Khung hình bùng nổ visual, đẳng cấp những “cây hút fan” chủ lực

Mới đây, Sana và Momo (TWICE) tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Góp mặt tại một sự kiện lớn với vai trò đại sứ, khung hình chung của hai nữ thần tượng đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt truyền thông. Không chỉ chứng minh đẳng cấp nhan sắc ngày càng thăng hạng, sự xuất hiện này còn ngầm khẳng định vị thế vững chắc và sức ảnh hưởng khổng lồ của bộ đôi tại quê nhà.

Khung hình chung gây sốt của Momo và Sana

Xuất hiện tại sự kiện, Momo và Sana thu hút mọi ánh nhìn của giới truyền thông cũng như người hâm mộ khi cùng khoác lên mình trang phục sắc đỏ rực rỡ. Dù chọn chung một tông màu nổi bật, hai nữ thần tượng lại mang đến hai thái cực phong cách hoàn toàn đối lập nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo ra một tổng thể vô cùng hài hòa.

Momo toát lên vẻ quyến rũ và hiện đại

Momo toát lên vẻ quyến rũ và hiện đại mang đậm dấu ấn cá nhân. Nữ thần tượng chọn kiểu tóc ngắn layer trẻ trung, kết hợp cùng chiếc váy hai dây ôm sát đường cong cơ thể. Chi tiết dây áo trễ nải phá cách càng làm tăng thêm vẻ ấn tượng và sự cá tính vốn có của cô. Trái ngược với sự táo bạo của người đồng đội, Sana lại mang đến nét thanh lịch và đài các đượm chất cổ điển. Cô xuất hiện với mái tóc dài uốn lượn bồng bềnh, diện thiết kế váy xếp ly thanh thoát và kín đáo hơn.

Sana lại mang đến nét thanh lịch và đài các

Mặc dù thể hiện hai phong cách váy áo mang sắc thái khác biệt nhưng khi sánh bước bên cạnh nhau, bộ đôi mỹ nhân Nhật Bản lại hòa quyện tạo nên một khung hình bùng nổ visual. Sự cộng hưởng từ nhan sắc rạng rỡ và khí chất cuốn hút đặc trưng của cả hai đã tạo ra sức công phá mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Visual và thần thái của Sana và Momo tạo nên một khung hình bùng nổ

Ngay sau khi những hình ảnh tại sự kiện được đăng tải, cộng đồng mạng đã đưa ra hàng loạt phản ứng tích cực. Phần lớn các bình luận đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước thần thái trưởng thành và chuyên nghiệp của bộ đôi. Sự kiện này một lần nữa chứng minh visual đỉnh cao cùng khả năng làm chủ ống kính chính là vũ khí sắc bén giúp Sana và Momo duy trì danh xưng những cây hút fan chủ lực của đội hình TWICE trong suốt hơn một thập kỷ.

Bộ đôi J-Line huyền thoại

Cùng ra mắt trong đội hình của TWICE vào năm 2015, Momo và Sana đều có những đóng góp quan trọng định hình nên màu sắc âm nhạc của nhóm. Momo đảm nhận vai trò main dancer và luôn được giới chuyên môn cùng các biên đạo múa đánh giá là một trong những vũ công xuất sắc nhất K-Pop thế hệ thứ 3. Kỹ thuật nhảy của cô nổi bật ở sự kiểm soát cơ thể hoàn hảo, động tác dứt khoát và tràn đầy sức mạnh. Nhờ nền tảng kỹ năng vững chắc, Momo thường xuyên được giao phó các phân đoạn dance break bùng nổ trong hàng loạt bản hit đình đám của TWICE như Like OOH-AHH, Fancy, Feel Special hay Likey.

Momo đảm nhận vai trò main dancer trong TWICE

Trong khi đó, Sana lại là nhân tố visual quan trọng, thường xuyên đảm nhiệm các killing part làm nên tên tuổi của nhóm. Dấu ấn lớn nhất phải kể đến xu hướng “shy shy shy” bùng nổ toàn châu Á vào năm 2016 thông qua ca khúc Cheer Up. Nữ thần tượng sở hữu khả năng thiên phú trong việc thu hút ống kính và thay đổi biểu cảm linh hoạt để phù hợp với từng concept khác nhau, từ năng động, đáng yêu cho đến trưởng thành, quyến rũ. Nhờ sự linh hoạt này, Sana luôn nằm trong top những thành viên có độ thảo luận công chúng cao nhất nhóm.

Sana lại là nhân tố visual quan trọng, thường xuyên đảm nhiệm các killing part làm nên tên tuổi của TWICE

Không chỉ thành công trong đội hình chung, sức hút của bộ đôi còn được nhân rộng khi cùng Mina tạo thành J-Line huyền thoại và ra mắt dưới tư cách nhóm nhỏ MISAMO. Kể từ khi MISAMO chính thức ra mắt vào năm 2023, ba thành viên người Nhật đã liên tục càn quét các bảng xếp hạng nội địa và thiết lập những tiêu chuẩn mới trong ngành công nghiệp giải trí.

MISAMO - một trong những sub unit thành công bật nhất của Kpop

Gần đây nhất vào tháng 2/2026, album phòng thu tiếng Nhật đầu tay mang tên PLAY của MISAMO đã chễm chệ trên ngôi vương của các bảng xếp hạng danh giá như Oricon và Billboard Japan. Thành tích này đã nối liền chuỗi thành công bắt đầu từ Masterpiece năm 2023 và HAUTE COUTURE năm 2024. Những bước tiến vững chắc này giúp Momo và Sana được nhận định là những người truyền cảm hứng mạnh mẽ, góp phần phá vỡ rào cản và mở đường cho thế hệ thực tập sinh người Nhật tiến sâu vào ngành công nghiệp K-Pop.

ana hiện đang nắm giữ danh phận Đại sứ toàn cầu của nhà mốt Prada và thương hiệu trang sức cao cấp Graff

Vượt ra khỏi ranh giới âm nhạc, Sana và Momo hiện đang là những thế lực truyền thông đáng gờm trong lĩnh vực thời trang cao cấp. Việc sở hữu hình ảnh đẹp cùng tệp khán giả trung thành đã mang về cho họ hàng loạt bản hợp đồng đại sứ đắt giá. Sana hiện đang nắm giữ danh phận Đại sứ toàn cầu của nhà mốt Prada. Bên cạnh đó, cô còn ghi dấu ấn lịch sử khi trở thành đại sứ toàn cầu Nhật Bản đầu tiên của thương hiệu trang sức cao cấp Graff, đồng thời là gương mặt đại diện cho YSL Beauty và Ralph Lauren tại quê nhà.

Momo đang giữ vai trò đại sứ của thương hiệu Miu Miu và Onitsuka Tiger

Về phía Momo, nữ thần tượng lại là hiện thân hoàn hảo cho tinh thần sành điệu, trẻ trung và có phần nổi loạn của thương hiệu Miu Miu với tư cách Đại sứ. Đồng thời, cô cũng đảm nhận vị trí Đại sứ châu Á của thương hiệu Onitsuka Tiger mang đậm bản sắc Nhật Bản. Momo liên tục khuấy đảo các sự kiện quốc tế bằng gu thời trang ấn tượng. Hình ảnh nữ thần tượng với mái tóc bob vàng óng cùng những bộ cánh athleisure phá cách tại Tuần lễ Thời trang Paris 2026 mới đây đã minh chứng rõ nét cho khả năng cân mọi phong cách của cô.

Momo và Sana đang là những thần tượng có sức ảnh hưởng và vị thế quyền lực hàng đầu tại Nhật Bản

Sự cộng hưởng từ tài năng nghệ thuật cùng tư sự thành công trong lĩnh vực thời trang đã giúp Momo và Sana vượt ra khỏi định kiến về thần tượng giải trí đơn thuần. Đặc biệt tại thị trường Nhật Bản, quyền lực của bộ đôi được minh chứng qua mức độ nhận diện luôn đứng top đầu. Hình ảnh cả hai liên tục phủ kín các bảng quảng cáo khổng lồ giữa những trung tâm sầm uất, chễm chệ trên các tạp chí hàng đầu và luôn chiếm giữ vị trí trung tâm tại những sự kiện xa xỉ nhất. Tất cả đã minh chứng cho sức ảnh hưởng khổng lồ và vị thế quyền lực của hai mỹ nhân nhà TWICE tại xứ sở mặt trời mọc.

