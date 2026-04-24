Sự nghiệp âm nhạc đáng ngưỡng mộ, là nghệ sĩ Việt duy nhất hát tại Olympic

Hồ Quỳnh Hương được công nhận là một trong những gương mặt nữ tiêu biểu nhất của làng nhạc Việt trong giai đoạn từ cuối những năm 1990 đến đầu thập niên 2010. Cô nhận được sự tán dương nồng nhiệt từ cả giới mộ điệu lẫn các chuyên gia âm nhạc nhờ sở hữu quãng giọng cao vút, lối hát truyền cảm cùng nền tảng kỹ thuật thanh nhạc cực kỳ điêu luyện.

Lớn lên tại miền Bắc, niềm say mê nghệ thuật đã sớm nảy nở trong cô, dẫn lối cho một quá trình đào tạo chuyên môn nghiêm túc và bài bản ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp.

Nữ ca sĩ còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi bảng thành tích học tập đáng nể khi đạt hai lần Thủ khoa chuyên ngành thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô đã hai lần tốt nghiệp với số điểm xuất sắc nhất: lần đầu vào năm 2002 (thời điểm trường còn là hệ Cao đẳng) và lần thứ hai vào năm 2013 sau khi ngôi trường này đã chính thức nâng cấp lên hệ Đại học.

Cái tên Hồ Quỳnh Hương bắt đầu tỏa sáng trên bản đồ âm nhạc sau khi cô giành giải "Ca sĩ trẻ triển vọng" tại Liên hoan tiếng hát truyền hình năm 1999. Bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp của cô là khi được nhạc sĩ An Thuyên phát hiện và đặc cách tuyển thẳng vào trường Quân đội, tạo điều kiện cho cô tiếp cận với những sân khấu trình diễn lớn nhỏ tại Hà Nội.

Trong suốt những năm tháng đỉnh cao, cô liên tục oanh tạc các bảng xếp hạng với hàng loạt bài hát mang tính biểu tượng như Có Nhau Trọn Đời, Honey, Anh, Hoang Mang. .. Những tác phẩm này không chỉ là những bản ballad sống mãi với thời gian mà còn giúp cô khẳng định vị thế "nữ hoàng ballad" của Vpop. Khán giả nhớ đến cô không chỉ bởi giọng hát thiên phú mà còn ở khả năng xử lý bài hát tinh tế, luôn chạm đến những góc sâu kín nhất của tâm hồn người nghe.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang rực rỡ nhất, Hồ Quỳnh Hương đã chọn cách lùi bước khỏi những ồn ào của sân khấu trình diễn để dồn tâm huyết cho vai trò giảng dạy và đào tạo. Cô từng đảm nhận vị trí giảng viên tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và tham gia giảng dạy tại lớp tài năng đặc biệt của chính ngôi trường cũ - Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Chia sẻ về quyết định mời cô đứng lớp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Trịnh, cựu Hiệu trưởng nhà trường, cho biết ông hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của nữ ca sĩ, bởi Hồ Quỳnh Hương là sự kết hợp hoàn hảo giữa sức hút của một ngôi sao giải trí và một nền tảng tri thức nghệ thuật sâu rộng.

Một sự thật không phải ai cũng biết: Hồ Quỳnh Hương là nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam nhận được lời mời tham gia biểu diễn tại Olympic Bắc Kinh 2008. Cô được Ban tổ chức lựa chọn nhờ sở hữu giọng hát nội lực và bảng thành tích ấn tượng, đặc biệt là chiếc Cúp Vàng tại Liên hoan Âm nhạc quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng trước đó.

Tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này, Hồ Quỳnh Hương có cơ hội đứng chung sân khấu với dàn sao hàng đầu châu Á và thế giới như Bi Rain, Jang Nara, cùng các danh ca quốc tế như Andrea Bocelli hay Sarah Brightman. Cho đến nay, Vbiz vẫn chưa có ai được mời trình diễn ở bất kỳ mùa Olympic nào khác ngoại trừ Hồ Quỳnh Hương.

Về phần âm nhạc, nữ ca sĩ đã biểu diễn đơn ca các ca khúc được chuẩn bị kỹ lưỡng gồm Love Of My Life (một sáng tác của nhạc sĩ người Ý viết riêng cho cô) và Non-stop . Ngoài ra, để tạo sự kết nối với khán giả nước chủ nhà, Hồ Quỳnh Hương còn thể hiện các ca khúc bằng cả tiếng Anh, tiếng Việt và một đoạn tiếng Trung Quốc do Đại sứ quán Trung Quốc hỗ trợ luyện tập. Sự xuất hiện của cô không chỉ là dấu ấn cá nhân mà còn là niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam khi vươn tầm ra đấu trường quốc tế.

Không chỉ đóng đinh trong tâm trí khán giả bởi giọng hát nội lực, Hồ Quỳnh Hương còn được biết đến là một "nữ đại gia" thứ thiệt của vùng đất mỏ. Đi lên từ con số không, nữ ca sĩ đã chứng minh bản lĩnh khi xây dựng một đế chế tài sản đáng nể nhờ sự kết hợp giữa tài năng nghệ thuật và tư duy kinh doanh nhạy bén.

Điểm đáng giá nhất trong khối tài sản của cô là hệ thống bất động sản quy mô toàn quốc. Tại TP.HCM, cô sở hữu căn biệt thự 600m2 phong cách châu Âu xanh mướt, trong khi ở Hà Nội và Quảng Ninh đều có những cơ ngơi sang trọng phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng. Ngoài ra, cô còn đầu tư vào khu nghỉ dưỡng Đình Bảo (Bình Châu), hướng đến lối sống chữa lành.

Hồ Quỳnh Hương được mệnh danh là "đại gia đất mỏ" với số biệt thự trải dài từ Bắc vào Nam. Ảnh: Google

Không chỉ đầu tư vào nhà đất, Hồ Quỳnh Hương còn từng nổi tiếng là "tay chơi kim cương" có tiếng trong giới showbiz. Trong một cuộc phỏng vấn với Dân Việt, cô tiết lộ từng sở hữu nhiều món trang sức quý hiếm, có chiếc nhẫn kim cương trị giá hàng tỉ đồng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cho biết hiện nay cô không còn quá đặt nặng vật chất.

Sau khi lập gia đình, Hồ Quỳnh Hương chọn lùi về phía sau ánh đèn sân khấu để tận hưởng sự riêng tư. Thay vì chạy theo sự xô bồ của showbiz, cô dành trọn tâm trí cho gia đình và các dự án thiện nguyện vì cộng đồng. Cuộc sống mỗi ngày của nữ ca sĩ giờ đây xoay quanh thói quen ăn chay trường, luyện tập yoga và thiền định.

Sau nhiều năm cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà, Hồ Quỳnh Hương đã ở ngưỡng tứ tuần. Sau khoảng thời gian bị mang danh "thảm họa thẩm mỹ", nhan sắc của nữ ca sĩ đã có sự cải thiện đáng kể, song vẫn còn chút đơ cứng. Vẻ ngoài ngọt ngào ngày xưa gần như đã không còn. Dù vậy, người hâm mộ nhận xét Hồ Quỳnh Hương vẫn trẻ hơn tuổi thật, ngày càng rạng ngời kể từ khi kết hôn.