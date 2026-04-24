Showbiz có mỹ nhân đẹp như hiện thân của nữ thần Hy Lạp: Body tượng tạc, nhìn cơ bụng là đủ phát sốt

Khoảnh khắc "hóa thần" của Jihyo gây sốt

Mới đây, một khoảnh khắc như “hóa thần” của Jihyo (TWICE) trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng. Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn THIS IS FOR tại Bắc Mỹ, một bức ảnh chụp Jihyo đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Bức ảnh chụp từ góc thấp không hề dìm được nhan sắc nữ thần tượng mà ngược lại, còn tôn lên trọn vẹn vóc dáng quyến rũ, cơ bụng săn chắc. Ánh sáng sân khấu chiếu rọi mạnh, tạo nên một hình ảnh đầy quyền lực.

Khoảnh khắc "hóa thần" gây sốt của Jihyo

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn và được chia sẻ khắp mạng xã hội. Đa số netizen đều xuýt xoa trước hình thể khỏe khoắn, mang đậm nét đẹp thể thao của Jihyo. Nhiều khán giả khẳng định vóc dáng săn chắc cùng làn da bánh mật của Jihyo sinh ra là để dành cho thị trường Âu Mỹ, nơi cực kỳ ưa chuộng vẻ đẹp bốc lửa và tràn đầy sức sống. Không chỉ ca ngợi ngoại hình, công chúng còn bày tỏ sự thán phục trước ánh mắt sắc sảo và khả năng làm chủ sân khấu của nữ idol.

Vóc dáng săn chắc thu hút mọi ánh nhìn của Jihyo

Tuy nhiên, để đạt được sự tự tin rạng rỡ như hiện tại, giọng ca chính của TWICE từng phải đi qua một khoảng thời gian dài đối mặt với áp lực dư luận. Ở thời điểm nhóm mới ra mắt, Jihyo thường xuyên bị Knet mỉa mai là lỗ hổng visual do ngoại hình mũm mĩm, hoàn toàn lệch chuẩn với hình ảnh mình hạc xương mai khắt khe của làng giải trí Hàn Quốc lúc bấy giờ.

Jihyo từng nhận về nhiều lời chê bai về ngoại hình lúc mới ra mắt

Dù vậy, mọi định kiến đã bị đập tan kể từ đợt quảng bá Dance The Night Away vào năm 2018. Đây là bước ngoặt lớn khi Jihyo tái xuất với thân hình thon gọn, làn da rám nắng khỏe khoắn và vòng một đầy đặn. Kể từ đó, thay vì chạy theo tiêu chuẩn mỏng manh truyền thống, nữ idol tự hào lăng xê nét đẹp mang đậm chất thể thao với cơ bụng số 11, cơ bắp săn chắc. Chính sự lột xác ngoạn mục này đã khiến làn sóng chê bai năm xưa nhường chỗ cho sự ngưỡng mộ tuyệt đối, đưa cái tên Jihyo liên tục phủ sóng mạng xã hội.

Sự lột các về ngoại hình và nhan sắc ngày càng thăng hạng khiến Jihyo trở nên nổi tiếng

Đẳng cấp của trưởng nhóm nhạc nữ hàng đầu và sức hút bùng nổ tại thị trường Bắc Mỹ

Jihyo tên thật là Park Jihyo sinh năm 1997, hiện đảm nhận vai trò trưởng nhóm của TWICE. Trước khi chính thức debut vào năm 2015, cô đã nổi tiếng với việc dành trọn 10 năm rèn luyện miệt mài tại JYP Entertainment.

Jihyo là trưởng nhóm của TWICE

Cùng với TWICE, Jihyo đã gặt hái vô số thành công vang dội, trở thành nhóm nữ hàng đầu tại Kpop

Trong suốt quá trình hoạt động, Jihyo cùng TWICE đã gặt hái vô số thành công vang dội với chuỗi hit liên hoàn như Cheer Up, TT, Knock Knock, Signal, Likey, Heart Shaker, What is Love, Dance The Night Away, Yes or Yes, Fancy, Feel Special, Alcohol Free hay The Feels . Đi kèm với đó là bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ tại các lễ trao giải lớn như MAMA, MMA và GDA. Nhóm không chỉ giữ kỷ lục 3 lần liên tiếp giành giải Bài hát của năm tại MAMA mà còn đang giữ vị trí là nhóm nữ bán album chạy nhất mọi thời đại Kpop với doanh số chạm mốc gần 19 triệu bản.

Đến năm 2023, Jihyo là thành viên thứ hai của TWICE ra mắt solo qua mini album ZONE và ca khúc chủ đề Killin Me Good. Dự án này nhanh chóng giúp cô thiết lập kỷ lục là nghệ sĩ solo có lượng bán album cao nhất JYP với 638.765 bản.

Jihyo trở nên vô cùng nổi tiếng với vóc dáng và năng lượng nhiệt huyết trên sân khấu

Đặc biệt trong những năm gần đây, thông qua các chuyến lưu diễn thế giới III, READY TO BE và THIS IS FOR TOUR, danh tiếng của Jihyo tại thị trường Bắc Mỹ đã thực sự bùng nổ. Vẻ đẹp bốc lửa, làn da bánh mật và thân hình săn chắc của cô hoàn toàn chinh phục thị hiếu khán giả phương Tây. Hàng loạt fancam ghi lại cảnh nữ idol diện các thiết kế cá tính khoe trọn thân hình săn chắc liên tục viral trên khắp trang mạng xã hội.

Hành trình đi lên từ những lời chỉ trích để tạo ra chuẩn mực riêng của Jihyo đã truyền cảm hứng mạnh mẽ

Không chỉ thu hút bởi ngoại hình, thương hiệu "God Jihyo" còn được tạo nên từ năng lượng biểu diễn chưa bao giờ cạn kiệt. Dù phải trình diễn nhiều tiết mục trong một đêm nhạc, cô vẫn hát live nội lực, nhảy sung sức và duy trì nụ cười rạng rỡ như phút ban đầu. Hành trình đi lên từ những lời chỉ trích để tạo ra chuẩn mực riêng của Jihyo đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới công chúng. Sắp tới đây, vào các ngày 25, 26 và 28/4, Jihyo cùng TWICE sẽ tiếp tục viết nên lịch sử khi trở thành nhóm nữ Kpop đầu tiên và duy nhất tính đến hiện tại biểu diễn tại MUFG Stadium - sân vận động lớn nhất Nhật Bản với sức chứa lên đến 80.000 khán giả cho mỗi đêm nhạc.

Ảnh: IG/ X