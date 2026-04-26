Vương Mông và Lý Tiểu Nhiễm so kè kịch tính

Tối qua, phần thứ hai của vòng công diễn 2 chương trình Đạp Gió 2026 đã chính thức lên sóng, mang đến loạt tiết mục đáng chú ý từ các đội Vương Mông, Lý Tiểu Nhiễm, Ô Lan Đồ Nhã và Trương Nguyệt. Điểm nhấn thu hút lượng lớn khán giả theo dõi đêm thi chính là màn đối đầu trực tiếp giữa Vương Mông và Lý Tiểu Nhiễm. Từ vị thế cùng chung một đội ở vòng thi trước, cả hai nay đã trở thành những đội trưởng và trực tiếp đối đầu nhau.

Tiết mục Văn Chương của Vương Mông, Tăng Bái Từ và Hoàng Xán Xán

Đội Vương Mông với sự góp mặt của Tăng Bái Từ và Hoàng Xán Xán mang đến ca khúc Văn Chương. Tiết mục được dàn dựng theo phong cách cá tính, mạnh mẽ với tông màu đen và đỏ chủ đạo. Ba tỷ tỷ diện trang phục tối màu, đứng trên hệ thống bục nâng trên cao tạo nên hiệu ứng thị giác ấn tượng.

Vương Mông vẫn lộ nhiều điểm yếu thanh nhạc

Tăng Bái Từ và Hoàng Xán Xán "cứu vớt" tổng thể bài hát

Về phần kỹ năng thanh nhạc, Vương Mông vẫn để lộ một số điểm yếu khi hát vẫn chênh phô, lêch tông đặc biệt khi xử lý các nốt cao hay phân đoạn đòi hỏi kỹ thuật luyến láy phức tạp. Tuy nhiên, khuyết điểm này đã được khắc phục đáng kể nhờ sự hỗ trợ đắc lực và phần bè phối nhịp nhàng từ hai thành viên có thế mạnh ca hát là Tăng Bái Từ cùng Hoàng Xán Xán. Nhờ vậy, tổng thể màn trình diễn vẫn giữ được nhịp điệu và truyền tải trọn vẹn tinh thần bài hát đến khán giả.

Tiết mục Em Sẽ Đợi của Lý Tiểu Nhiễm cùng Hầu Vũ, Từ Khiết Nhi và Hám Thanh Tử

Mặt còn lại, Lý Tiểu Nhiễm cùng Hầu Vũ, Từ Khiết Nhi và Hám Thanh Tử mang đến một bầu không khí hoàn toàn đối lập qua tiết mục Em Sẽ Đợi. Đội hình này xuất hiện đầy nữ tính trong những bộ váy dạ hội mang tông màu pastel nhẹ nhàng. Sân khấu được thiết kế như một cuốn sách cổ tích mở ra, ở giữa là bục đứng bao quanh bởi đàn chim giấy bay lượn tạo nên một không gian lãng mạn và đậm chất thơ.

Giọng hát của Lý Tiểu Nhiễm được khen ngợi vì có tiến bộ

Màn thể hiện ổn định của các đồng đội đã hỗ trợ rất tốt cho Lý Tiểu Nhiễm giúp tổng thể tiết mục trở nên hài hòa

Điểm đáng ghi nhận nhất trong tiết mục này là sự tiến bộ của đội trưởng Lý Tiểu Nhiễm. Dù thi thoảng vẫn còn một vài đoạn chênh phô nhẹ so với nhịp điệu gốc, nữ diễn viên đã cho thấy sự nỗ lực khắc phục khuyết điểm ca hát. Bên cạnh đó, màn thể hiện ổn định của các đồng đội đã hỗ trợ rất tốt cho cô, góp phần bù đắp những thiếu sót và giúp tổng thể tiết mục trở nên hài hòa. Nhờ phong thái biểu diễn tự tin cùng sự đầu tư trọn vẹn vào cảm xúc, đội Lý Tiểu Nhiễm đã nhận về nhiều lời khen ngợi tích cực từ khán giả.

Đội Vương Mông giành chiến thắng và cộng đồng mạng lại tiếp tục tranh cãi

Khép lại hai phần thi mang màu sắc trái ngược, đội Vương Mông đã giành chiến thắng chung cuộc trước đội Lý Tiểu Nhiễm với tỷ số sát sao 921 - 890. Tuy nhiên, kết quả này nhanh chóng dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều trên các diễn đàn. Không ít khán giả đặt vấn đề về tính thuyết phục của điểm số khi Lý Tiểu Nhiễm cho thấy sự tiến bộ và nỗ lực khắc phục khuyết điểm rõ rệt hơn hẳn Vương Mông. Dù vậy, nhiều bình luận cũng nhận định mức điểm cao của đội chiến thắng là điều hoàn toàn hợp lý, phần lớn nhờ vào màn thể hiện hoàn hảo và khả năng "cân" trọn vẹn phần thanh nhạc của Tăng Bái Từ đã giúp tổng thể tiết mục giữ được chất lượng tốt.

Hai tỷ tỷ ‘hát dở’ nhưng vẫn nổi tiếng

Cuộc đối đầu giữa Vương Mông và Lý Tiểu Nhiễm nhận được sự quan tâm đặc biệt không chỉ vì tính chất cạnh tranh của vòng thi, mà còn bởi lịch sử chung đầy thú vị của cả hai. Vương Mông và Lý Tiểu Nhiễm hiện đang là hai cái tên phủ sóng truyền thông, thu hút lượng lớn thảo luận trên các diễn đàn. Đáng chú ý, độ nhận diện bùng nổ này lại bắt nguồn từ một màn trình diễn được đánh giá là thảm họa tại vòng công diễn 1.

Tiết mục Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện trở thành hiện tượng mạng khi Vương Mông lẫn Lý Tiểu Nhiễm đều thể hiện kỹ năng ca hát yếu kém

Trước đó, hai tỷ tỷ từng chung đội và biểu diễn ca khúc Giấy Ghi Chú Tâm Nguyện. Tiết mục nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội khi cả Vương Mông lẫn Lý Tiểu Nhiễm đều thể hiện kỹ năng ca hát yếu kém, liên tục hát lệch tông và chênh phô ngay trên sân khấu trực tiếp. Màn trình diễn không hoàn hảo này vô tình tạo ra hiệu ứng giải trí mạnh mẽ, khiến khán giả vừa bất ngờ vừa thích thú trước sự lóng ngóng của cả hai.

Cả Lý Tiểu Nhiễm

và Vương Mông đều là những tên tuổi nổi tiếng bật nhất chương trình

Dẫu bộc lộ rõ hạn chế về mặt nghệ thuật sân khấu, sức hút của Vương Mông và Lý Tiểu Nhiễm chưa từng có dấu hiệu sụt giảm. Điều này xuất phát từ nền tảng danh tiếng vô cùng vững chắc của cả hai trước khi tham gia chương trình. Lý Tiểu Nhiễm vốn là một nữ diễn viên thực lực, sở hữu gia tài phim ảnh đồ sộ và là gương mặt quen thuộc gắn liền với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả. Sự xuất hiện của cô mang lại giá trị hoài niệm lớn.

Trong khi đó, Vương Mông lại là niềm tự hào của thể thao nước nhà. Với tư cách là cựu vận động viên quốc gia từng mang về vô số huy chương danh giá, tinh thần thể thao và tính cách bộc trực của cô tạo nên một màu sắc độc đáo hiếm có trong các show giải trí.

Chính xuất phát điểm đặc biệt và vị trí vững chắc trong lòng công chúng đã giúp Vương Mông và Lý Tiểu Nhiễm vượt qua những tranh cãi về giọng hát

Chính xuất phát điểm đặc biệt và vị trí vững chắc trong lòng công chúng đã giúp hai tỷ tỷ vượt qua những tranh cãi về giọng hát. Nhìn chung tại sân chơi Đạp Gió, độ nổi tiếng vẫn là một ưu thế lớn so với kỹ năng trình diễn sân khấu. Và có lẽ, chính những tranh cãi này lại là chất xúc tác khiến Đạp Gió 2026 ngày càng thu hút sự chú ý từ công chúng.

