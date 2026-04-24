Tối ngày 24/4, vòng Công diễn 2 của chương trình Đạp Gió 2026 đã chính thức lên sóng, tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả Việt Nam và quốc tế. Sau những diễn biến căng thẳng ở vòng đầu, Trang Pháp một lần nữa trở thành tâm điểm khi dẫn dắt đội hình gồm An Kỳ, Tiêu Tường và Ôn Tranh Vanh trình diễn ca khúc Ego Holic. Đây là bản hit đình đám của "thiên hậu" Thái Y Lâm, đòi hỏi kỹ thuật vũ đạo điêu luyện và bản lĩnh sân khấu vững vàng.

Đội Trang Pháp đối đầu đội Đạm Đạm (Ảnh cap màn hình)

Bước vào vòng đấu này, đội của Trang Pháp sở hữu lợi thế lớn nhờ chiến thắng trong vòng tiểu khảo trước đó, cho phép nữ ca sĩ quyền lựa chọn đối thủ trực tiếp để thách đấu. Thay vì chọn phương án an toàn, Trang Pháp đã quyết định tạo nên một màn PK đầy kịch tính khi lựa chọn đội của Đạm Đạm – nữ vũ công nổi tiếng từng đảm nhận vai trò giám đốc sân khấu cho chương trình tỷ tỷ các mùa trước. Việc hai đội cùng sở hữu thế mạnh về vũ đạo đối đầu nhau trong cùng một thể loại dance đã đẩy sức nóng của khán phòng lên mức cao nhất.

Sân khuấ Ego - Holic của đội Trang Pháp

Về mặt dàn dựng, sân khấu Ego Holic gây ấn tượng mạnh với thiết kế mang đậm tính thẩm mỹ và quyền lực. Ánh sáng chủ đạo kết hợp giữa hai tông màu đỏ rực rỡ và đen huyền bí, tạo nên một không gian bí ẩn nhưng không kém phần lôi cuốn. Ý tưởng dàn dựng lấy bối cảnh như một phòng thử đồ hay không gian làm việc sáng tạo, nơi các nghệ sĩ bắt đầu từ sự gò bó để bứt phá khẳng định bản thân. Trang phục của cả nhóm cũng được đầu tư đồng bộ với phong cách đen trắng cá tính, sự kết hợp giữa áo corset, blazer, cà vạt và bốt cao cổ mang đến hơi hướng nữ quyền mạnh mẽ.

Trang Pháp khẳng định sức hút riêng biệt với mái tóc màu hồng neon nổi bật

Trong đội hình bốn người, Trang Pháp khẳng định sức hút riêng biệt với mái tóc màu hồng neon nổi bật. Nữ ca sĩ diện áo corset trắng phối cùng quần short đen và tất lưới, tạo nên ngoại hình vừa gợi cảm vừa năng động. Suốt tiết mục, Trang Pháp duy trì năng lượng tự tin, thần thái sắc sảo và khả năng làm chủ sân khấu ổn định.

Các động tác vũ đạo của cô được thực hiện sắc nét, phối hợp nhịp nhàng với những cú hất tóc dứt khoát và phong thái catwalk đầy kiêu hãnh. Đặc biệt, màn kết hợp vũ đạo giữa Trang Pháp và An Kỳ ở những phân đoạn cao trào được đánh giá là điểm sáng lớn nhất, cho thấy sự tương đồng về kỹ thuật và khả năng biểu diễn bùng nổ của hai gương mặt vốn được đánh giá cao về mảng dance.

Màn kết hợp vũ đạo bùng nổ giữa Trang Pháp và An Kỳ

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tiết mục này chính là sự sáng tạo của Trang Pháp khi mang bản sắc Việt vào một ca khúc nhạc Hoa. Thay vì thể hiện toàn bộ bằng tiếng Trung, cô đã viết lại lời mới và chèn vào một đoạn rap tiếng Việt đầy dứt khoát. Nội dung đoạn rap mang thông điệp về sự độc lập của người phụ nữ khi bước ra khỏi những mối quan hệ cũ không còn phù hợp, với những câu chữ trực diện “ Anh hỏi sao em thay đổi như ta chưa từng quen biết. Bởi vì em đã học cách bỏ đi những điều không cần thiết .”

Trang Pháp bắn rap tiếng Việt trong tiết mục Ego Holic

Ngay sau đoạn rap dồn dập, Trang Pháp chuyển sang khẳng định bản thân bằng câu tiếng Trung “ Tôi là Trang Pháp ”, tạo nên một sự kết nối ngôn ngữ mượt mà và thông minh. Không dừng lại ở đó, trong phần điệp khúc cao trào, cô còn khéo léo cài cắm thêm cụm từ “cố lên cố lên” bằng tiếng Việt như một lời cổ vũ tinh thần dành cho các chị đẹp tham gia chương trình.

An Kỳ vẫn giữ phong độ ổn định

Về tổng thể đội hình, sự kết hợp giữa Trang Pháp và An Kỳ mang lại sự ổn định và tính chuyên môn cao cho tiết mục. Ngược lại, hai thành viên còn lại là Ôn Tranh Vanh và Tiêu Tường dù có sự tiến bộ rõ rệt về phong thái biểu diễn và vũ đạo so với các vòng trước, song vẫn còn lộ ra những hạn chế nhất định về mặt thanh nhạc ở những nốt cao và khả năng xử lý các đoạn luyến láy phức tạp. Tuy nhiên, sự nỗ lực của họ trong việc theo kịp nhịp độ vũ đạo nhanh của Ego Holic vẫn xứng đáng nhận được sự ghi nhận từ khán giả.

Tiêu Tường và Ôn Tranh Vanh vẫn lộ nhiều khuyết điểm thanh nhạc

Sau khi tiết mục kết thúc, ban cố vấn đã dành nhiều phản hồi tích cực cho màn trình diễn của nhóm. Giám đốc âm nhạc của chương trình không ngần ngại dành lời khen cho Trang Pháp, khẳng định cô là một đội trưởng tuyệt vời, luôn biết cách điều phối và mang đến những yếu tố bất ngờ cho sân khấu. Trong khi đó, giám đốc sân khấu cũng đánh giá cao khả năng diễn xuất và cách Trang Pháp cài cắm các chi tiết sáng tạo, giúp bài hát vốn đã quen thuộc trở nên mới mẻ và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đội Trang Pháp được 884 điểm bình chọn từ khán giả (Ảnh cap màn hình)

Với sự đầu tư nghiêm túc sân khấu Ego Holic của Trang Pháp tại Công diễn 2 một lần nữa khẳng định vị thế của đại diện Việt Nam trong cuộc đua năm nay. Kết quả bình chọn tại trường quay, đội Trang Pháp được 884 điểm bình chọn từ khán giả.