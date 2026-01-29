Ăn Tết không vui nổi với những cuộc nổi loạn của các sao Việt, nhạc gì thế này?

Chưa khép lại tháng 1 năm 2026, thị trường âm nhạc Việt đã chứng kiến làn sóng trở lại khá rầm rộ của nhiều nghệ sĩ quen mặt như Hồ Quỳnh Hương, Ưng Hoàng Phúc, Thanh Thảo hay Nhật Kim Anh với các sản phẩm mang chủ đề Tết. Tuy nhiên, thay vì tạo được không khí rộn ràng đúng mùa lễ hội, loạt ca khúc này lại khiến khán giả không khỏi băn khoăn khi phần lớn đều bị nhận xét là thiếu điểm nhấn, mang màu sắc cũ kỹ và chưa bắt nhịp được với thị hiếu hiện tại.

Mở màn cho chuỗi tranh luận là sự tái hợp của Ưng Hoàng Phúc và Thanh Thảo trong ca khúc Tết Là Nhà, Nhà Là Tết. Sự góp mặt của hai tên tuổi từng gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8x-9x từng được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng hoài niệm tích cực. Thế nhưng, phản ứng từ khán giả sau khi sản phẩm ra mắt lại không mấy khả quan. Nhiều ý kiến cho rằng phần hòa âm thiếu cao trào, bản phối đều đều, không có đoạn hook đủ mạnh để ghi nhớ. MV cũng bị nhận xét là đơn giản, bối cảnh lặp lại, cách dàn dựng dễ gợi liên tưởng đến các video karaoke phổ biến của nhiều năm trước.

Trên mạng xã hội, không ít bình luận thẳng thắn cho rằng tư duy âm nhạc của hai nghệ sĩ dường như vẫn dừng lại ở giai đoạn đầu những năm 2000. Khi đặt cạnh các sản phẩm nhạc Tết hiện nay vốn được đầu tư bài bản từ ý tưởng, hình ảnh đến chiến lược truyền thông, ca khúc này lại khá lép vế và khó tạo sức cạnh tranh.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với Tết Đến Là Vui Nha của Hồ Quỳnh Hương. Dù sở hữu giọng hát được đánh giá cao về kỹ thuật và cảm xúc, song phần âm nhạc của ca khúc lại bị cho là lỗi thời, cách phối khí quen thuộc đến mức thiếu mới mẻ. Nhiều khán giả nhận xét rằng giai điệu ngang, không có điểm bùng nổ, khiến giọng hát của nữ ca sĩ khó phát huy thế mạnh và cũng không đủ để “cứu” bài. Phần ca từ bị đánh giá là đơn giản, lặp ý, chưa tạo được thông điệp rõ ràng hay cảm xúc đặc trưng của mùa Tết.

Trong khi đó, Bao Lì Xì của Nhật Kim Anh tiếp tục khiến người nghe hụt hẫng theo một cách khác. Ca khúc được đầu tư về mặt hình ảnh, bối cảnh và màu sắc MV khá sát không khí ngày Tết. Tuy nhiên, phần âm nhạc lại trôi tuột, thiếu điểm nhấn, không để lại ấn tượng sau khi nghe xong. Bên cạnh đó, giọng hát của Nhật Kim Anh cũng bị cho là chưa thực sự phù hợp với tinh thần bài hát, khiến tổng thể sản phẩm khó tạo dấu ấn.

- Nhạc mắc kẹt ở những năm 2000 à? Sến vậy

- Em đề nghị các ca sĩ 8x-9x không hát nhạc Tết được không?

- Clip từ năm 1998 mà giờ TikTok mới duyệt

- Các bản hit trước em thuộc không sót 1 chữ mà sao giờ hát nhạc lạ vậy?

- Lời bài hát gì lạ đời vậy trời, nó không liên quan gì nhau hết.

- Mấy anh chị hẹn nhau quậy hả?

- Không ai vừa với ai, ồn nhất cái Tết này.

Nhìn chung, loạt sản phẩm nhạc Tết ra mắt trong thời gian ngắn cho thấy sự trở lại khá đồng loạt của nhiều nghệ sĩ đã hoạt động lâu năm trong làng nhạc Việt. Mỗi ca khúc đều mang màu sắc và cách tiếp cận riêng, từ việc khai thác yếu tố gia đình, không khí sum vầy cho đến hình ảnh truyền thống ngày Tết. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng đa dạng và khán giả có nhiều lựa chọn hơn, những sản phẩm này nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội, phản ánh sự khác biệt giữa các thế hệ nghệ sĩ cũng như gu thưởng thức âm nhạc hiện tại. Điều này phần nào cho thấy nhạc Tết vẫn luôn là “đường đua” đặc biệt, nơi mỗi sản phẩm khi ra mắt đều khó tránh khỏi việc được đặt lên bàn cân so sánh và nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau.