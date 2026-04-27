Jung Kook (BTS) phải xin lỗi 66 nghìn người

Jung Kook xin lỗi

Rạng sáng 27/4 (giờ Việt Nam), Jung Kook cập nhật Instagram Story, trực tiếp gửi lời xin lỗi đến hàng chục nghìn khán giả đã có mặt tại concert ARIRANG tổ chức ở Tampa (Florida, Mỹ). Sân vận động Tampa - địa điểm diễn ra sự kiện có sức chứa gần 70.000 người. Theo ghi nhận, concert đã cháy vé từ lúc mở bán và thu hút khoảng 66.000 người tham dự mỗi đêm.

Jung Kook xin lỗi vì lỗi âm thanh (ảnh cap màn hình)

Concert ARIRANG của BTS ở Tampa Stadium (ảnh: bts_bighit)

Trong lời nhắn gửi, nam ca sĩ thẳng thắn thừa nhận sự cố kỹ thuật: “Hôm qua đúng là có vấn đề về phần âm thanh khi tới bài Magic Shop, mọi người đừng lo nhé. Từ hôm nay bọn mình sẽ điều chỉnh cho tốt hơn. Xin lỗi các ARMY đã đến xem buổi diễn hôm qua nha”. Không dừng lại ở đó, Jung Kook còn đăng thêm một story khác, bày tỏ sự không hài lòng và có phần giận bản thân vì đã để xảy ra thiếu sót trong một sân khấu quy mô lớn.

Jung Kook biểu diễn Magic Shop trong tình trạng lỗi âm thanh

Sự cố xảy ra trong concert ngày 26/4 (giờ Việt Nam), khi phần trình diễn Magic Shop gặp lỗi xử lý âm thanh khiến giọng hát bị méo, tạo hiệu ứng “lượn sóng” bất thường. Nhận thấy vấn đề, các thành viên BTS đã dừng biểu diễn ca khúc này, chuyển sang tương tác trực tiếp với khán giả để tránh làm ảnh hưởng đến trải nghiệm chung.

ARMY đánh giá cao thái độ cầu thị, tinh thần trách nhiệm và sự khắt khe với chất lượng sân khấu của Jung Kook khi chủ động lên tiếng ngay sau sự cố (ảnh: X)

Dù được xem là tình huống hy hữu, đoạn video ghi lại sự cố vẫn nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận antifan đã lợi dụng sự việc để chỉ trích năng lực trình diễn của nhóm. Tuy nhiên, phản ứng từ phía người hâm mộ lại cho thấy góc nhìn tích cực hơn. ARMY đánh giá cao thái độ cầu thị, tinh thần trách nhiệm và sự khắt khe với chất lượng sân khấu của Jung Kook khi chủ động lên tiếng ngay sau sự cố.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng công ty quản lý BigHit Music cần có phản hồi chính thức và kịp thời hơn trong những tình huống liên quan đến lỗi kỹ thuật. Việc để nghệ sĩ tự đứng ra xin lỗi, dù thể hiện trách nhiệm cá nhân, vẫn được cho là chưa đủ trong bối cảnh một tour diễn tầm cỡ toàn cầu.

Jung Kook viral sau đêm diễn ở Tampa (ảnh: X)

World Tour lịch sử của BTS

Hiện tại, BTS đang trong giai đoạn triển khai world tour mang tên ARIRANG. Đây không còn đơn thuần là một chuỗi concert, mà đã được xem như một hiện tượng văn hóa toàn cầu, thiết lập những tiêu chuẩn mới về quy mô và mức độ đầu tư trong ngành công nghiệp giải trí.

Tour diễn dự kiến kéo dài từ năm 2026 sang 2027, diễn ra tại ít nhất 34 thành phố lớn trên toàn thế giới. Riêng trong năm 2026, lịch trình đã lên tới 79 đêm diễn. Tất cả các địa điểm đều là sân vận động có sức chứa từ 50.000 đến 100.000 khán giả, khẳng định vị thế “stadium artist” của BTS.

BTS đang thực hiện chuyến lưu diễn ARIRANG (ảnh: X)

Điểm nhấn mang tính đột phá nằm ở thiết kế sân khấu 360 độ đặt giữa trung tâm sân vận động. Cấu trúc này không chỉ tối ưu hóa sức chứa mà còn tạo ra trải nghiệm đa chiều, giúp khán giả ở mọi vị trí đều có thể tiếp cận sân khấu một cách trực quan nhất. Đây cũng là một trong những thách thức kỹ thuật lớn, đòi hỏi hệ thống âm thanh - ánh sáng phải đạt độ chính xác gần như tuyệt đối.

Về mặt nội dung, setlist của tour tập trung quảng bá album Arirang phát hành tháng 3/2026 và điểm lại 12 năm sự nghiệp của BTS. Với kho nhạc đồ sộ, mỗi đêm concert của BTS đều có 1 "secret" khiến Army kinh ngạc. Đồng thời, các tiết mục được dàn dựng theo định hướng “BTS 2.0” - nhấn mạnh sự trưởng thành, chiều sâu nghệ thuật của nhóm nhạc toàn cầu.

Quy mô concert gây choáng

World tour tắt đầu từ Hàn Quốc, sau đó đến Nhật Bản và đang mở rộng sang Bắc Mỹ. Tiếp đó, BTS sẽ tiến vào châu Âu với các sân vận động mang tính biểu tượng như Tottenham Hotspur Stadium (London) hay Stade de France (Paris), trước khi quay lại Bắc Mỹ cho giai đoạn cao điểm tại các địa điểm như MetLife Stadium (New York) hay SoFi Stadium (Los Angeles). Các chặng Mỹ Latinh và châu Á - Đông Nam Á cũng đã được lên kế hoạch kéo dài đến cuối năm.

Ngay từ giai đoạn mở bán đầu tiên vào tháng 2/2026, tour diễn đã ghi nhận 2,4 triệu vé được tiêu thụ, với 44 sân vận động cháy vé chỉ sau vài phút. Song song đó, album Arirang cũng lập kỷ lục với 4,17 triệu bản bán ra trong tuần đầu, vượt qua thành tích trước đó của chính BTS. Về mặt công nghệ, hệ thống trình diễn sử dụng drone và hiệu ứng ánh sáng quy mô lớn chưa từng có, được truyền thông quốc tế ví như một “Thế vận hội âm nhạc”.

BTS khẳng định vị thế toàn cầu (ảnh: bts_bighit)

Câu hỏi về khả năng BTS đến Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quan tâm. Hiện tại, Việt Nam chưa xuất hiện trong danh sách các điểm dừng chính thức của giai đoạn 1 và 2. Dù vậy, lịch trình vẫn còn những khoảng trống vào cuối năm 2026 và đầu 2027, mở ra khả năng bổ sung thêm điểm diễn. Thách thức lớn nhất vẫn nằm ở yêu cầu kỹ thuật khắt khe và năng lực vận hành sân vận động. Tuy nhiên, với quy mô cộng đồng người hâm mộ vô cùng lớn cùng sự phát triển của ngành tổ chức sự kiện trong nước, việc BTS đưa ARIRANG đến Việt Nam - tại Mỹ Đình hoặc một địa điểm tương đương vẫn là một khả năng được kỳ vọng.

Fan Việt kỳ vọng concert lịch sử sẽ đến Việt Nam (ảnh: bts_bighit)

Ở thời điểm hiện tại, giới chuyên môn và người hâm mộ vẫn đang theo sát các động thái từ HYBE, trong khi bản thân BTS tiếp tục hành trình lưu diễn với áp lực duy trì tiêu chuẩn cao nhất cho một tour diễn đã được định vị ở tầm lịch sử.