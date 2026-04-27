aespa tung trailer album mới, gây sốc vì visual - body chuẩn hơn AI

Màn comeback của aespa đang nhanh chóng trở thành tâm điểm khi nhóm đồng loạt tung ra loạt nội dung nhá hàng cho full album thứ hai mang tên LEMONADE. Không chỉ đơn thuần là một màn comeback, dự án lần này được định vị như bước chuyển mình quan trọng cả về âm nhạc lẫn hình ảnh.

Theo thông tin chính thức, LEMONADE sẽ phát hành vào ngày 29/05/2026 lúc 13h (giờ Hàn Quốc), đánh dấu full album thứ hai trong sự nghiệp của nhóm sau hai năm kể từ Armageddon . Album gồm 10 ca khúc, được kỳ vọng mở rộng phổ âm nhạc của aespa theo hướng trưởng thành và đa dạng hơn, thay vì chỉ đóng khung trong những thử nghiệm điện tử nặng đô trước đây.

aespa tung trailer album mới LEMONADE

Trước thềm phát hành, SM đã tung trailer album và ngay lập tức tạo nên làn sóng thảo luận mạnh mẽ. Đáng chú ý nhất là LEMONADE Complæxity Trailer (ra mắt ngày 26/04/2026) - một video dài hơn 2 phút, khiến fan đứng ngồi không yên vì concept như gói gọn lại toàn bộ thế giới quan của aespa. Hình ảnh, ánh sáng và chuyển động đều chuyên nghiệp như phim thời trang cao cấp, đậm tính điện ảnh và khơi gợi theory rùng rợn phía sau.

Trước đó, đoạn LEMONADE INTRO - P.O.S: Singularity (19/04/2026) gây chú ý khi đóng vai trò mở đường, gợi mở kỷ nguyên “Singularity” - điểm kỳ dị trong thế giới quan của aespa. Dù ngắn, teaser này lại gây tò mò nhờ không khí bí ẩn và cách kể chuyện có nhiều lớp lang biểu tượng.

aespa và concept “Superreal” trong màn comeback lần này

Điểm gây bão trong loạt trailer chính là concept “Superreal” - phiên bản nâng cấp của phong cách high-tech và futuristic vốn đã trở thành thương hiệu. Visual của 4 thành viên được đẩy lên mức “vô thực”, với lớp make-up sắc lạnh, tone đen cá tính và tạo hình mang hơi hướng tương lai. Concept metaverse của aespa chính là "văn mẫu" khi nhắc đến vẻ đẹp kiểu AI, nhưng với khí chất và thần thái riêng biệt, nhan sắc của 4 đại mỹ nhân nhà SM chính là thứ mà trí tuệ nhân tạo không thể nào sao chép.

Bất ngờ nhất là màn lột xác của Giselle

Ningning gây chú ý với tạo hình cá tính, tôn body triệt để

Karina giữ phong độ

Winter và visual cá tính sắc lạnh

Karina tiếp tục giữ vị trí trung tâm của mọi cuộc thảo luận khi được xem như “blueprint” cho vẻ đẹp AI. Tỷ lệ gương mặt và vóc dáng của nữ idol trong trailer khiến nhiều khán giả nhận xét là “không giống người thật”, mà giống một mô hình đồ họa được render hoàn hảo.

Giselle lại gây bất ngờ với sự thăng hạng rõ rệt về nhan sắc và hình thể. Những khung hình cận body của cô nhanh chóng viral, với nhiều bình luận cho rằng đây là thời điểm Giselle đạt phong độ visual tốt nhất kể từ khi debut. Thần thái slay kết hợp với những bước đi catwalk cá tính trong trailer của Giselle nhanh chóng viral MXH. Nhìn tạo hình của Giselle, nhiều người phỏng đoán nữ idol người Nhật sẽ là phản diện trong câu chuyện comeback lần này của aespa.

Trong khi đó, Winter và Ningning tiếp tục chứng minh sức hút bằng thần thái sang trọng và khả năng “cân” mọi góc quay cận mặt. Dù concept đòi hỏi độ sắc nét cao và không khoan nhượng với bất kỳ khuyết điểm nào, cả hai vẫn giữ được phong độ ổn định, góp phần hoàn thiện tổng thể hình ảnh “nhóm nhạc có đồ họa đẹp hơn cả máy tính” mà cộng đồng mạng đang lan truyền.

Song song với sản phẩm âm nhạc, aespa cũng công bố kế hoạch lưu diễn toàn cầu 2026-2027 mang tên SYNK : æ

Song song với sản phẩm âm nhạc, aespa cũng công bố kế hoạch lưu diễn toàn cầu 2026-2027 mang tên SYNK : æ, khởi động tại Seoul vào ngày 07/08/2026. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm củng cố vị thế quốc tế, đồng thời đáp trả trực tiếp những tranh cãi liên quan đến khả năng trình diễn live trong thời gian qua.

Trên các nền tảng như TikTok và X (Twitter), những đoạn cắt từ trailer Complæxity đang lan truyền với tốc độ chóng mặt. Các khoảnh khắc khoe visual và hình thể của nhóm liên tục lọt top xu hướng, cho thấy sức hút thị giác vẫn là một trong những “vũ khí” mạnh nhất của aespa ở thời điểm hiện tại.

Nhóm đại mỹ nhân quyết lấy lại đỉnh cao

aespa chính thức ra mắt ngày 17/11/2020 dưới trướng SM Entertainment với đĩa đơn Black Mamba. Nhóm gồm 4 thành viên Karina, Giselle, Winter và Ningning, nổi bật với concept "avatar" (nhân vật ảo) và trải nghiệm thế giới mới. Với bệ phóng từ đế chế giải trí hàng đầu Hàn Quốc, aespa nhanh chóng khẳng định vị thế "siêu tân binh" với thành tích cao ngay từ khi debut.

Nhóm nhạc tiên phong của Hàn Quốc với concept thực tế ảo

Âm nhạc của nhóm cũng đi theo hướng riêng biệt, với những bản phối đậm chất điện tử và cyber-punk như Savage hay Next Level, đặt nền móng cho phong cách mạnh mẽ, mang hơi hướng “metal-core” đặc trưng. Cùng với đó, visual của các thành viên - đặc biệt là Karina và Winter liên tục được nhắc đến như một chuẩn mực nhan sắc mới của Kpop Gen 4.

aespa có năm 2024 đại thắng cùng chuỗi hit Supernova - Whiplash

Sau siêu hit Next Level, aespa một lần nữa đạt đến đỉnh cao “thống trị” thị trường nhạc số suốt năm 2024. Ca khúc Supernova lập kỷ lục Perfect All-Kill (PAK) với thời gian trụ hạng ấn tượng, trong khi các sản phẩm tiếp theo như album Armageddon và đĩa đơn Whiplash tiếp tục all-kill mọi BXH, củng cố vị thế nhóm nữ hàng đầu. Thành tích này kéo theo loạt giải thưởng lớn, đưa aespa lên hàng ngũ những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng rộng rãi nhất năm 2024. Với ồn ào xảy đến với NewJeans, aespa lội ngược dòng ngoạn mục để trở thành nhóm nữ gen 4 thành công nhất thế hệ. Nhan sắc từng thành viên cũng nở rộ vào năm đỉnh cao này, cư dân mạng Hàn ưu ái gọi aespa là "nhóm nữ đại mỹ nhân".

Năm 2025 aespa vướng vào nhiều ồn ào liên quan đến hát nhép và chất lượng concert

Tuy nhiên, sau giai đoạn thăng hoa, năm 2025 lại chứng kiến nhiều nốt trầm của nhóm nữ nhà SM. Những tranh cãi liên quan đến việc lạm dụng hát đè trong các sân khấu quốc tế, đặc biệt tại thị trường Mỹ, khiến hình ảnh của nhóm bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, các tin đồn đời tư và làn sóng tấn công từ anti-fan cũng khiến nội bộ fandom có dấu hiệu rạn nứt, khi nhiều fanpage lớn đồng loạt đóng cửa vì Karina, Winter lộ tin hẹn hò. Trong khi đó, Ningning và Giselle gặp khó khăn ở các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Trung Quốc vì nhiều vấn đề nhạy cảm.

Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các nhóm nữ thế hệ mới cũng góp phần khiến sức nóng của aespa chững lại. Những sản phẩm phát hành trong năm 2025, tiêu biểu như Dirty Work , không đạt được độ bùng nổ như kỳ vọng, đặt ra dấu hỏi về khả năng duy trì vị thế đỉnh cao của nhóm.

Nhóm nữ nhà SM vẫn đang dẫn đầu top girlgroup gen 4 khi nhiều đối thủ gặp vấn đề - điển hình như NewJeans

Chính vì vậy, năm 2026 được xem là thời điểm then chốt để aespa thực hiện “cuộc phục thù” chiến lược. LEMONADE không chỉ là một album, mà là tuyên ngôn cho sự trở lại toàn diện. Với 10 ca khúc và mức đầu tư lớn, dự án này được kỳ vọng sẽ khẳng định lại năng lực âm nhạc của nhóm nữ gen 4 nhà SM. Concept Complæxity cũng đánh dấu việc nhóm quay trở lại thế giới quan cốt lõi, nhưng ở một tầng phát triển cao hơn. Visual “Superreal” lần này tận dụng tối đa lợi thế nhan sắc của 4 thành viên - yếu tố đang viral mạnh mẽ để tạo nên một bản sắc thị giác khó thay thế.

aespa theo đuổi hình ảnh ngày càng cá tính, độc đáo

Với nền tảng sẵn có, cùng chiến lược được đầu tư bài bản, aespa đang đứng trước cơ hội tái định nghĩa vị thế của mình. Không chỉ dừng lại ở danh xưng nhóm nữ hàng đầu Gen 4, mục tiêu của họ trong năm 2026 rõ ràng là trở thành một biểu tượng Kpop bền vũng, nơi âm nhạc, công nghệ và hình ảnh hòa quyện thành một hệ giá trị hoàn chỉnh.

aespa cần kiến tạo những giá trị sự nghiệp mới ở năm hoạt động thứ 6

Ảnh: X/SM