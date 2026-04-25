Lộ loạt điểm yếu ở công diễn thứ hai, Trang Pháp phải gánh team đến bao giờ?

Đội hình lệch trình, sân khấu lộ rõ điểm yếu

Tại Công diễn 2, Trang Pháp tiếp tục được tin tưởng giao phó vai trò đội trưởng, dẫn dắt một đội hình bao gồm An Kỳ, Tiêu Tường và Ôn Tranh Vanh biểu diễn ca khúc EGO HOLIC của Thái Y Lâm. Ngay từ khi danh sách nhóm được công bố, khán giả đã dễ dàng nhận thấy sự phân hóa trình độ vô cùng rõ rệt. Một bên là Trang Pháp và An Kỳ, những nghệ sĩ chuyên nghiệp với kỹ năng sân khấu đã được bảo chứng. Bên còn lại là Tiêu Tường và Ôn Tranh Vanh, hai tỷ tỷ hoàn toàn rẽ ngang từ lĩnh vực diễn xuất, không có thế mạnh về ca hát hay vũ đạo.

Nhiều khán giả từng kỳ vọng dưới sự dẫn dắt của Trang Pháp và An Kỳ, cả Ôn Tranh Vanh và Tiêu Tường sẽ có những tiến bộ rõ rệt về kỹ năng trình diễn. Và sự nỗ lực của hai thành viên lớn tuổi đã góp phần giúp đội giành kết quả top 1 vòng tiểu khảo. Tuy nhiên, những điều đó dường như là chưa đủ khi toàn đội bước lên một sân khấu chính thức với áp lực lớn hơn.

Sân khấu EGO HOLIC được đầu tư dàn dựng vô cùng hoành tráng. Bản thân Trang Pháp vẫn giữ vững phong độ khi phô diễn trọn vẹn bộ kỹ năng toàn diện từ hát, nhảy đến rap. Điểm nhấn sáng giá nhất của tiết mục chắc chắn phải kể đến đặc sản X-part từng làm nên thương hiệu của Trang Pháp. Nữ ca sĩ đã khéo léo lồng ghép đoạn rap tiếng Việt và gay sau đó là câu rap tiếng Trung đầy kiêu hãnh: “ Tôi vốn đã là quán quân từ lâu rồi, tôi là Trang Pháp. ” Sự kết hợp ăn ý cùng với An Kỳ trong các phân đoạn nhảy đôi bùng nổ cũng là điểm sáng cho tiết mục.

không thể gánh hết điểm yếu của Ôn Tranh Vanh và Tiêu Tường

Tuy nhiên, chừng đó nỗ lực của bộ đôi “all- rounder” là chưa đủ để lấp đầy những lỗ hổng kỹ năng mà Ôn Tranh Vanh và Tiêu Tường để lộ trên sân khấu. Dù cả hai đã rất cố gắng trong việc luyện thanh, tập vũ đạo, thậm chí tham gia viết lời và thử sức với rap, phần thể hiện của cả hai trên sân khấu vẫn thiếu sự ổn định.

Việc vừa hát live vừa thực hiện các động tác liên tục khiến họ dễ rơi vào tình trạng hụt hơi, xử lý chưa trọn vẹn ở nhiều đoạn. Không chỉ dừng lại ở thanh nhạc, phần vũ đạo của hai thành viên này cũng chưa đạt độ mềm mại và kết nối cần thiết, đặc biệt khi đứng cạnh Trang Pháp và An Kỳ. Khoảng cách về kỹ năng vì thế trở nên rõ ràng hơn trong từng khung hình, khiến tổng thể tiết mục thiếu đi sự liền mạch và khó tạo được cảm giác bùng nổ trọn vẹn.

Dẫu vậy, đội Trang Pháp vẫn xuất sắc giành chiến thắng trước đội Đạm Đạm. Trong phần PK thứ hai, An Kỳ cũng thể hiện bản lĩnh, vượt qua Lý Tâm Khiết để chính thức đưa toàn đội an toàn bước vào vòng trong.

Khán giả khen chê trái chiều

Ngay sau khi tiết mục lên sóng, mạng xã hội đã xuất hiện nhiều luồng tranh luận xung quanh sân khấu EGO HOLIC của đội Trang Pháp. Nhiều ý kiến cho rằng tổng thể màn trình diễn không hài hòa, nguyên nhân chính đến từ những khuyết điểm của Ôn Tranh Vanh và Tiêu Tường. Bên cạnh đó, khán giả cũng nhận định bản phối âm nhạc lần này không quá nổi bật, nhịp điệu dàn trải. Bản thân ca khúc gốc cũng có phần giai điệu khá ngang và kén người nghe. Đặt lên bàn cân so sánh, nhiều người đánh giá tiết mục lần này không để lại ấn tượng bùng nổ và "đã tai, đã mắt" như sân khấu Đại Nghệ Thuật Gia tại công diễn đầu tiên.

Dù vậy, vẫn có rất nhiều ý kiến trung lập lên tiếng bênh vực và thấu hiểu cho hoàn cảnh của đội. Số đông khán giả cho biết việc Ôn Tranh Vanh và Tiêu Tường có những tiến bộ rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn luyện tập là điều rất đáng để ghi nhận. Thêm vào đó, hát live kết hợp vũ đạo cường độ cao là một thử thách khó ngay cả với ca sĩ chuyên nghiệp. Việc hai diễn viên lớn tuổi hoàn thành trọn vẹn bài thi đã là một thành công.

Đồng thời, khán giả cũng đánh giá cao tư duy dựng bài của Trang Pháp và An Kỳ. Trong bối cảnh bài hát gốc không có nhiều cao trào, việc cả nhóm cùng nhau viết lại lời mới, chia line hát hợp lý để tôn lên ưu điểm của từng người, kết hợp cùng phần vũ đạo đẹp mắt đã giúp sân khấu vớt vát lại nhiều điểm cộng. Tinh thần "girls supporting girls" được thể hiện rõ nét, mang lại một năng lượng rất tích cực đúng với tiêu chí của chương trình.

Trang Pháp gánh team đến bao giờ?

Nhìn chung, Trang Pháp đã gặt hái được trái ngọt khi giành chiến thắng và bảo toàn lực lượng trong đội, tiến thẳng vào công diễn 3. Tuy nhiên, cô cũng đang phải đối mặt với nhiều nỗi lo và áp lực mới. Sau công diễn 1 vô cùng bùng nổ, sân khấu công diễn 2 đã bắt đầu xuất hiện những ý kiến trái chiều. Bản thân Trang Pháp vẫn làm rất tốt vai trò của mình, nhưng vấn đề lại nằm ở sự chênh lệch trình độ của các đồng đội.

Trang Pháp có thể là một thủ lĩnh giỏi, có khả năng gắn kết và hỗ trợ những người đồng đội không có thế mạnh về trình diễn. Thế nhưng, trong một khoảng thời gian chuẩn bị ngắn ngủi giữa các vòng thi, cô không thể một mình gánh vác mọi thứ để mang lại một màn trình diễn hoàn hảo tuyệt đối. Những điểm yếu bộc lộ trong EGO HOLIC là một điềm báo cho thấy Trang Pháp cần có sự thay đổi linh hoạt hơn trong chiến thuật của mình ở các vòng sau.

Áp lực từ sự kỳ vọng của khán giả quê nhà dành cho đại diện Việt Nam là vô cùng lớn. Nếu không có những sự thay đổi hợp lý, Trang Pháp có thể sẽ tự đánh mất đi lợi thế cạnh tranh của chính mình. Việc lựa chọn một đội hình có kỹ năng đồng đều hơn sẽ mang lại nhiều ích lợi thiết thực. Nó không chỉ giúp cô giảm bớt áp lực "gánh team", mà còn tạo ra nhiều không gian hơn để Trang Pháp thỏa sức thử nghiệm, mang đến những màn trình diễn mới mẻ, đột phá. Sự xuất hiện của những ý kiến trái chiều đầu tiên chính là dấu hiệu cho thấy công chúng có thể sẽ dần rơi vào cảm giác nhàm chán nếu cô cứ tiếp tục lặp lại mô-tuýp cứu vớt đồng đội trên sân khấu.

Nhìn lại Công diễn 2, dù chưa đạt đến độ hoàn mỹ tuyệt đối, nhưng những cống hiến của Trang Pháp cùng các đồng đội vẫn là một minh chứng rõ nét cho tinh thần không ngại khó khăn và liên tục làm mới bản thân của nữ nghệ sĩ tại đấu trường quốc tế. Những tiến bộ của Tiêu Tường hay Ôn Tranh Vanh, cùng sự cống hiến hết mình của cả đội đã mang đến những trải nghiệm trên sân khấu đầy nỗ lực. Vượt qua những bất lợi về bài hát lẫn đội hình, chiến thắng này vẫn là một bước đệm quan trọng giúp Trang Pháp vững bước hơn trên chặng đường dài phía trước tại Đạp Gió 2026.