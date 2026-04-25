"Châu Bùi hát như ngậm gì trong miệng"

Châu Bùi comeback, bị chê “hát như ngậm gì trong miệng”

Tối 24/4, Châu Bùi tiếp tục trình làng sản phẩm âm nhạc thứ hai mang tên Chạm Sáng . Khác biệt với phong cách ở sản phẩm đầu tay, tác phẩm lần này mang đến một góc nhìn đầy mới mẻ, tràn đầy năng lượng khi kết hợp hài hòa giữa giai điệu, ca từ ý nghĩa cùng cách thức thể hiện hình ảnh mang đậm chất tự do.

Chạm Sáng là một ca khúc mang âm hưởng pop-rock sôi động và phóng khoáng. Những đoạn riff guitar điện sắc nét và âm thanh keyboard đã tạo nên một không gian âm nhạc mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần nhiệt huyết cho người thưởng thức.Cách xử lý bài hát của nữ tân binh cũng cho thấy nỗ lực thể hiện sự tự tin, cá tính, cố gắng ăn khớp với nhịp điệu rực rỡ và bắt tai của tổng thể dự án. Thông điệp của bài hát hướng đến sự chữa lành, cổ vũ người nghe trân trọng những khuyết điểm của bản thân, xem đó như những khe hở để đón nhận ánh sáng rực rỡ từ bên trong, thay vì mải miết chạy theo những vì sao xa vời.

Giọng hát của Châu Bùi vẫn là chủ đề bàn tán

Dù mang ý nghĩa tích cực và phần hình ảnh được đầu tư chỉn chu, giọng hát của Châu Bùi vẫn là chủ đề gây tranh cãi. Khuyết điểm lớn nhất khiến người nghe tiếc nuối là cách phát âm và kỹ năng thanh nhạc chưa thực sự vững vàng. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả thẳng thắn nhận xét cách nhả chữ của cô chưa rõ ràng, ví von nữ ca sĩ hát "như ngậm gì trong miệng" khiến lời ca trở nên khó nghe. Thêm vào đó, lối hát thều thào và việc lạm dụng giọng gió vô tình để lộ điểm yếu về cột hơi, làm giọng hát có phần chìm khuất giữa bản phối dồn dập.

Loạt comment của dân mạng:

Nhả cục kẹo ra rồi hãy hát nha

Tưởng hát tiếng Thái, tiếng Anh chèn tiếng Việt.

Bài hát hay đấy nhưng giọng yếu quá, lại còn chọn thể loại nhạc này là nó cần người giọng khỏe nữa chứ

Mình có nghe chính chủ kể là có luyện thanh nhiều năm trời. Mà sao lạ quá.

Nhạc hay thiệt, mà hát tròn vành rõ chữ thì tuyệt vời

Dẫu vậy, không ít ý kiến cho rằng, Châu Bùi khá thu hút và có chất riêng. Nhiều người cho rằng nếu Châu Bùi dành thêm thời gian rèn luyện để hát tròn vành rõ chữ, hạn chế những cách xử lý che lấp giọng thật, sản phẩm của cô chắc chắn sẽ mang lại trải nghiệm dễ chịu và thuyết phục hơn.

Tranh cãi xung quanh việc rẽ hướng đi hát của Châu Bùi

Thực tế, câu chuyện tranh luận gay gắt xoay quanh việc cầm mic của Châu Bùi không phải mới xuất hiện mà đã bắt đầu bùng nổ từ khi cô chính thức phát hành MV Big Girl Don't You Cry . Đây là cột mốc đánh dấu bước rẽ ngang đầy bất ngờ từ một người có sức ảnh hưởng hàng đầu trong lĩnh vực thời trang sang con đường ca hát. Ngay sau khi lên sóng, sản phẩm nhanh chóng thu hút lượng tương tác khổng lồ. Tuy nhiên, đi kèm với hiệu ứng truyền thông bùng nổ đó là một làn sóng tranh luận từ phía khán giả về việc làm ca sĩ của Châu Bùi.

Châu Bùi rẽ hướng làm ca sĩ từ tháng 3 năm 2026 (Ảnh: FBNV)

Tâm điểm của các cuộc thảo luận thời điểm đó hoàn toàn đổ dồn vào kỹ năng thanh nhạc của nữ fashionista. Phần đông ý kiến nhận định nền tảng giọng hát của cô chưa đạt tiêu chuẩn cơ bản để hoạt động với tư cách một ca sĩ trên thị trường nhạc Việt. Các bài đăng trên mạng xã hội chỉ ra giọng hát của Châu Bùi trong Big Girl Don't You Cry có phần mỏng, yếu, phát âm chưa rõ chữ và lộ rõ việc lạm dụng phần mềm chỉnh âm thanh để che lấp những khuyết điểm.

Việc một nhân vật xuất thân từ lĩnh vực thời trang, chưa từng có nền tảng thanh nhạc vững chắc nhưng lại quyết định ra mắt sản phẩm âm nhạc thương mại đã vấp phải vô vàn phản ứng trái chiều. Thậm chí, màn debut của cô còn liên tục được cộng đồng mạng đặt lên bàn cân so sánh với Quỳnh Anh Shyn - người vừa mới đây cũng debut làm ca sĩ.

Dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức ở một vai trò mới là điều đáng ghi nhận, song không thể phủ nhận chất giọng cũng như cách xử lý bài hát của Châu Bùi tính đến hiện tại vẫn đang là một chủ đề gây nhiều tranh cãi. Để thực sự xóa bỏ định kiến "tay ngang" và được khán giả công nhận hoàn toàn với danh xưng ca sĩ, nữ fashionista chắc chắn sẽ cần thêm rất nhiều thời gian để chứng minh thực lực. Châu Bùi cần một sự tiến bộ rõ rệt hơn về kỹ năng thanh nhạc nếu như cô muốn tiến xa hơn trên con đường âm nhạc này.