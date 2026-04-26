Sự hết thời của 5 mỹ nhân bị ghét nhất showbiz: Ra nhạc tàng hình, vì 1 lần hát dở mà hết thời

LE SSERAFIM lại "tàng hình"

Màn trở lại mới nhất của LE SSERAFIM với ca khúc Celebration đang cho thấy những tín hiệu không mấy tích cực, đặc biệt khi đặt cạnh chính những thành tích trước đó của nhóm. Theo số liệu ghi nhận, ca khúc mở đường này debut với 1.150.479 lượt stream trên Spotify trong ngày đầu tiên, xếp thứ 8 trong tổng thành tích debut của nhóm.

LE SSERAFIM - Celebration

Sự chênh lệch càng rõ ràng hơn khi so với single trước đó là Spaghetti . Dù từng gây tranh cãi về chất lượng, ca khúc này vẫn đạt tới 3.141.223 lượt stream ngay ngày đầu, phần lớn nhờ hiệu ứng cộng hưởng từ sự góp mặt của j-hope. Việc Celebration không có được cú hích tương tự khiến màn comeback lần này trở nên lép vế rõ rệt về mặt con số.

Nếu như thị trường quốc tế cho thấy dấu hiệu giảm nhiệt thì tình hình tại Hàn Quốc còn ảm đạm hơn. Ngay trong ngày đầu phát hành (23/4), Celebration chỉ đạt #94 trên Bugs. Đến khung giờ cập nhật sau đó, ca khúc tiếp tục trượt xuống #95 trên Bugs và thậm chí chỉ xếp #220 trên Genie. Đáng chú ý, dù đã quảng bá trên sân khấu Music Bank, ca khúc vẫn chưa thể lọt vào MelOn Top 100 - thước đo quan trọng phản ánh độ phổ biến tại thị trường nội địa.

Trước đây, các ca khúc của LE SSERAFIM thường có xu hướng “leo chart” từ từ, việc một sản phẩm mới không thể tiến vào bảng xếp hạng chủ lực như MelOn cho thấy rõ ràng mức độ quan tâm của công chúng Hàn Quốc ngày càng suy giảm.

Những tranh cãi xoay quanh khả năng hát live khiến mỗi lần comeback của nhóm đều bị soi xét kỹ lưỡng hơn. Không chỉ vậy, chất lượng âm nhạc gần đây cũng bị nhận xét thiếu ổn định, khó tiếp cận. Celebration với cấu trúc EDM bị cho là rời rạc, thiếu điểm nhấn, thậm chí bị đánh giá là “ngang” và khó nghe đối với đại chúng.

Từ một nhóm nhạc liên tục tạo hit, LE SSERAFIM đang rơi vào tình thế mà mỗi sản phẩm mới không còn tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ

Từ một nhóm nhạc liên tục tạo hit, LE SSERAFIM đang rơi vào tình thế mà mỗi sản phẩm mới không còn tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Việc “ra nhạc nhưng như không", “tàng hình” trên các bảng xếp hạng đang dần trở thành một thực tế khó phủ nhận với 5 cô gái nhà Source Music.

Từ "ngũ long công chúa" vì 1 lần hát dở mà hết thời

Ra mắt vào ngày 2/5/2022 dưới trướng Source Music (công ty con của HYBE), LE SSERAFIM từng được xem là một trong những nhóm nữ thế hệ thứ 4 có bước khởi đầu ấn tượng nhất. Tên gọi của nhóm là phép đảo ngữ của “I’M FEARLESS”, phản ánh hình tượng tự tin, không e ngại thử thách mà nhóm theo đuổi. Nhờ bệ phóng từ HYBE và những thành tích đáng nể trong 2 năm đầu hoạt động, LE SSERAFIM bước vào hàng ngũ "ngũ long công chúa" của gen 4 Kpop, là top dẫn đầu thị trường cạnh những cái tên như NewJeans, aespa, IVE, i-dle.

E SSERAFIM bước vào hàng ngũ "ngũ long công chúa" của gen 4 Kpop, là top dẫn đầu thị trường cạnh những cái tên như NewJeans, aespa, IVE, i-dle (ảnh: Source Music)

Đội hình hiện tại gồm 5 thành viên: Kim Chaewon, Sakura, Huh Yunjin, Kazuha và Hong Eunchae. Trước đó, Kim Garam đã rời nhóm vào tháng 7/2022 sau bê bối bạo lực học đường. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp, LE SSERAFIM lên như diều gặp gió. Loạt ca khúc như Fearless , Antifragile , Unforgiven , Eve, Psyche & The Bluebeard’s Wife hay Perfect Night giúp nhóm xây dựng hình ảnh “girl crush”, đồng thời đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Các album như Unforgiven hay Easy đều lọt top 10 Billboard 200, trong khi thị trường Nhật Bản ghi nhận doanh thu kỷ lục đối với một tân binh Kpop.

Đặc biệt, việc được mời biểu diễn tại Coachella chỉ sau chưa đầy 2 năm debut từng được xem là bước tiến mang tính biểu tượng, khẳng định vị thế toàn cầu của nhóm. Tuy nhiên, chính sân khấu này lại trở thành cú sốc tiêu cực trong sự nghiệp.

Tranh cãi về kỹ năng hát live thực chất đã xuất hiện từ trước, đặc biệt qua các sân khấu encore - nơi nghệ sĩ phải thể hiện giọng hát mà không có lớp nhạc nền hỗ trợ. Một số thành viên, notably Sakura và Kazuha, bị nhận xét có giọng hát thiếu ổn định, chênh phô. Tuy nhiên, những ý kiến này chỉ thực sự bùng nổ sau Coachella 2024.

Trong đêm diễn đầu tiên, LE SSERAFIM bị đánh giá hát yếu, hụt hơi và phụ thuộc nhiều vào việc “hét” để duy trì năng lượng sân khấu. Phản ứng từ khán giả quốc tế lẫn Hàn Quốc đều không tích cực, đặc biệt khi nhóm đang đại diện cho Kpop trên một sân khấu toàn cầu. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi phản hồi từ phía nghệ sĩ - cụ thể là chia sẻ của Sakura bị cho là thiếu tinh thần cầu thị, làm dấy lên tranh cãi về thái độ.

Đến đêm diễn thứ hai, dù phần thể hiện có vẻ ổn định hơn, nhóm lại vướng nghi vấn sử dụng nhạc nền lớn để che giọng thật. Những tranh cãi nối tiếp khiến niềm tin của công chúng suy giảm rõ rệt, kéo theo hệ lụy trực tiếp lên các sản phẩm âm nhạc sau đó.

Ngoài vấn đề chuyên môn, LE SSERAFIM còn bị cuốn vào những ồn ào ngoài lề, điển hình là cuộc xung đột nội bộ giữa HYBE và Min Hee Jin (ảnh: X)

Ngoài vấn đề chuyên môn, LE SSERAFIM còn bị cuốn vào những ồn ào ngoài lề, điển hình là cuộc xung đột nội bộ giữa HYBE và Min Hee Jin. Những tranh cãi này vô tình khiến nhóm trở thành tâm điểm chỉ trích, từ nghi vấn được ưu ái cho đến việc bị đặt trong thế đối đầu với các nhóm khác như NewJeans hay aespa.

LE SSERAFIM vẫn là một tên tuổi lớn với nền tảng fanbase mạnh và thành tích đáng kể. Tuy nhiên, cú sốc Coachella 2024 vẫn luôn là khủng hoảng khiến mọi hoạt động sau đó của nhóm đều bị đặt dưới lăng kính khắt khe hơn. Trong bối cảnh Kpop ngày càng cạnh tranh, việc lấy lại niềm tin từ công chúng là yếu tố quyết định liệu nhóm có thể trở lại vị thế đỉnh cao hay tiếp tục trượt dài, nói cách khác là hết thời.