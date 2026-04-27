Mỹ nhân hát dở nhất showbiz thay đổi

Công diễn 2 của Đạp Gió 2026 diễn ra với nhiều tiết mục mang màu sắc đa dạng. Bên cạnh sân khấu bùng nổ của Trang Pháp, màn trình diễn Em Sẽ Đợi do Lý Tiểu Nhiễm, Hầu Vũ, Từ Khiết Nhi và Hám Thanh Tử thể hiện cũng thu hút lượng lớn sự quan tâm. Khác với những ý kiến trái chiều ở vòng trước, tiết mục lần này nhanh chóng ghi điểm khi nữ diễn viên 50 tuổi cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về kỹ năng ca hát.

Tiết mục mang đến một bầu không khí nhẹ nhàng với đội hình xuất hiện đầy nữ tính trong những bộ váy dạ hội mang tông màu pastel. Sân khấu được thiết kế như một cuốn sách cổ tích mở ra, ở giữa là bục đứng bao quanh bởi đàn chim giấy bay lượn tạo nên không gian lãng mạn.

Không chỉ đầu tư về phần nhìn, màn trình diễn tạo hiệu ứng tốt nhờ sự thay đổi trong giọng hát của Lý Tiểu Nhiễm. Thể hiện ca khúc Em Sẽ Đợi, nữ diễn viên mang đến chất giọng mềm mại, nhẹ nhàng và giữ được độ ổn định. Hoàn toàn trái ngược với những lỗi chênh phô hay lệch tông từng gây bàn tán ở công diễn trước, các câu hát lần này được cô xử lý vừa vặn, nhả chữ rõ ràng, vào đúng nhịp và kết hợp hòa quyện cùng đồng đội.

Sau khi phát sóng, tiết mục này nhanh chóng trở nên viral vì giọng hát khác biệt của Lý Tiểu Nhiễm. Dưới phần bình luận trên các diễn đàn mạng xã hội, đông đảo khán giả đều công nhận sự lột xác của Lý Tiểu Nhiễm. Nhiều ý kiến nhận xét chất giọng của cô vốn khá ổn, khi có người hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợthì đã biểu diễn tròn vai hơn hẳn. Netizen cũng đánh giá phần âm thanh của sân khấu lần này đã được xử lý mượt mà, giúp tôn lên nỗ lực tập luyện của các thành viên. Tiết mục Em Sẽ Đợi chính là minh chứng cho tinh thần cầu thị và sự tiến bộ của Lý Tiểu Nhiễm tại chương trình.

Nhìn lại những ngày đầu góp mặt tại chương trình năm nay, Lý Tiểu Nhiễm đã là một trong những cái tên thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông. Nữ diễn viên ghi điểm tuyệt đối nhờ nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ bất chấp việc đã bước sang tuổi 50. Tuy nhiên, trước đó, tiết mục Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện ở vòng công diễn 1 của cô lại trở thành tâm điểm chú ý theo một cách hoàn toàn khác.

Màn trình diễn đầu tiên của Lý Tiểu Nhiễm nhanh chóng trở thành hiện tượng, lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội do kỹ năng ca hát yếu kém, liên tục chênh phô ngay trên sóng trực tiếp. Đoạn clip cắt phần thi này thậm chí viral mạnh mẽ trên các diễn đàn giải trí tại Việt Nam nhờ tính giải trí cao. Sự đối lập hoàn toàn giữa nhan sắc cực phẩm và giọng hát trật nhịp của cô vô tình tạo ra một tình huống hài hước, khiến khán giả thích thú truyền tay nhau thay vì ném đá.

Đối diện với dư luận, Lý Tiểu Nhiễm thẳng thắn cho biết cô nhận thức rất rõ về điểm yếu thanh nhạc của mình. Áp lực vô hình từ vòng thi trước khiến cô không giấu được sự căng thẳng. Trước khi bước vào công diễn hai, hình ảnh Lý Tiểu Nhiễm bật khóc nức nở khi luyện tập phần hát đã thu hút nhiều sự chú ý. Chứng kiến sự chật vật của nữ diễn viên, phần đông khán giả đều tỏ ra thông cảm và trân trọng sự cố gắng của cô.

Khép lại vòng công diễn 2, màn thể hiện tròn trịa với bài hát Em Sẽ Đợi chính là minh chứng rõ nét nhất cho sự tiến bộ của Lý Tiểu Nhiễm. Vượt qua rào cản tâm lý và những hạn chế của một "tay ngang", nữ diễn viên đã cho thấy thái độ làm việc nghiêm túc, tinh thần cầu thị và nỗ lực bứt phá khỏi vùng an toàn. Sự lột xác này không chỉ giúp cô lấy lại phong độ mà còn hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ hơn cho khán giả trong những chặng hành trình tiếp theo tại Đạp Gió 2026.

