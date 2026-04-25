Vbiz có mỹ nhân thu hút như gái Tây, ra nhạc leo xu hướng quốc tế nhưng ở Việt Nam thì lạ lắm

Mỹ nhân Việt ra nhạc gây dấu ấn quốc tế

Vừa qua, Vũ Thảo My đã tái xuất làng nhạc với MV Gã Săn Mồi. Sau một thời gian phát hành, sản phẩm bắt đầu ghi nhận những tín hiệu tích cực từ thị trường Philippines và UAE (khu vực Trung Đông), không chỉ phản ánh sức hút của ca khúc mà còn mở ra khả năng kết nối rộng hơn của âm nhạc Việt với khán giả quốc tế.

Sau khi ra mắt MV Gã Săn Mồi - dự án hợp tác cùng nam thần Phippines Gelo Rivera, Vũ Thảo My nhanh chóng tạo được hiệu ứng lan tỏa vượt ra ngoài thị trường nội địa. Sản phẩm ghi dấu ấn rõ nét tại khu vực Đông Nam Á và Trung Đông, được xem như một bước chuyển mình mang tính chiến lược trong hành trình phát triển của nữ ca sĩ. Đây không đơn thuần là một màn comeback, mà còn là phép thử cho khả năng hội nhập của một nghệ sĩ Việt thế hệ mới trên bản đồ âm nhạc quốc tế.

Sự đón nhận thể hiện rõ qua các thành tích chỉ sau 48 giờ phát hành. Phiên bản tiếng Anh của ca khúc - Zealous đã vươn lên vị trí #1 iTunes Top Songs (All Genres) tại UAE, trong khi phiên bản tiếng Việt cũng đạt #2 cùng bảng xếp hạng. Tại Philippines, sản phẩm lần lượt đạt #10 và #12 ở hai phiên bản. Những con số này cho thấy mức độ tiếp cận đáng kể của ca khúc tại các thị trường ngoài Việt Nam, điều không dễ đạt được đối với một nghệ sĩ Vpop.

MV đầu tư như quốc tế của Vũ Thảo My

Vũ Thảo My và nam thần Phillippines

Đặc biệt tại Philippines - một trong những thị trường âm nhạc sôi động của khu vực, Vũ Thảo My nhanh chóng trở thành gương mặt nhận được sự chú ý. Tham gia các hoạt động quảng bá, nữ ca sĩ gây ấn tượng với hình ảnh cá tính, hiện đại cùng phong thái trình diễn tự tin. Nhiều kênh truyền hình và báo giải trí địa phương ghi nhận sự kết hợp mới mẻ giữa cô và Gelo Rivera, đồng thời đánh giá cao màu sắc âm nhạc mang tính quốc tế của dự án. Sự quan tâm từ truyền thông bản địa phần nào cho thấy tiềm năng của nghệ sĩ Việt khi được đầu tư bài bản cả về sản phẩm lẫn chiến lược phát hành.

Chia sẻ về phản hồi từ khán giả quốc tế, Vũ Thảo My cho biết cô bất ngờ khi âm nhạc của mình có thể chạm tới những thị trường xa như Philippines hay UAE - nơi có sự khác biệt lớn về ngôn ngữ và văn hoá. Theo nữ ca sĩ, chính cảm xúc trong âm nhạc đã tạo nên cầu nối vượt qua những rào cản này. Đồng thời, sự đón nhận tích cực cũng khiến cô nhìn nhận nghiêm túc hơn về con đường đang theo đuổi, với mục tiêu không chỉ tạo ra sản phẩm hay về giai điệu mà còn phải kể được những câu chuyện có thể chạm đến khán giả ở nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, trái ngược với những tín hiệu khả quan ở quốc tế, tại Việt Nam, Gã Săn Mồi vẫn chưa tạo được hiệu ứng tương xứng. Ca khúc chỉ đạt vị trí #9 iTunes Top Songs (All Genres) và thu về hơn 125.000 lượt xem trên YouTube (tính đến ngày 25/4). Thời điểm phát hành cũng được xem là một yếu tố ảnh hưởng khi trùng với lúc HIEUTHUHAI tung album phòng thu thứ hai chiếm trọn sự chú ý của thị trường. Bên cạnh đó, màu sắc âm nhạc mang hơi hướng quốc tế, thiên về hình ảnh nóng bỏng, hiện đại của Vũ Thảo My cũng cần thêm thời gian để tiếp cận số đông khán giả trong nước.

Em Xinh cá tính nhất nhì show Say Hi

Bước ra từ danh hiệu Quán quân Giọng hát Việt, Vũ Thảo My sớm được biết đến như một giọng ca nội lực với nền tảng kỹ thuật vững vàng. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn con đường an toàn, cô chủ động chuyển mình, theo đuổi dòng nhạc hiện đại và xây dựng hình ảnh mang đậm dấu ấn cá nhân.

Việc tham gia Em Xinh Say Hi giúp Vũ Thảo My mở rộng độ nhận diện với công chúng

Nữ ca sĩ tiếp tục ghi dấu khi giành chiến thắng tại Our Song, qua đó khẳng định khả năng làm chủ sân khấu cũng như sự linh hoạt trong cách tiếp cận âm nhạc. Bên cạnh đó, việc tham gia Em Xinh Say Hi cũng giúp cô mở rộng độ nhận diện với công chúng, thể hiện hình ảnh một nghệ sĩ thế hệ mới, không chỉ mạnh về chuyên môn mà còn có tư duy hình ảnh và phong cách rõ ràng. Tại Em Xinh Say Hi, Vũ Thảo My là một trong những mảnh ghép của tiết mục Gã Săn Cá , cùng Quỳnh Anh Shyn, Lâm Bảo Ngọc và Saabirose gây sốt làng nhạc năm 2025. Gã Săn Cá là bản hit nhóm được nhiều người biết nhất từ Em Xinh Say Hi. Đây cũng là nguồn cảm hứng để cô ra mắt MV mới mang tên Gã Săn Mồi.

Vũ Thảo My và hình ảnh cá tính

Trong hành trình phát triển, Vũ Thảo My kiên định với định hướng Pop/R&B, tập trung hoàn thiện kỹ thuật xử lý giọng hát, cảm xúc và tổng thể sản phẩm. Các dự án của cô cho thấy sự đầu tư đồng bộ từ âm nhạc đến hình ảnh, từng bước định hình một ngôn ngữ nghệ thuật riêng, tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.

Dù sở hữu cả tài năng lẫn ngoại hình nổi bật, Vũ Thảo My vẫn đang thiếu một bản hit đủ sức nặng để khẳng định vị trí tại thị trường trong nước. Thành công bước đầu ở quốc tế là tín hiệu tích cực, nhưng để thực sự tạo dấu ấn bền vững tại Vbiz, nữ ca sĩ có lẽ vẫn cần thêm một cú hích mang tính đại chúng, một sản phẩm có thể giúp cô cân bằng giữa tham vọng quốc tế và sự ghi nhận từ khán giả Việt.