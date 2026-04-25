Mỹ nhân hát tốt vẫn bị loại, dân mạng nổi giận

Tối qua, vòng Công diễn thứ hai của chương trình truyền hình thực tế Đạp Gió 2026 đã chính thức lên sóng và khép lại với màn loại trừ đầy sóng gió. Kết quả chung cuộc khiến cộng đồng mạng xứ Trung lẫn khán giả Việt Nam không khỏi bàng hoàng. Việc một nghệ sĩ dày dặn kinh nghiệm và có màn thể hiện xuất sắc trên sân khấu như Đào Hân Nhiên phải dừng chân sớm đã tạo ra một làn sóng tranh cãi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Tại vòng công diễn hai, Đào Hân Nhiên vào chung đội với đội trưởng Lý Tâm Khiết, cùng hai thành viên khác là Từ Mộng Khiết và Tạ Nam. Bốn tỷ tỷ đã cùng nhau mang đến tiết mục Đêm Lạnh. Màn trình diễn này nhanh chóng ghi điểm trong mắt khán giả tại trường quay nhờ phần dàn dựng sân khấu chỉn chu cùng tạo hình cổ trang bắt mắt. Đặc biệt, Đào Hân Nhiên đã chứng minh được thực lực của mình khi phô diễn kỹ năng ca hát ổn định và những động tác múa uyển chuyển, nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Nhờ sự phối hợp ăn ý, tiết mục của đội Lý Tâm Khiết đã xuất sắc giành chiến thắng trong lượt đối đầu trực tiếp với đội của Tôn Di. Tuy nhiên, theo luật chơi của vòng này, họ phải tiếp tục bước vào vòng PK thứ hai. Tại đây, Lý Tâm Khiết biểu diễn tiết mục Bộ Phim Dài Nhất để đối đầu trực tiếp với An Kỳ - đại diện đến từ đội của Trang Pháp. Kết quả chung cuộc,Lý Tâm Khiết không thể giành chiến thắng, buộc phải chấp nhận việc toàn bộ thành viên rơi vào vòng nguy hiểm.

Theo quy định của chương trình, kết quả cuối cùng sẽ dựa trên số phiếu bình chọn cá nhân từ khán giả có mặt tại trường quay. Với số phiếu bình chọn thấp nhất trong nhóm, Đào Hân Nhiên trở thành tỷ tỷ tiếp theo phải nói lời chia tay với chương trình.

Ngay sau khi kết quả được công bố, một làn sóng phẫn nộ bùng nổ trên mạng xã hội Trung Quốc. Từ khóa “Đào Hân Nhiên bị loại” lập tức leo vọt lên bảng xếp hạng tìm kiếm trong đêm. Hầu hết khán giả bày tỏ sự khó hiểu trước luật chơi của nhà sản xuất khi một đội đã giành chiến thắng ở vòng đối đầu đầu tiên lại tiếp tục phải thi đấu để rồi mất đi thành viên.

Sự bức xúc càng gia tăng khi công chúng đặt lên bàn cân so sánh thực lực của các thí sinh. Việc một nghệ sĩ có nền tảng nghệ thuật vững chắc, hát tốt và làm chủ sân khấu như Đào Hân Nhiên bị loại tức tưởi, trong khi nhiều gương mặt liên tục có những màn trình diễn chênh phô lại an toàn bước tiếp, đã khiến kết quả của vòng thi vấp phải sự phản đối kịch liệt.

Tình trạng này từng xảy ra ở Công diễn 1 khi hai nhân tố trái ngành là Triệu Tử Kỳ và Duy Nina phải ngậm ngùi ra về, dù sở hữu những phần trình diễn trọn vẹn hơn hẳn đối thủ. Thêm vào đó, việc mùa giải năm nay quy tụ nhiều diễn viên có kỹ năng thanh nhạc hạn chế như Lý Tiểu Nhiễm, Đường Nghệ Hân hay Vương Mông nhưng vẫn liên tục bám trụ thành công đã khiến chất lượng chuyên môn của chương trình bị đặt dấu hỏi lớn.

Sự ra về của Đào Hân Nhiên để lại nhiều tiếc nuối không chỉ bởi tài năng mà còn vì cô là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu phim truyền hình. Sinh năm 1985 tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, cô từng được đào tạo bài bản khi tốt nghiệp khoa Kịch - Điện ảnh của Học viện Âm nhạc Thiên Tân. Nền tảng học thuật vững chắc này chính là tiền đề giúp cô có khả năng ca múa điêu luyện trên sân khấu thời gian qua.

Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2006 với dự án Ám Dạ Tâm Hoảng Hoảng, nhưng phải đến năm 2011, tên tuổi của Đào Hân Nhiên mới thực sự phủ sóng rộng rãi khắp châu Á. Bước ngoặt đổi đời này đến từ vai diễn An Lăng Dung trong dự án truyền hình bom tấn Chân Hoàn Truyện. Tại Việt Nam, đây được xem là tác phẩm cung đấu mang tính biểu tượng với lượng người hâm mộ khổng lồ, liên tục duy trì sức nóng và mức độ thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội suốt nhiều năm qua.

Việc hóa thân xuất sắc vào một nhân vật có nội tâm phức tạp, lột tả chân thực sự mưu mô, thâm hiểm và cả những góc khuất tự ti đã minh chứng cho năng lực diễn xuất vượt trội của cô. Vai diễn giúp Đào Hân Nhiên nổi tiếng nhanh chóng, đưa hình ảnh cô in sâu vào tâm trí khán giả Việt Nam.

Đào Hân Nhiên của hiện tại chọn một hướng đi bình lặng hơn. Trong những năm gần đây, nữ diễn viên chủ động đóng phim thưa thớt hơn để dành thời gian vun vén gia đình và chăm sóc bản thân. Hiện tại, dù làm mẹ đơn thân, cô vẫn duy trì lối sống tích cực, giữ gìn vóc dáng thon gọn ở tuổi 40 nhờ chăm chỉ tập luyện yoga và duy trì thói quen đi ngủ sớm.

Quyết định tham gia Đạp Gió 2026 vốn thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng sau thời gian dài cô vắng bóng, đặc biệt là sự ủng hộ từ tệp khán giả Việt Nam từng yêu mến Chân Hoàn Truyện. Chính vì vậy, việc Đào Hân Nhiên phải dừng cuộc chơi quá sớm, khi chưa kịp thể hiện nhiều sân khấu ca nhạc, đã để lại một niềm tiếc nuối lớn.

