aespa và G-DRAGON kết hợp

Cộng đồng fan Kpop đang bùng nổ trước thông tin G-DRAGON sẽ góp giọng trong ca khúc mới của aespa. Theo danh sách các bài hát vừa vượt qua kiểm duyệt phát sóng do KBS công bố, ca khúc WDA (Whole Different Animal) - dự kiến lên sóng ngày 12/5 của aespa sẽ có sự tham gia của G-DRAGON. Thông tin collab lộ diện, nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Ca khúc WDA (Whole Different Animal) - dự kiến lên sóng ngày 12/5 của aespa sẽ có sự tham gia của G-DRAGON

Đây được xem là màn kết hợp đặc biệt bậc nhất Kpop thời điểm hiện tại, khi aespa trở thành nhóm nữ gen 4 duy nhất nhận được cái gật đầu collab từ “ông hoàng Kpop”. Một bên là nghệ sĩ biểu tượng của nhiều thế hệ thần tượng Hàn Quốc, một bên là nhóm nữ số 1 gen 4 với sức ảnh hưởng toàn cầu ngày càng mạnh mẽ. Chỉ riêng việc hai cái tên này xuất hiện chung trong một bài hát đã đủ khiến kỳ vọng dành cho WDA tăng vọt trước ngày phát hành.

aespa thật sự đầu tư “khô máu” ở lần trở lại này. Sau giai đoạn liên tục xác lập vị thế bằng chuỗi hit và những concept mang màu sắc tương lai đặc trưng, nhóm tiếp tục nâng cấp quy mô bằng cách kết hợp cùng một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử Kpop.

Karina từng đóng nữ chính trong MV Too Bad của GD

Mối lương duyên giữa G-DRAGON và aespa bắt đầu từ đầu năm 2025. Khi đó, G-DRAGON phát hành MV Too Bad với sự xuất hiện của Karina. Mỹ nhân nhà SM gây sốt khi đóng cặp cùng đàn anh hơn mình 12 tuổi, tạo nên những khung hình “visual tuyệt đối”. Điểm thú vị khiến người hâm mộ bàn tán rầm rộ chính là việc cả hai đều tuổi Rồng, thuộc hai thế hệ nghệ sĩ cách nhau đúng một con giáp.

aespa tham gia show thực tế của GD

Sau màn hợp tác trong MV, mối quan hệ giữa G-DRAGON và aespa ngày càng trở nên thân thiết hơn. Nhóm nữ nhà SM từng xuất hiện trên chương trình thực tế Good Day do G-DRAGON làm host. Tại đây, aespa bốc thăm trúng phần quà sẽ có cơ hội collab cùng đàn anh. Khi đó, nhiều fan xem đây như một khoảnh khắc vui vẻ trong show giải trí, nhưng nay điều này đã chính thức trở thành hiện thực.

Không dừng lại ở đó, G-DRAGON và aespa còn nhiều lần được bắt gặp xuất hiện tại concert hay sự kiện để ủng hộ lẫn nhau. Những tương tác nhỏ giữa hai bên liên tục được cộng đồng fan chia sẻ rộng rãi, góp phần khiến màn kết hợp lần này trở thành một trong những cú bắt tay được mong chờ nhất năm 2026.

G-DRAGON dự concert aespa ở Seoul

Với vị thế hiện tại của aespa và tên tuổi chưa từng hạ nhiệt của G-DRAGON, WDA được dự đoán sẽ là một trong những ca khúc có khả năng “phá đảo” nhạc số Hàn Quốc ngay khi phát hành.

WDA được dự đoán sẽ là một trong những ca khúc có khả năng “phá đảo” nhạc số Hàn Quốc ngay khi phát hành

Màn trở lại bùng nổ của aespa

Song song với thông tin collab cùng G-DRAGON, aespa cũng đang rục rịch cho màn comeback lớn với full album thứ hai mang tên LEMONADE.

Theo kế hoạch công bố, album sẽ phát hành vào ngày 29/5/2026 lúc 13h (giờ Hàn Quốc), trong khi ca khúc mở đường WDA lên sóng sớm vào ngày 12/5. Đây là album phòng thu đầu tiên của aespa sau 2 năm kể từ Armageddon, gồm 10 ca khúc và được kỳ vọng mở rộng màu sắc âm nhạc của nhóm theo hướng trưởng thành hơn, thay vì chỉ tập trung vào chất electronic nặng đô quen thuộc.

Theo kế hoạch công bố, album sẽ phát hành vào ngày 29/5/2026 lúc 13h (giờ Hàn Quốc), trong khi ca khúc mở đường WDA lên sóng sớm vào ngày 12/5

Ngay từ những teaser đầu tiên, aespa đã khiến mạng xã hội chấn động bởi loạt hình ảnh mang màu sắc điện ảnh cực đoan và siêu thực. Đội ngũ sáng tạo của SM Entertainment tiếp tục cho thấy khả năng xây dựng thế giới quan thuộc hàng khác biệt nhất Kpop hiện nay.

Nếu Armageddon từng đậm chất hậu tận thế và cyberpunk, thì ở LEMONADE, mọi thứ được đẩy lên cấp độ u tối, gai góc và kỳ dị hơn hẳn. 4 thành viên không còn xuất hiện như những idol thông thường mà giống các thực thể siêu nhiên bước ra từ nhiều chiều không gian khác nhau.

Concept gây sốc của aespa, lấn lướt cả Kpop:

Loạt tạo hình sinh vật lai mang hơi hướng thần thoại trở thành chi tiết gây ám ảnh mạnh nhất bộ ảnh mới. Karina và Winter xuất hiện bên một sinh vật giống ngựa đen mang cánh chim đại bàng nhưng lại sở hữu chiếc đuôi bọ cạp đầy nguy hiểm, gợi liên tưởng tới Pegasus phiên bản biến dị trong các thế giới fantasy dark-core. Trong khi đó, Giselle gây sốc với tạo hình bò sát mặt đất cùng chiếc đuôi bọ cạp gắn trực tiếp vào cột sống, tạo cảm giác vừa kinh dị vừa hút mắt.

Nhiều ý kiến cho rằng aespa hiện là một trong những nhóm nữ được đầu tư concept mạnh tay nhất Kpop. Theo nhiều đồn đoán từ cộng đồng fan quốc tế, concept của LEMONADE lần này lấy cảm hứng từ hình tượng “Kỵ sĩ Khải Huyền” trong Sách Khải Huyền - chương cuối cùng của Tân Ước. Trong truyền thuyết, bốn kỵ sĩ tượng trưng cho những dấu hiệu tận thế và sự phán xét cuối cùng của nhân loại: ngựa trắng đại diện cho chinh phạt hoặc dịch bệnh, ngựa đỏ tượng trưng cho chiến tranh, ngựa đen đại diện cho đói kém và sụp đổ kinh tế, còn ngựa xanh nhợt gắn với cái chết.

Những biểu tượng này từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng phổ biến trong nghệ thuật đương đại, đặc biệt ở các concept mang màu sắc dystopia hoặc fantasy sử thi. aespa dường như đang vay mượn hình tượng ấy để xây dựng một thế giới nơi sự hủy diệt không phải hồi kết, mà là bước khởi đầu cho một kỷ nguyên mới sau Armageddon.

Trước khi tung bộ ảnh mới, SM Entertainment cũng liên tục “thả xích” hàng loạt teaser gây sốt. Đáng chú ý nhất là trailer LEMONADE Complæxity dài hơn 2 phút phát hành hôm 26/4. Video nhanh chóng tạo nên làn sóng phân tích theory trên TikTok và X nhờ phần hình ảnh được đầu tư như một bộ phim thời trang cao cấp, dày đặc biểu tượng và mang cảm giác rùng rợn đặc trưng của dòng sci-fi psychological thriller.

aepsa đang là nhóm nữ có concept bùng nổ nhất nhì Kpop hiện tại

Hiện tại, các hình ảnh mới của aespa vẫn đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội. Những đoạn zoom visual, khoảnh khắc khoe thần thái hay body của các thành viên liên tục lọt xu hướng. Trong bối cảnh nhiều nhóm nữ gen 4 bắt đầu đối mặt áp lực giữ nhiệt sau giai đoạn bùng nổ, aespa vẫn duy trì được sức hút mạnh mẽ cả về âm nhạc lẫn hình ảnh.

Không chỉ vậy, mức độ đầu tư cho mỗi lần comeback của nhóm còn tăng theo cấp số nhân. Từ âm nhạc, concept cho tới chiến lược truyền thông, aespa đang cho thấy tham vọng tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu của Kpop thế hệ mới.

Ảnh: SM