng xã hội. Dưới các bài đăng, CORTIS nhận về vô số lời khen ngợi vì sự tinh tế và trân trọng tuyệt đối dành cho những diễn viên quần chúng. Đa số khán giả đều tỏ ra vô cùng thích thú trước cách làm độc đáo, mang đậm tính nhân văn này.

Cư dân mạng thi nhau chia sẻ ảnh chụp màn hình phần credit dày đặc chữ, nhiều người còn hài hước ví von khung cảnh này hoành tráng không kém gì "danh sách trúng tuyển đại học" hay phần kết của một bộ phim điện ảnh bom tấn. Hàng loạt bình luận bày tỏ sự bất ngờ trước độ "chịu chơi" và tỉ mỉ của ekip khi cất công thống kê lại tên tuổi của từng người một.Việc vinh danh trọn vẹn những đóng góp thầm lặng không chỉ giúp CORTIS ghi điểm tuyệt đối về sự chuyên nghiệp, tử tế mà còn biến một chi tiết nhỏ ở cuối MV trở thành chủ đề viral rần rần khắp mạng xã hội.

CORTIS ghi nhận thành tích tốt sau khi album ra mắt

Hiệu ứng tích cực từ câu chuyện hậu trường cộng hưởng cùng sức mạnh của cộng đồng fan COER đã mang về cho nhóm những con số vô cùng ấn tượng. Chỉ sau hơn 20 tiếng ra mắt, MV TNT thu về hơn 1,9 triệu lượt xem trên YouTube. Đặc biệt, mini album GREENGREEN ghi nhận mức tẩu tán kỷ lục vượt mốc 1,9 triệu bản ngay trong ngày đầu phát hành. Trước đó, album này cũng kịp chạm ngưỡng 2,4 triệu đơn đặt trước, chính thức đưa CORTIS gia nhập hàng ngũ những nhóm nhạc bán triệu bản nhanh bậc nhất của thế hệ Gen 5.

Cả MXH tranh cãi vì đẹp trai nhạc dở

Mang đậm tinh thần nổi loạn, mini album GREENGREEN (gồm 6 ca khúc) ghi dấu ấn với concept mang tính đối lập: màu xanh đại diện cho sự bứt phá nguyên sơ của tuổi trẻ, tương phản với màu đỏ của những áp lực xã hội. Tuy nhiên, trái ngược với sự đầu tư kỹ lưỡng về mặt ý tưởng và phần nhìn cực kỳ hút mắt, âm nhạc của CORTIS lại làm dấy lên một cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội xoay quanh chủ đề "trai đẹp nhạc dở".

CORTIS lại làm dấy lên một cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội xoay quanh chủ đề "trai đẹp nhạc dở"

Cụ thể, ca khúc chủ đề TNT nhận về khá nhiều ý kiến khắt khe từ người nghe. Việc bài hát chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 phút nhằm bắt kịp trào lưu nhạc ngắn trên TikTok vô tình phá vỡ cấu trúc âm nhạc cơ bản, khiến tổng thể trôi tuột và thiếu vắng điểm nhấn bùng nổ. Một bài đăng trên Threads với nội dung: " Mới nghe xong album lần thứ 3 và mình nhận ra được là nhạc vẫn dở nhưng mà 5 bé đẹp trai " nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán và tạo ra tranh cãi khắp mạng xã hội về âm nhạc của CORTIS.



Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về nhiều bình luận:

- Album bị “ám ảnh” với việc chorus lặp đi lặp lại, nghe xong ngoài ca khúc chủ đề thì không đọng lại được gì.

- Lúc đầu tưởng Red Red là bài dở nhất album, ai ngờ lại là bài hay nhất.

- Thật ra tôi nghĩ Red Red là bài mở đầu, rất năng động và mang màu sắc đặc trưng; các bài sau và bài chủ đề sẽ đạt mức đó trở lên. Nhưng không, tổng thể lại bị hụt: không đủ sôi động mà cũng không đủ nhẹ nhàng. Tưởng không hay nhất nhưng cuối cùng Red Red lại là bài nổi bật nhất album lần này.

- So với album debut thì không hay bằng, nhưng có lẽ nghệ sĩ đang thử nghiệm với nhiều phong cách khác nhau.

- TNT ghép vào làm nhạc phim thì ổn, nhưng nếu nghe như một bài nhạc độc lập thì không thấy hay.

- 3/10, phần xử lý tune quá nhiều.

- Đã từng hy vọng album sẽ tốt như sản phẩm đầu tay, nhưng khi nghe xong thì hơi thất vọng.

- Thực ra nghe cũng không đến mức tệ, nhưng để nghe lại nhiều lần thì chắc là không.

- Red Red ngoài việc hơi ồn thì khá ổn, hợp để nhảy, nghe khá cuốn; còn vừa xem TNT thì không thấy hay.

- Tôi thấy Acai hợp gu nhất, còn TNT thì không đọng lại gì.

Âm nhạc vẫn là thứ gây tranh cãi nhiều nhất của CORTIS

Tình trạng tranh cãi này từng xảy ra với ca khúc mở đường REDRED khi bài hát ban đầu bị chê ồn ào và kén tai. So với thành công vang dội từ album ra mắt, GREENGREEN được một bộ phận người nghe nhìn nhận là một bước lùi đáng tiếc khi chưa thỏa mãn trọn vẹn phần nghe. Dẫu vướng phải nhiều luồng ý kiến trái chiều, CORTIS vẫn đang khéo léo bù đắp những điểm trừ trong âm nhạc bằng kỹ năng trình diễn xuất sắc và thần thái làm chủ sân khấu.

Dẫu vậy, CORTIS vẫn là một tân binh đáng gờm của Kpop thế hệ thứ 5

Dẫu vấp phải không ít tranh cãi về chất lượng âm nhạc và bị một bộ phận người nghe xem là bước lùi so với album ra mắt, CORTIS vẫn chứng minh bản thân là một trong những thế lực đáng gờm nhất Kpop Gen 5. Thay vì chật vật chạy theo những bản hit nịnh tai đại chúng, nhóm khéo léo bù đắp khuyết điểm bằng kỹ năng trình diễn xuất sắc cùng chất "ngông" độc bản mỗi khi lên sân khấu. Giữa một thị trường cạnh tranh khốc liệt, việc kiên định với cá tính riêng để xây dựng một cộng đồng fandom trung thành và chịu chi chính là vũ khí sắc bén giúp CORTIS duy trì sức nóng và tiếp tục tiến xa trong thời gian tới.



Ảnh: X